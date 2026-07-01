Itt az újabb bizonyíték: megállt a lakásárak száguldása

Az idei első negyedévben még látványos volt az éves áremelkedés a hazai lakáspiacon, a második negyedévben azonban elfogyott a lendület. A zenga.hu legfrissebb elemzése szerint éves összevetésben ugyan még mindig 14 százalékkal magasabbak a lakóingatlanok hirdetési árai, de ez jelentős lassulás az első negyedévi 20 százalékos növekedéshez képest. Negyedéves alapon pedig mindössze 0,3 százalékkal emelkedtek az árak, vagyis országosan gyakorlatilag megállt az áremelkedés.

Szinte mindenhol tovább lassult az éves árnövekedési ütem az előző negyedévhez képest, ami különösen a drágább budapesti kerületekben és a nyugat-magyarországi megyeszékhelyeken volt látványos. A fővárosban az éves árnövekedés üteme már csak 8 százalék, miközben a XII. kerületben jelenleg alacsonyabb az átlagos hirdetési ár, mint egy évvel korábban. Ez azonban nem valódi áresést jelent, hanem elsősorban annak a következménye, hogy az ottani kínálatban megnőtt a felújítandó és közepes állapotú lakások aránya, miközben kevesebb új és újszerű ingatlan jelent meg – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Futó Péter zenga.hu, elemzési vezető A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez … Tovább

Miközben a piac országosan lassul, néhány térség továbbra is kiemelkedően teljesít. Kiugró árnövekedést mutat például Szolnok és Miskolc, ahol az új és újszerű lakások aránya a tavalyi nagyon alacsony bázisról növekedni tudott. Mivel az új lakások ára – különösen az olcsóbb térségeinkben – sokkal magasabb, mint a használtaké, így, ha több ilyen kerül a piacra, az felfelé húzza az átlagot.

Hasonló okok állnak a megyei rangsor élén álló Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye kiugró drágulása mögött is, de ezekben a térségekben a tavalyi árrobbanás is később indult el, mint Budapesten vagy a legkeresettebb régiókban, ezért a felzárkózás most is tart – tette hozzá Futó Péter.

A Balaton környékén ugyanakkor már egyértelműen érződik a kereslet visszaesése. A tóval határos megyékben az árnövekedés üteme jelentősen mérséklődött, ami azt mutatja, hogy a korábbi évek intenzív drágulása után a piac itt is egy nyugodtabb időszakba lépett.

Budapesten már mindenhol egymillió forint felett az átlagár

Az országos átlagos hirdetési négyzetméterár Budapesttel együtt 985 ezer forint volt a második negyedévben, amit a fővárosi kerületeken kívül egyedül Debrecen (1,088 millió Ft/m2) és Szeged (1,021 millió Ft/m2) ért el, Veszprém (984 ezer Ft/m2) pedig egy hajszállal maradt el tőle.

A városok sorrendjében is voltak változások. Az előző negyedévhez képest Veszprém maga mögé utasította Győrt, Pécs pedig Székesfehérvárt előzte meg a hirdetési átlagárakban. A sor végén viszont nem történt változás, Kaposvár, Békéscsaba és Salgótarján a sorrend, utóbbi továbbra is jelentősen lemaradva, 332 ezer forintos átlag hirdetési négyzetméterárral.

Budapesten az élmezőnyben ezúttal is a szokásos négy kerületet találjuk (I., II., V., XII.) melyek kapcsán annyi változás történt, hogy a XII. kerületet megelőzte az I. A legdrágább V. kerületben 2,214 millió Ft/m2 az átlagár, amit az I. (2,076 millió Ft/m2), a XII. (2,020 millió Ft/m2) és a II. (1,858 millió Ft/m2) követ. Ezután az ingatlanfejlesztők által is kedvelt XI. és XIII. kerületek következnek, rendre 1,836 millió Ft/m2-es és 1,787 millió Ft/m2-es átlagárakkal. A fővárosi kerületek közül a hirdetők mostanra átlagosan mindenhol legalább 1 millió forintos négyzetméterárat szeretnének kérni, a két legolcsóbb kerület, Csepel és Soroksár is éppen elérte ezt az árszintet.

A megyei sorrendben Budapest és a Balaton környéke után Pest megye következik. A főváros környékén átlagosan 884 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért a hirdetők, míg Hajdú-Bihar megyében 882 ezret. A 800 ezer feletti ársávba még Győr-Moson-Sopron és Csongrád fért be, 500 ezer forintos átlag négyzetméterár alatt pedig négy megyében maradnak az árak. A kiugró drágulás ellenére itt van Jász-Nagykun-Szolnok, de Tolna, Békés és Nógrád megyékben sem éri el ezt a szintet a hirdetett lakóingatlanok átlagára.

A vevők is megfontoltabbak lettek

Nemcsak az árak, hanem a kereslet is veszített lendületéből. A második negyedév gyengébb aktivitást hozott az év elejéhez képest, amiben szerepet játszhatott a választások körüli kivárás, a húsvéti időszak szezonális hatása, valamint az Otthon Start program fokozatos lecsengése is – mondta Futó Péter.

A zenga.hu elemzése szerint ugyan országos szinten egyelőre nem beszélhetünk árcsökkenésről, de a második negyedév egyértelműen azt mutatja, hogy a korábbi időszak rendkívül gyors drágulása megtorpant. A következő negyedévekben várhatóan egyre inkább a helyi piaci sajátosságok döntik majd el, hogy hol folytatódik még az áremelkedés, és hol kezdődhet hosszabb távú stagnálás.

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