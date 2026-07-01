Tőkebevonás Magyarországon: milliárdos lakóprojektet indít a Realis WAM Debrecenben

Az iroda-, lakó-, valamint szállodapiaci érdekeltséggel rendelkező Alapkezelő ezzel a tőkebevonással további jelentős befektetői bizalommal lép be a vidéki fejlesztések piacára. A most bevont tőkéből Debrecen központjában, a Piac utca 59. szám alatt egy prémium minőségű, 109 lakásos lakóingatlan épül The Apollo néven. A projekt névadója az azonos háztömbben működő, 1912-ben alapított ikonikus Apolló filmszínház.
A projekt a belváros közepén, egy 20 éve méltatlan állapotban lévő területen,
a Piac utcai épületrész védett homlokzatának szakszerű felújításával valósul meg.
Az új épületben a fejlesztő a belvárosi elhelyezkedéshez képest kifejezetten nagy, 45%-os zöldfelületi aránnyal rendelkező, fásított kertet valósít meg - idézi a közlemény Schrancz Mihályt.
A Realis Group vállalatcsoport alapkezelő üzletágaként működő Realis WAM jelenleg 45/55 százalékos arányban privát /intézményi befektetői forrásból származó vagyont kezel, az alap megbízásából az ingatlanfejlesztések menedzselését a Realis Development végzi.
A vállalatcsoport a jövőben további szolgáltatásokkal tervezi bővíteni tevékenységi körét.
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