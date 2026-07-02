Nagy bejelentést tett az ismert magyar ingatlanfejlesztő: teljesen átalakul a vezetés

A vezetői struktúra átalakításának hátterében a cég
az évi közel ezer lakás megépítését jelentő fejlesztési volumen kiszámítható, kiváló műszaki színvonalú kiszolgálása áll.
A struktúraváltás a jelenlegi működési léptékhez igazítja a vezetői felelősségi köröket, és új feladatokat is rendel az építési telkek, a szükséges erőforrások és az engedélyezés területén.
A Metrodom Csoport új ügyvezető igazgatója Nagy Zsolt lett, aki 2017-ben csatlakozott a céghez. Pályafutását a bankszektorban, projektfinanszírozási területen kezdte, ahol több mint egy évtizeden át foglalkozott lakóingatlan-fejlesztések finanszírozásával. A Metrodomnál először a kivitelezési terület pénzügyi vezetőjeként, majd a beruházói oldal gazdasági igazgatójaként szerzett átfogó tapasztalatot. Széleskörű szakmai ismeretei és a finanszírozói oldalon megszerzett rálátása stabil alapot biztosítanak az új feladatköréhez.
„Az első és legfontosabb célom, hogy az átmenet zökkenőmentes legyen, és a változás mind a kollégák, mind a szervezet számára stabilitást, folytonosságot és biztonságot nyújtson.
Emellett szeretnénk tovább erősíteni a prémium szegmensben elért piaci pozíciónkat, és a jelenlegi terveinkben szereplő projektvolument a stratégiai céljainknak megfelelően, stabilan fenntartani
- fogalmazott Nagy Zsolt.
Kiss Gábor, a Metrodom Csoport korábbi ügyvezető igazgatója saját, korábban meghozott személyes döntésének megfelelően hátrébb lép az operatív feladatok napi szintű ellátásától, és a továbbiakban a Metrodom Csoport közép és hosszú távú stratégiájának megvalósítását támogató stratégiai igazgatóként folytatja munkáját a vállalaton belül.
A műszaki igazgató Pongrácz Tamás lesz, aki egyúttal a vállalat projektjeinek kivitelezéséért felelős Cataldo Construction Kft. ügyvezetői feladatait is átveszi.
„A hosszú távú célom, hogy Magyarországon a zöld építészetnek egy olyan kultúráját teremtsük meg, amelyet a többi lakásfejlesztő is követni tud. Kiemelt törekvésem, hogy a beruházói és kivitelezői oldal a jövőben is teljes összhangban működjön” - hangsúlyozta Pongrácz Tamás.
A megújult vezetőségben az értékesítési igazgatói feladatokat Kígyósi András látja el, aki 2017-ben akvizíciós vezetőként csatlakozott a Metrodomhoz, majd az általa létrehozott kutatási és elemzési területet irányította. A vállalat jelenleg épülő lakóparkjai a Metrodom Green, River és Beat.
Címlapkép forrása: Forrás: Metrodom
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
70 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki a Mol a lengyel piacon
A forrásokat általános vállalatfinanszírozási célokra használják fel.
Kipörgött az Otthon Start-hatás: 2022 vége óta először estek a lakásárak Magyarországon
A KSH első negyedéves lakásárindexe alapján.
Szorul a hurok: egyre több részlet derül ki az Északi Áramlat felrobbantásáról
Egyetlen irányba mutatnak a jelek.
Megállapodott a német kormány: adócsökkentés és nyugdíjreform érkezik
Még meg kell szavazni.
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
A Portfolio szeptember 23-ai Future of Finance 2026 konferenciáján derül ki a győztes neve.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.
Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban
De ez jó hír.
Úgy veszik fel a magyarok a hiteleket, mintha nem lenne holnap
Májusban újra csúcsra futott a személyi kölcsön kihelyezés, a lakáshitel pedig az Otthon Start indulása óta a fellegekben jár. Megjelentek az MNB májusi hitelkihelyezési statisztikái. Finoman
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.
Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?
A Checklistben Németh Dávidot, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.