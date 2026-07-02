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Egykori bankfiókba költözik a Fortepanhoz kapcsolódó különleges múzeum
Ingatlan

Egykori bankfiókba költözik a Fortepanhoz kapcsolódó különleges múzeum

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Új, a mindennapi és a privát fotográfiát bemutató múzeum nyílik a Margit körúton, a korábbi OTP bankfiók helyén. A II. kerületi képviselő-testület egyhangú döntésének értelmében a Margit-negyed program keretében kap helyet az Eidolon Központ, amely a világon elsőként kezeli önálló kulturális területként a családi és amatőr fényképezés örökségét - jelentette be Facebook-posztjában Majoros András, Budapest 5. számú területi egyéni választókerület önkormányzati képviselője.

A megállapodás szerint az új kulturális intézmény a Margit körút 8-10. szám alatti egykori bankfiók földszinti üzlethelyiségében kezdi meg működését - írta Majoros, aki Budapest II. kerületében az 5. számú területi egyéni választókerület (Felhévíz-Újlak-Országút-Szemlőhegy) önkormányzati képviselője.

Az Eidolon olyan nemzetközi központ, amely kifejezetten a privát és a hétköznapi fényképek kutatására, megőrzésére, valamint bemutatására összpontosít. Fő küldetése, hogy a mindennapi fotográfiai örökség számára olyan intézményi hátteret teremtsen, amely

önálló tudományos és kulturális értékként kezeli az amatőr fotókat,

miközben azokat a széles közönség számára is hozzáférhetővé teszi.

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otpfiók
Forrás: Google Maps

A múzeum szakmai munkája szorosan kapcsolódik a legismertebb hazai fotóarchívumhoz, a Fortepanhoz.

A központ megnyitása nemcsak a helyi közösségeket szolgálja és a környék gazdasági élénkítéséhez járul hozzá, hanem jelentősen erősíti a II. kerület kulturális kínálatát, valamint nemzetközi láthatóságát is - tette hozzá a képviselő.

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