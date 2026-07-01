Júniusban végre beindult a pörgés: hirtelen megugrottak a lakásvásárlási kedv

Júniusban felpörgött a lakáspiac, hazánkban országosan megugrottak a lakóingatlan-adásvételek, 11%-kal több szerződés köttetett a Duna House havi tranzakciószám-becslése szerint, mint az előző hónapban.

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A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlanpiacon. A júniusi 9 862 tranzakciószám 10,9 százalékkal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, mindössze 0,5 százalékos az elmaradás. A tranzakciószám júniusi 0,5%-os csökkenése november óta a legkisebb mértékű éves visszaesés.

Az áprilisi és májusi havi szintű visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami vélhetően a választások és a húsvéti ünnepek miatti lassulás korrekciója és annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A hátterében az eladói oldal óvatos korrekciója is állhat – nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol, például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik –, ez azonban

egyelőre inkább pontszerű kiigazodás, mint általános trend, hiszen a piac átlagában idén továbbra is enyhe drágulás jellemző.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint júniusban várhatóan 222 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés születik, amely 12,3 százalékkal marad el a májusi értéktől.

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