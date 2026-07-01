Itt az újabb bizonyíték: megállt a lakásárak száguldása

Szinte mindenhol tovább lassult az éves árnövekedési ütem az előző negyedévhez képest, ami különösen a drágább budapesti kerületekben és a nyugat-magyarországi megyeszékhelyeken volt látványos. A fővárosban az éves árnövekedés üteme már csak 8 százalék, miközben a XII. kerületben jelenleg alacsonyabb az átlagos hirdetési ár, mint egy évvel korábban. Ez azonban nem valódi áresést jelent, hanem elsősorban annak a következménye, hogy az ottani kínálatban megnőtt a felújítandó és közepes állapotú lakások aránya, miközben kevesebb új és újszerű ingatlan jelent meg – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Miközben a piac országosan lassul, néhány térség továbbra is kiemelkedően teljesít. Kiugró árnövekedést mutat például Szolnok és Miskolc, ahol az új és újszerű lakások aránya a tavalyi nagyon alacsony bázisról növekedni tudott. Mivel az új lakások ára – különösen az olcsóbb térségeinkben – sokkal magasabb, mint a használtaké, így, ha több ilyen kerül a piacra, az felfelé húzza az átlagot.
Hasonló okok állnak a megyei rangsor élén álló Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye kiugró drágulása mögött is, de ezekben a térségekben a tavalyi árrobbanás is később indult el, mint Budapesten vagy a legkeresettebb régiókban, ezért a felzárkózás most is tart – tette hozzá Futó Péter.
A Balaton környékén ugyanakkor már egyértelműen érződik a kereslet visszaesése. A tóval határos megyékben az árnövekedés üteme jelentősen mérséklődött, ami azt mutatja, hogy a korábbi évek intenzív drágulása után a piac itt is egy nyugodtabb időszakba lépett.
Budapesten már mindenhol egymillió forint felett az átlagár
Az országos átlagos hirdetési négyzetméterár Budapesttel együtt 985 ezer forint volt a második negyedévben, amit a fővárosi kerületeken kívül egyedül Debrecen (1,088 millió Ft/m2) és Szeged (1,021 millió Ft/m2) ért el, Veszprém (984 ezer Ft/m2) pedig egy hajszállal maradt el tőle.
A városok sorrendjében is voltak változások. Az előző negyedévhez képest Veszprém maga mögé utasította Győrt, Pécs pedig Székesfehérvárt előzte meg a hirdetési átlagárakban. A sor végén viszont nem történt változás, Kaposvár, Békéscsaba és Salgótarján a sorrend, utóbbi továbbra is jelentősen lemaradva, 332 ezer forintos átlag hirdetési négyzetméterárral.
Budapesten az élmezőnyben ezúttal is a szokásos négy kerületet találjuk (I., II., V., XII.) melyek kapcsán annyi változás történt, hogy a XII. kerületet megelőzte az I. A legdrágább V. kerületben 2,214 millió Ft/m2 az átlagár, amit az I. (2,076 millió Ft/m2), a XII. (2,020 millió Ft/m2) és a II. (1,858 millió Ft/m2) követ. Ezután az ingatlanfejlesztők által is kedvelt XI. és XIII. kerületek következnek, rendre 1,836 millió Ft/m2-es és 1,787 millió Ft/m2-es átlagárakkal. A fővárosi kerületek közül a hirdetők mostanra átlagosan mindenhol legalább 1 millió forintos négyzetméterárat szeretnének kérni, a két legolcsóbb kerület, Csepel és Soroksár is éppen elérte ezt az árszintet.
A megyei sorrendben Budapest és a Balaton környéke után Pest megye következik. A főváros környékén átlagosan 884 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért a hirdetők, míg Hajdú-Bihar megyében 882 ezret. A 800 ezer feletti ársávba még Győr-Moson-Sopron és Csongrád fért be, 500 ezer forintos átlag négyzetméterár alatt pedig négy megyében maradnak az árak. A kiugró drágulás ellenére itt van Jász-Nagykun-Szolnok, de Tolna, Békés és Nógrád megyékben sem éri el ezt a szintet a hirdetett lakóingatlanok átlagára.
A vevők is megfontoltabbak lettek
Nemcsak az árak, hanem a kereslet is veszített lendületéből. A második negyedév gyengébb aktivitást hozott az év elejéhez képest, amiben szerepet játszhatott a választások körüli kivárás, a húsvéti időszak szezonális hatása, valamint az Otthon Start program fokozatos lecsengése is – mondta Futó Péter.
A zenga.hu elemzése szerint ugyan országos szinten egyelőre nem beszélhetünk árcsökkenésről, de a második negyedév egyértelműen azt mutatja, hogy a korábbi időszak rendkívül gyors drágulása megtorpant. A következő negyedévekben várhatóan egyre inkább a helyi piaci sajátosságok döntik majd el, hogy hol folytatódik még az áremelkedés, és hol kezdődhet hosszabb távú stagnálás.
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