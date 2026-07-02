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Nagy bejelentést tett az ismert magyar ingatlanfejlesztő: teljesen átalakul a vezetés
Ingatlan

Nagy bejelentést tett az ismert magyar ingatlanfejlesztő: teljesen átalakul a vezetés

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Július 1-jétől új vezetői struktúrában folytatja működését az ingatlanfejlesztő Metrodom Csoport. Nagy Zsolt ügyvezető igazgatóként veszi át a cégcsoport operatív irányítását, míg Pongrácz Tamás a műszaki igazgatói, valamint a vállalat projektjeinek kivitelezéséért felelős Cataldo Construction Kft. ügyvezető igazgatói feladatait látja el. Kígyósi András értékesítési igazgatóként erősíti a vállalat vezetését, míg Kiss Gábor, a csoport korábbi vezetője saját, korábban meghozott személyes döntésének megfelelően hátrébb lép az operatív feladatok napi szintű ellátásától.
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A vezetői struktúra átalakításának hátterében a cég

az évi közel ezer lakás megépítését jelentő fejlesztési volumen kiszámítható, kiváló műszaki színvonalú kiszolgálása áll.

A struktúraváltás a jelenlegi működési léptékhez igazítja a vezetői felelősségi köröket, és új feladatokat is rendel az építési telkek, a szükséges erőforrások és az engedélyezés területén.

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Pongrácz Tamás, Kígyósi András és Nagy Zsolt. Forrás: Metrodom

A Metrodom Csoport új ügyvezető igazgatója Nagy Zsolt lett, aki 2017-ben csatlakozott a céghez. Pályafutását a bankszektorban, projektfinanszírozási területen kezdte, ahol több mint egy évtizeden át foglalkozott lakóingatlan-fejlesztések finanszírozásával. A Metrodomnál először a kivitelezési terület pénzügyi vezetőjeként, majd a beruházói oldal gazdasági igazgatójaként szerzett átfogó tapasztalatot. Széleskörű szakmai ismeretei és a finanszírozói oldalon megszerzett rálátása stabil alapot biztosítanak az új feladatköréhez.

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„Az első és legfontosabb célom, hogy az átmenet zökkenőmentes legyen, és a változás mind a kollégák, mind a szervezet számára stabilitást, folytonosságot és biztonságot nyújtson.

Emellett szeretnénk tovább erősíteni a prémium szegmensben elért piaci pozíciónkat, és a jelenlegi terveinkben szereplő projektvolument a stratégiai céljainknak megfelelően, stabilan fenntartani

- fogalmazott Nagy Zsolt.

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Kiss Gábor, a Metrodom Csoport korábbi ügyvezető igazgatója saját, korábban meghozott személyes döntésének megfelelően hátrébb lép az operatív feladatok napi szintű ellátásától, és a továbbiakban a Metrodom Csoport közép és hosszú távú stratégiájának megvalósítását támogató stratégiai igazgatóként folytatja munkáját a vállalaton belül.

Pongrácz Tamás
Metrodom, műszaki vezető
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A műszaki igazgató Pongrácz Tamás lesz, aki egyúttal a vállalat projektjeinek kivitelezéséért felelős Cataldo Construction Kft. ügyvezetői feladatait is átveszi.

„A hosszú távú célom, hogy Magyarországon a zöld építészetnek egy olyan kultúráját teremtsük meg, amelyet a többi lakásfejlesztő is követni tud. Kiemelt törekvésem, hogy a beruházói és kivitelezői oldal a jövőben is teljes összhangban működjön” - hangsúlyozta Pongrácz Tamás.

Kígyósi András
Metrodom, értékesítési igazgató
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A megújult vezetőségben az értékesítési igazgatói feladatokat Kígyósi András látja el, aki 2017-ben akvizíciós vezetőként csatlakozott a Metrodomhoz, majd az általa létrehozott kutatási és elemzési területet irányította. A vállalat jelenleg épülő lakóparkjai a Metrodom Green, River és Beat.

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Címlapkép forrása: Forrás: Metrodom

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