Új korszak az Indoteknél: negyedszázados nemzetközi tapasztalattal érkezik az új vezető

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Bakker új munkakörében fokozatosan veszi át a vállalatcsoport tizenkét európai országra kiterjedő befektetési, tranzakciós és vagyonkezelési tevékenységeinek irányítását.

Feladatai közé tartozik majd

a megalapozott befektetési döntéshozatal támogatása Európa-szerte, valamint

egy olyan csoportszintű portfóliókezelési stratégia kidolgozása, amely hatékonyan ötvözi a helyi piacismeretet a nemzetközi vagyonkezelési tapasztalatokkal.

Forrás: Indotek LinkedIn

A szakember

több mint 25 éves nemzetközi ingatlanbefektetési tapasztalattal rendelkezik a logisztikai, lakóingatlan-, iroda- és kiskereskedelmi szektorokban.

Kiemelkedő jártasságot szerzett

a portfóliókezelés,

a tőkebevonás, valamint

a határon átnyúló tranzakciók terén.

Pályafutása során olyan vezető nemzetközi vállalatoknál töltött be felsővezetői pozíciókat, mint az UBS Global Asset Management, a LaSalle Investment Management és az Europa Capital.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ