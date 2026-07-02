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Figyelmeztet a magyar vasúttársaság: nem fogadják a vonatokat Hegyeshalomnál
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Figyelmeztet a magyar vasúttársaság: nem fogadják a vonatokat Hegyeshalomnál

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Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint egy Ausztriában történt villámcsapás okozott károkat a vasúti pályán, emiatt a vonatok ideiglenesen nem közlekedhetnek a Budapest–Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Az ÖBB nem indít és nem fogad vonatokat a hegyeshalmi határátmenetben - közölte a MÁV szerda éjfélkor.

A vonatok a magyarországi szakaszon a megszokott rend szerint, Hegyeshalom állomásig közlekednek.

Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba.

A megváltozott közlekedési helyzet miatt legalább egy órával hosszabb eljutási idővel kell számolni nemzetközi utazás esetén - figyelmeztet a vasúttársaság.

Az ÖBB nyilatkozata szerint a korlátozások várhatóan 2026. július 2-án, (csütörtökön) délig érvényben maradnak.

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A MÁV kezelési költség felszámítása nélkül elfogadja a 2026. július 2-ára érvényes osztrák nemzetközi menetjegyeket kerülő útirányon át közlekedő, vagy későbbi időpontban induló vonatokra. A társaság azt kéri, hogy aki teheti, a kényelmetlenségek elkerülése miatt halassza el utazását egy későbbi időpontra.

mav

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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