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Meglépi a kormány: mostantól bárki megnézheti Magyarországon, mit épít a szomszédja
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Meglépi a kormány: mostantól bárki megnézheti Magyarországon, mit épít a szomszédja

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Ismét bárki számára nyilvánosan hozzáférhetővé váltak a folyamatban lévő építkezések és beruházások adatai, miután a kormány visszaállította az építésügyi hatósági rendszer lakossági felületét - jelentette be Szemerey Samu főépítést Facebook-oldalán. A döntésnek köszönhetően újra szabadon megismerhetők az építési engedélyek, a helyszínrajzok és a látványtervek, így a lakosok és az érintett szomszédok nyomon követhetik lakókörnyezetük átalakulását - erről korábban ebben a cikkben írtunk. Szemerey Samu előadónk lesz a Property Investment Forum konferencián, érdemes regisztrálni!

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium előterjesztése alapján elfogadott intézkedés révén

a lakosság pár kattintással tájékozódhat a helyi fejlesztésekről.

Az Építésügyi és örökségvédelmi hatósági eljárások elektronikus lefolytatását Támogató Dokumentációs Rendszer, azaz az ÉTDR alapvetően két fő feladatot lát el:

  • egyrészt ez az elektronikus ügyintézés központja, ahol a szakemberek és az állampolgárok biztonságos, KAÜ-s azonosítás után intézhetik többek között az építési, bontási, használatbavételi, illetve az örökségvédelmi engedélyek bejelentését és teljes körű ügyintézését.
Szemerey Samu
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész
Építészmérnök, urbanista. Tervezőként és tanácsadóként az elmúlt évtizedekben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás
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  • A rendszer másik, most visszaállított funkciója a teljes nyilvánosság biztosítása. Az elmúlt két évben az adatok elzárása komoly problémákat okozott, hiszen a szomszédok nem fértek hozzá a szükséges dokumentumokhoz, így ügyfélként sem tudtak bekapcsolódni az eljárásokba. A szélesebb lakosság emellett teljesen kiszorult a településképet formáló változások megismeréséből.

Az információk ismételt elérhetősége nem csupán hatósági kérdés, hanem a helyi közösségek és az építtetők közötti kapcsolatot is érdemben erősíti. Az átláthatóság révén

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  • a lakók felelősebben és aktívabban követhetik figyelemmel lakóhelyük fejlődését, miközben
  • a beruházóknak is érdekükké válik, hogy terveikkel elnyerjék a helyiek támogatását.
  • A felület ismét garantálja, hogy az építkezések szomszédjai érvényesíthessék jogaikat, és
  • mindenki pontosan láthassa saját településének jövőbeli alakulását a tervezőasztaltól egészen az átadásig.
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