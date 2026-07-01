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Tőkebevonás Magyarországon: milliárdos lakóprojektet indít a Realis WAM a nagyvárosban
Ingatlan

Tőkebevonás Magyarországon: milliárdos lakóprojektet indít a Realis WAM a nagyvárosban

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Újabb 4 milliárd forint tőkét vont be legújabb lakóingatlan projektjére a Realis WAM Alapkezelő a elérve ezzel a 25 milliárd forint kezelt vagyont. A június 26-án lezárult zártkörű jegyzés a zártvégű Realis 3 Alapban valósult meg kiemelkedő hozampotenciált kínálva. Schrancz Mihály, a Realis WAM Alapkezelő alapító partnere és vezérigazgatója is előad majd a Portfolio Property Investment Forum konferencián szeptemberben, tartson ön is velünk!
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Információ és jelentkezés

Az iroda-, lakó-, valamint szállodapiaci érdekeltséggel rendelkező Alapkezelő ezzel a tőkebevonással további jelentős befektetői bizalommal lép be a vidéki fejlesztések piacára. A most bevont tőkéből Debrecen központjában, a Piac utca 59. szám alatt egy prémium minőségű, 109 lakásos lakóingatlan épül The Apollo néven. A projekt névadója az azonos háztömbben működő, 1912-ben alapított ikonikus Apolló filmszínház.

apollo
Forrás: Google Maps

A projekt a belváros közepén, egy 20 éve méltatlan állapotban lévő területen,

a Piac utcai épületrész védett homlokzatának szakszerű felújításával valósul meg.

Az új épületben a fejlesztő a belvárosi elhelyezkedéshez képest kifejezetten nagy, 45%-os zöldfelületi aránnyal rendelkező, fásított kertet valósít meg - idézi a közlemény Schrancz Mihályt.

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Dr. Schrancz Mihály
Realis WAM Alapkezelő Zrt., alapító partner, vezérigazgató
Alapító partnere és vezérigazgatója az elsősorban ingatlanfejlesztésekkel foglalkozó Realis WAM Alapkezelő Zrt.-nek. Hitvallásának tekinti, hogy kifejezetten karakteres, design kifinomultságot igénylő
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A Realis Group vállalatcsoport alapkezelő üzletágaként működő Realis WAM jelenleg 45/55 százalékos arányban privát /intézményi befektetői forrásból származó vagyont kezel, az alap megbízásából az ingatlanfejlesztések menedzselését a Realis Development végzi.

A vállalatcsoport a jövőben további szolgáltatásokkal tervezi bővíteni tevékenységi körét.

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