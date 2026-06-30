Végre megindulhat az egyik legszebb magyar épület megmentése, de nem úgy, ahogy eddig tervezték

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Újraindul az Iparművészeti Múzeum évek óta elmaradt rekonstrukciója, a beruházást azonban alapos szakmai és műemléki felülvizsgálat előzi meg - írja Facebook-bejegyzésében Szemerey Samu országos főépítész. Az illetékes tárcák és az építészeti államtitkár álláspontja szerint el kell vetni a korábbi kormány által támogatott, historizáló új szárny tervét, és helyette a ténylegesen megvalósult, Lechner Ödön által megálmodott főépület megóvására kell fókuszálni. A munka a homlokzat restaurálásával és a meglévő épület felújításával a tervezési vitáktól függetlenül akár már a közeljövőben megkezdődhet. Szemerey is az előadók sorát gazdagítja a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján, tartson velünk ön is!
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Az Iparművészeti Múzeum 1891-es eredeti tervpályázatán Lechner Ödön és Pártos Gyula még egy hátsó szárnnyal kiegészített épülettömböt képzelt el, ezt azonban anyagi- és telekviták miatt a felek közös megegyezéssel már 1894-ben elvetették. Ennek a döntésnek köszönhetően szabadult fel forrás a világhírű Zsolnay-kerámiaburkolatra és a pazar belső terekre.

Szemerey Samu
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész
Építészmérnök, urbanista. Tervezőként és tanácsadóként az elmúlt évtizedekben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás
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Bár 2012-ben egy tervpályázat nyomán már született egy engedélyezett, kortárs kiegészítést tartalmazó koncepció, a korábbi kormány politikai nyomására ezt éveken át átdolgoztatták. A 2022-ben engedélyt kapott verzió már egy sosem létezett, Lechner stílusát imitáló szárnyat vizionált. Szemerey Samu szerint egy ilyen historizáló fikció

kikezdi az eredeti alkotás hitelességét,

ezért a műemléki megújítást politikai hangulatkeltés helyett tisztán szakmai alapokra kell helyezni.

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A múzeum legfőbb védendő értéke tehát maga a megvalósult épület, nem pedig a sosem létezett, csupán vázlatszinten maradt korabeli elképzelések.

A hét éve zárva tartó, folyamatosan romló állapotú épület felújítása nem várhat tovább, ugyanakkor a munka ütemezése független az új szárny körüli vitáktól. A szükséges műszaki felülvizsgálatot követően a homlokzati elemek restaurálása – amely tökéletesen elő van készítve – azonnal, a szerkezeti munkáktól függetlenül elindítható. Szintén rendelkezésre állnak a főépület belső felújításának részletes tervei.

Az új szárny tervezése mindeközben befejezhető, és később integrálható a kivitelezésbe. Ennek megépítése elengedhetetlen, mivel

a kortárs múzeumtechnológia hatalmas gépészeti igényeit kizárólag ebből a bővítésből lehet biztosítani,

így teljesen érintetlenül maradhat a műemléki főépület.

Az elmúlt másfél évtizedben a technológia, a múzeumi működés és az építőipari árak is jelentősen megváltoztak, ami megköveteli a beruházás pénzügyi és szakmai felülvizsgálatát. Az illetékes tárcák, így a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a széles körű építészeti, műemléki és múzeumszakmai párbeszéd lefolytatása után tudnak felelős javaslatot tenni a kormánynak a pontos ütemezésre és a költségvetésre. Mivel az örökölt tervcsomag a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy azonnali forrásbevonással elindítsák a kivitelezést, az ország egyik legfontosabb közgyűjteményének megújításához még előkészítő munkára van szükség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton 

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