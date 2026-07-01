Újabb magyar városban találtak azbesztet: azonnali beavatkozást kellett elrendelni Győrben

Kiderült, hogy 2020 előtt Győrben is használtak azbeszttel szennyezett, osztrák bányákból származó zúzott követ bizonyos útépítések során - közölte Facebook-posztjában Pintér Bence, a város polgármestere. Bár a legveszélyesebb, murvás utakon nem találtak ilyen szennyeződést, több aszfaltozott utca felületi bevonatában, valamint a lakosok által közterületre kihelyezett zúzalékban jelen van a veszélyes anyag. Az önkormányzat azonnali, átmeneti porlekötő intézkedéseket vezetett be, a milliárdos nagyságrendű, végleges kármentesítéshez azonban itt is állami segítségre lesz szükség.

A győri Útkezelő korábbi, áprilisi tájékoztatásával ellentétben a megkésve beérkező laborvizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a városban is található az osztrák bányából származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalék, a szerpentinit.

A legfontosabb megállapítás megnyugtató: a kiporzás és a belélegzés szempontjából leginkább kockázatos,

nem szilárd burkolatú, murvás önkormányzati utakon nem találtak szennyeződést, az ott lévő anyagok hazai bányákból származnak.

A problémát a szilárd útburkolatok felületi bevonatai, valamint a magánszemélyek által közterületen – jellemzően előkertekben és parkolókban – elhelyezett zúzott kövek jelentik.

Az aszfaltba ágyazott szerpentinit mindaddig nem jelent egészségügyi kockázatot, amíg az útburkolat sérülésmentes.

Ennek megfelelően az Útkezelő már értesítette a közműszolgáltatókat és az építőipari vállalatokat, hogy az esetleges bontási munkákat szigorú egészségvédelmi protokollok betartásával végezzék. A lakosság által kihelyezett, szabadon álló zúzalék azonban nagyobb kockázatot jelent, ezért a hatóságok azonnali lépéseket tettek.

Pintér Bence Győr Megyei Jogú Város, polgármester 2023-ban alapítója és elnöke lett a Tiszta Szívvel a Városért győri lokálpatrióta egyesületnek, majd az egyesület polgármesterjelöltjének választotta 2024-ben. A 2024-es önkormányzati választáson Győr … Tovább

A 2020 előtt beépített, szennyezett szerpentinitet számos győri helyszínen azonosították. Érintett többek között

a Hullám,

Parti,

Kiskert,

Diófa,

Ádám,

Rabkerti,

Fasor,

Zsilip,

Lugas, Erdőszél, Alsókert, Csendes, Köztelek, Márvány, Víztükör, Betérő,

Törpe és

Irinyi János utca egy-egy szakasza vagy kereszteződése.

Emellett érintett

a Fehérlaposi dűlő,

az Ipar út ETO Park előtti szakasza,

a Hecsei út,

a Puskás Tivadar út, valamint

a Mártírok útja a Lidl-csomópontnál.

Jóllehet a mélyebb aszfaltrétegekből technológiai okok miatt nehéz mintát venni, a szakemberek valószínűsítik, hogy ott is jelen van a szennyeződés.

Az Útkezelő a kormányhivatallal együttműködve

azonnali, átmeneti megoldásként kalcium-kloridos permetezést alkalmaz a szabadon álló köveken és az érintett útszéleken.

A kiszórt vegyület megköti az azbesztrostokat, és megakadályozza a porzást, hatása azonban mindössze három-négy hónapig tart.

A hosszú távú és megnyugtató megoldást

a magánszemélyek által kihelyezett kövek elszállítása, valamint

a szilárd burkolatú utak esetében az érintett rétegek elbontása és újjáépítése jelentené.

Máthé-Tóth Péter, az Útkezelő igazgatója szerint pusztán a felületek újbóli lefedése is 350-450 millió forintba kerülne, míg a teljes csere és a veszélyes hulladék ártalmatlanítása meghaladhatja az egymilliárd forintot.

Győr önkormányzata a saját költségvetéséből jelenleg nem tudja finanszírozni a munkálatokat: a városvezetés hangsúlyozza, hogy a magas állami elvonások, különösen az idén fizetendő 6,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás miatt a városnak nincs szabad pénzeszköze erre a váratlan közegészségügyi beavatkozásra.

Az önkormányzat a továbbiakban is lobbizni fog a kormánynál a helyi iparűzési adó helyben tartásáért a kármentesítés elvégzése érdekében,

emellett felveszik a kapcsolatot az Élő Környezetért Felelős Minisztériummal is az állami szerepvállalás biztosításáért.

A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy aki jellegzetes zöldes, szürkészöld, töredezett kőzúzalékot észlel, amely gyaníthatóan szerpentinit, jelezze azt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál. A bejelentés során kérik

a pontos helyszín megjelölését,

az elérhetőségek megadását, valamint

lehetőség szerint fényképes dokumentáció mellékelését.

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