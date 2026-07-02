Egykori bankfiókba költözik a Fortepanhoz kapcsolódó különleges múzeum

A megállapodás szerint az új kulturális intézmény a Margit körút 8-10. szám alatti egykori bankfiók földszinti üzlethelyiségében kezdi meg működését - írta Majoros, aki Budapest II. kerületében az 5. számú területi egyéni választókerület (Felhévíz-Újlak-Országút-Szemlőhegy) önkormányzati képviselője.
Az Eidolon olyan nemzetközi központ, amely kifejezetten a privát és a hétköznapi fényképek kutatására, megőrzésére, valamint bemutatására összpontosít. Fő küldetése, hogy a mindennapi fotográfiai örökség számára olyan intézményi hátteret teremtsen, amely
önálló tudományos és kulturális értékként kezeli az amatőr fotókat,
miközben azokat a széles közönség számára is hozzáférhetővé teszi.
A múzeum szakmai munkája szorosan kapcsolódik a legismertebb hazai fotóarchívumhoz, a Fortepanhoz.
A központ megnyitása nemcsak a helyi közösségeket szolgálja és a környék gazdasági élénkítéséhez járul hozzá, hanem jelentősen erősíti a II. kerület kulturális kínálatát, valamint nemzetközi láthatóságát is - tette hozzá a képviselő.
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