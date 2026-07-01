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Budapestről eltűnnek a parkolóautomaták: mától csak mobillal lehet parkolni, komoly drágulás is életbe lép
Ingatlan

Budapestről eltűnnek a parkolóautomaták: mától csak mobillal lehet parkolni, komoly drágulás is életbe lép

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Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint háromezer parkolóautomata tűnik el.

A Fővárosi Közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával.

A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba.

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolásüzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja.

A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes, magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam-korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. QR-kódját, amellyel részletes mobilfizetési információk érhetők el.

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A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak:

  • a belvárosi "A" zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot,
  • a "B"-ben 450 helyett 600 forintot,
  • a "C"-ben 300 forint helyett 400 forintot,
  • a külsőbb területeket magában foglaló "D" zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni.

Az őrzött, díjfizető P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint/órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margitsziget északi fizető parkolójában a várakozási díj mától 800 forint/óra.

A változásokról további információk a budapest.hu oldalon olvashatók.

A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert a csütörtökre virradó éjszaka vezetik be.

A BKK korábbi közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást.

Címlapkép forrása: shutterstock

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