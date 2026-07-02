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Lefújták a méregdrága fővárosi építkezést, nem épül meg az MCC új központja
Ingatlan

Lefújták a méregdrága fővárosi építkezést, nem épül meg az MCC új központja

MTI
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Nem épül meg a Mathias Corvinus Collegium Gellért hegyre tervezett új budapesti központja, miután az intézmény kuratóriuma eredménytelennek nyilvánította a székház építésére kiírt közbeszerzési eljárást. A döntést azzal indokolták, hogy a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi keretet, a beruházáshoz pedig nem biztosítanak többletforrást.

Az MCC tájékoztatása alapján a lépést az alapítványi vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény vonatkozó módosítási tervezete tette szükségessé. Bár egy nyílt építészeti pályázatot követően az új épület engedélyezési és kiviteli tervei már elkészültek, az uniós közbeszerzési eljárás során beérkezett legkedvezőbb végleges ajánlat is jelentősen túllépte a jóváhagyott költségvetést. Mivel

a kuratórium úgy döntött, hogy nem emeli meg a korábban meghatározott pénzügyi keretet, a projekttársaság lezárta az eljárást.

Az MCC a Tisza-kormány felállása után jelentős változásokkal szembesült, a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek vették át, az MCC-ét a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

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az alapítvány továbbra is folytatja az országos, valamint a határon túli ingatlanfejlesztési programjait.

A szervezet központjait olyan történelmi jelentőségű, de sokszor elhanyagolt épületekben tervezi kialakítani, amelyeket a korábbi tulajdonosaik nem tudtak megfelelően hasznosítani. Ezek a műemlékek és ingatlanok a rekonstrukciót követően a helyi közösségek számára is nyitott kulturális és közösségi térként működnek.

A projektről korábban többek között itt írtunk, alább pedig egy galéria a látványtervekkel.

Eddig nyolc településen, így Békéscsabán, Nagyváradon, Nyíregyházán, Szegeden, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szombathelyen és Veszprémben fejeződött be az épületek rekonstrukciója. További négy helyszínen, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Révfülöpön jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkálatok, miközben Zalaegerszegen az építkezés még a közbeszerzési fázisnál, Debrecenben pedig a tervezési szakasznál tart.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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