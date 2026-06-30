Végre megindulhat az egyik legszebb magyar épület megmentése, de nem úgy, ahogy eddig tervezték

Az Iparművészeti Múzeum 1891-es eredeti tervpályázatán Lechner Ödön és Pártos Gyula még egy hátsó szárnnyal kiegészített épülettömböt képzelt el, ezt azonban anyagi- és telekviták miatt a felek közös megegyezéssel már 1894-ben elvetették. Ennek a döntésnek köszönhetően szabadult fel forrás a világhírű Zsolnay-kerámiaburkolatra és a pazar belső terekre.
Bár 2012-ben egy tervpályázat nyomán már született egy engedélyezett, kortárs kiegészítést tartalmazó koncepció, a korábbi kormány politikai nyomására ezt éveken át átdolgoztatták. A 2022-ben engedélyt kapott verzió már egy sosem létezett, Lechner stílusát imitáló szárnyat vizionált. Szemerey Samu szerint egy ilyen historizáló fikció
kikezdi az eredeti alkotás hitelességét,
ezért a műemléki megújítást politikai hangulatkeltés helyett tisztán szakmai alapokra kell helyezni.
A múzeum legfőbb védendő értéke tehát maga a megvalósult épület, nem pedig a sosem létezett, csupán vázlatszinten maradt korabeli elképzelések.
A hét éve zárva tartó, folyamatosan romló állapotú épület felújítása nem várhat tovább, ugyanakkor a munka ütemezése független az új szárny körüli vitáktól. A szükséges műszaki felülvizsgálatot követően a homlokzati elemek restaurálása – amely tökéletesen elő van készítve – azonnal, a szerkezeti munkáktól függetlenül elindítható. Szintén rendelkezésre állnak a főépület belső felújításának részletes tervei.
Az új szárny tervezése mindeközben befejezhető, és később integrálható a kivitelezésbe. Ennek megépítése elengedhetetlen, mivel
a kortárs múzeumtechnológia hatalmas gépészeti igényeit kizárólag ebből a bővítésből lehet biztosítani,
így teljesen érintetlenül maradhat a műemléki főépület.
Az elmúlt másfél évtizedben a technológia, a múzeumi működés és az építőipari árak is jelentősen megváltoztak, ami megköveteli a beruházás pénzügyi és szakmai felülvizsgálatát. Az illetékes tárcák, így a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a széles körű építészeti, műemléki és múzeumszakmai párbeszéd lefolytatása után tudnak felelős javaslatot tenni a kormánynak a pontos ütemezésre és a költségvetésre. Mivel az örökölt tervcsomag a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy azonnali forrásbevonással elindítsák a kivitelezést, az ország egyik legfontosabb közgyűjteményének megújításához még előkészítő munkára van szükség.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton
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