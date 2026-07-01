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Kétszeresére növeli egyik legfontosabb raktárát az ismert hazai bolthálózat
Ingatlan

Kétszeresére növeli egyik legfontosabb raktárát az ismert hazai bolthálózat

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A Penny Magyarország 13,5 milliárd forintos beruházással bővíti alsónémedi logisztikai központját. A csaknem két évig tartó projekt eredményeként a létesítmény az ország legnagyobb Penny-raktárává válik, megduplázott hűtőkapacitással, fenntartható technológiákkal és új munkahelyek létrehozásával.
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Információ és jelentkezés

Az alsónémedi bázis szinte egyidős a hazai piacon harminc éve jelen lévő vállalattal. A megváltozott vásárlói igények – különösen a friss áruk iránti kereslet növekedése –, valamint a jelenleg

mintegy 250 üzlet zökkenőmentes kiszolgálása tette indokolttá a kapacitásbővítést.

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Forrás: Merkbau

A fejlesztés eredményeként a raktár területe 14 500 négyzetméterrel, összesen 52 500 négyzetméterre nő. Ezzel párhuzamosan a hűtött raktárterület a kétszeresére bővül, ami a jövőben további 58 üzlet folyamatos áruellátását teszi lehetővé. Az induláskor a központ havonta mintegy kétszáz kamion hatezer raklapnyi árut mozgatott meg, ma már

havi 5500 kamion és 150 ezer raklap fordul meg a telephelyen.

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Forrás: Penny

A beruházás során kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos működésre. A korszerű technológiáknak köszönhetően a megnövelt tárolási kapacitás fenntartása nem jár többletenergia-felhasználással. Ezt a biztonságosabb, környezetbarát hűtési rendszerek, egy napelempark és az elektromos járműtöltők telepítése garantálja.

A logisztikai központ bővítése egyúttal a munkakörülményeket is fejleszti, hiszen megújulnak az étkezők, az öltözők és a szociális helyiségek. A megnövekedett kapacitás a tervek szerint 70-80 új munkahelyet hoz létre a logisztika, a raktározás és az üzemeltetés területén.

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