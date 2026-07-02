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Kipörgött az Otthon Start-hatás: 2022 vége óta először estek a lakásárak Magyarországon
Ingatlan

Kipörgött az Otthon Start-hatás: 2022 vége óta először estek a lakásárak Magyarországon

Portfolio
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Itt a rég várt lakáspiaci fordulat a KSH 2026 első negyedévi indexe alapján: csökkentek a lakásárak előző negyedévhez képest - amire legutóbb 2022 végén volt példa - ráasásul több mint 2 százalékkal. Az előző év a szeptemberben meghirdetett Otthon Start Program és korábban a lejáró állampapírok által tüzelt kiugró negyedéves növekedései után itt az első olyan időszak, amikor fel kell tenni a kérdést: átmeneti megtorpanásról, vagy tartós piaci lassulásról van-e szó.
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A negyedéves lakásár-változásokat mutató adatsor alapján 2025-ben negyedéves szinten még kifejezetten erős lendületben volt a piac:

  • az első negyedévben 10,8 százalékos drágulást mért a statisztika, majd
  • a második negyedévi mérsékeltebb, 1,6 százalékos emelkedés után
  • a harmadik negyedévben ismét nagyobb, 5,9 százalékos áremelkedés következett - itt már lehetett számítani arra, hogy szeptembertől bevezetik a fix 3%-os kedvezményes hitelt.

Az év végére a program tovább tüzelte a növekedést, a negyedik negyedévben 3,7 százalékkal nőttek a lakásárak az előző negyedévhez képest.

2025-ben tehát nem egyszeri kiugrásról volt szó, hanem több negyedéven át tartó, bár eltérő intenzitású áremelkedési hullámról.

Ehhez képest 2026 első negyedéve már látványos fordulatot hozott:

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a lakásárak 2,2 százalékkal csökkentek az előző negyedévhez képest.

Ilyen visszaesésre az adatsorban legutóbb 2022 negyedik negyedévében volt példa, amikor 1,7 százalékos csökkenést mértek. A friss adat ezért arra utal, hogy a 2025-ös erőteljes drágulás után korrekció kezdődhetett a lakáspiacon, bár egyetlen negatív negyedév önmagában még nem jelent tartós trendfordulót. A következő negyedévek adatai dönthetik el, hogy átmeneti megtorpanásról vagy egy szélesebb piaci lassulás kezdetéről van-e szó.

Éves alapon kiugró drágulás tavaly

Sokszor és sok forrás alapján mutattuk már be a magyarországi lakásdrágulás éves mértékét - legutóbb a Magyar Nemzeti Bank közölt adatokat 2025-ről. A KSH most frissült lakáspiaci árindexe alapján a 2010-es bázisévhez képest az árak nominálisan átlagosan négyszeresükre nőttek, míg az összevont árindex egyetlen év alatt több mint 21 százalékos drágulást mutat - és ebben már az Otthon Start Program hatása is megmutatkozott.

A KSH lakáspiaci árindexe alapján 2025-ben még újabb erős drágulás látszott a magyar lakáspiacon: az összevont, tiszta árváltozást mérő index a 2010-es 100 pontról 400 pontra emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy a lakások ára nominálisan átlagosan négyszeresére nőtt 2010 óta,

összetételhatás nélkül. Az adat különösen azért látványos, mert 2024-ben még 330 ponton állt az összevont index, vagyis egyetlen év alatt több mint 21 százalékos drágulást mutat a statisztika. Ez egybecseng a korábbi növekedési mértékkel, és már az Otthon Start-hatás is benne van.

A használt lakások árindexe 2025-ben közel 23 százalékos éves emelkedést mutat, míg az új lakásoknál mérsékeltebb, de továbbra is jelentős drágulás történt, nagyjából 9 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt.

A hosszabb távú kép épp ezzel ellentétes: 2010-hez képest

a használt lakások ára csaknem négyszeresére, az új lakásoké pedig több mint négyszeresére nőtt,

miközben a 2013-as mélypont óta az összevont lakáspiaci index (amely az összetételhatást is magában foglalja) közel hatszorosára emelkedett.

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