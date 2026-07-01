Újabb magyar városban találtak azbesztet: azonnali beavatkozást kellett elrendelni Győrben

A győri Útkezelő korábbi, áprilisi tájékoztatásával ellentétben a megkésve beérkező laborvizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a városban is található az osztrák bányából származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalék, a szerpentinit.
A legfontosabb megállapítás megnyugtató: a kiporzás és a belélegzés szempontjából leginkább kockázatos,
nem szilárd burkolatú, murvás önkormányzati utakon nem találtak szennyeződést, az ott lévő anyagok hazai bányákból származnak.
A problémát a szilárd útburkolatok felületi bevonatai, valamint a magánszemélyek által közterületen – jellemzően előkertekben és parkolókban – elhelyezett zúzott kövek jelentik.
Az aszfaltba ágyazott szerpentinit mindaddig nem jelent egészségügyi kockázatot, amíg az útburkolat sérülésmentes.
Ennek megfelelően az Útkezelő már értesítette a közműszolgáltatókat és az építőipari vállalatokat, hogy az esetleges bontási munkákat szigorú egészségvédelmi protokollok betartásával végezzék. A lakosság által kihelyezett, szabadon álló zúzalék azonban nagyobb kockázatot jelent, ezért a hatóságok azonnali lépéseket tettek.
A 2020 előtt beépített, szennyezett szerpentinitet számos győri helyszínen azonosították. Érintett többek között
- a Hullám,
- Parti,
- Kiskert,
- Diófa,
- Ádám,
- Rabkerti,
- Fasor,
- Zsilip,
- Lugas, Erdőszél, Alsókert, Csendes, Köztelek, Márvány, Víztükör, Betérő,
- Törpe és
- Irinyi János utca egy-egy szakasza vagy kereszteződése.
Emellett érintett
- a Fehérlaposi dűlő,
- az Ipar út ETO Park előtti szakasza,
- a Hecsei út,
- a Puskás Tivadar út, valamint
- a Mártírok útja a Lidl-csomópontnál.
Jóllehet a mélyebb aszfaltrétegekből technológiai okok miatt nehéz mintát venni, a szakemberek valószínűsítik, hogy ott is jelen van a szennyeződés.
Az Útkezelő a kormányhivatallal együttműködve
azonnali, átmeneti megoldásként kalcium-kloridos permetezést alkalmaz a szabadon álló köveken és az érintett útszéleken.
A kiszórt vegyület megköti az azbesztrostokat, és megakadályozza a porzást, hatása azonban mindössze három-négy hónapig tart.
A hosszú távú és megnyugtató megoldást
- a magánszemélyek által kihelyezett kövek elszállítása, valamint
- a szilárd burkolatú utak esetében az érintett rétegek elbontása és újjáépítése jelentené.
Máthé-Tóth Péter, az Útkezelő igazgatója szerint pusztán a felületek újbóli lefedése is 350-450 millió forintba kerülne, míg a teljes csere és a veszélyes hulladék ártalmatlanítása meghaladhatja az egymilliárd forintot.
Győr önkormányzata a saját költségvetéséből jelenleg nem tudja finanszírozni a munkálatokat: a városvezetés hangsúlyozza, hogy a magas állami elvonások, különösen az idén fizetendő 6,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás miatt a városnak nincs szabad pénzeszköze erre a váratlan közegészségügyi beavatkozásra.
Az önkormányzat a továbbiakban is lobbizni fog a kormánynál a helyi iparűzési adó helyben tartásáért a kármentesítés elvégzése érdekében,
emellett felveszik a kapcsolatot az Élő Környezetért Felelős Minisztériummal is az állami szerepvállalás biztosításáért.
A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy aki jellegzetes zöldes, szürkészöld, töredezett kőzúzalékot észlel, amely gyaníthatóan szerpentinit, jelezze azt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál. A bejelentés során kérik
- a pontos helyszín megjelölését,
- az elérhetőségek megadását, valamint
- lehetőség szerint fényképes dokumentáció mellékelését.
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