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Ingatlan

Új korszak az Indoteknél: negyedszázados nemzetközi tapasztalattal érkezik az új vezető

Portfolio
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Az Indotek Group a tapasztalt holland ingatlanbefektetési szakembert, Diederik Bakkert nevezte ki csoportszintű befektetési igazgatói és vagyonkezelési vezetői pozícióba - jelentette be a cég egy LinkedIn-bejegyzésben. Az Indotek Group-ot Jellinek Dániel partner és vezérigazgató fogja előadóként képviselni a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján, érdemes lesz eljönni!
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Információ és jelentkezés

Bakker új munkakörében fokozatosan veszi át a vállalatcsoport tizenkét európai országra kiterjedő befektetési, tranzakciós és vagyonkezelési tevékenységeinek irányítását.

Feladatai közé tartozik majd

  • a megalapozott befektetési döntéshozatal támogatása Európa-szerte, valamint
  • egy olyan csoportszintű portfóliókezelési stratégia kidolgozása, amely hatékonyan ötvözi a helyi piacismeretet a nemzetközi vagyonkezelési tapasztalatokkal.
1782901392211
Forrás: Indotek LinkedIn

A szakember

több mint 25 éves nemzetközi ingatlanbefektetési tapasztalattal rendelkezik a logisztikai, lakóingatlan-, iroda- és kiskereskedelmi szektorokban.

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Kiemelkedő jártasságot szerzett

  • a portfóliókezelés,
  • a tőkebevonás, valamint
  • a határon átnyúló tranzakciók terén.

Pályafutása során olyan vezető nemzetközi vállalatoknál töltött be felsővezetői pozíciókat, mint az UBS Global Asset Management, a LaSalle Investment Management és az Europa Capital.

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