Bontják a 146 méteres kéményt - Búcsúzik a 46 éves ipari emlék

A kémény az 1979-es építésekor modernnek számított, de
az ezredfordulóra elavult a hozzá kapcsolódó technológiával együtt,
emiatt működését leállították. A következő években a szocialista technológia elemeit lebontották, a kémény maradt utoljára.
Történetének több mint 110 éve alatt a Kelenföldi Erőműben rendszeresek voltak a kapacitásbővítések, emiatt több kéményt is építettek. A 70-es években kapta az erőmű azt a forróvíz kazánt (4 számú PTVM 180 típusú), amelyhez magyar építészek terveztek kéményt. Az építés évében, 1979-ben azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, majd a 80-as években az előírás megváltozott és akkor érte el a kémény magassága a 146 métert. A kémény a méretével évtizedeken át uralta a kelenföldi látképet.
A Kelenföldi Erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia-és hőellátásához, de az ezredfordulóra hasonlóan más szocialista időkben telepített erőművekéhez technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. 2015-ben a kémény acéllemez részét eltávolították csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. Ezzel az utolsó része is eltűnik a Kelenföldi Erőmű 70-es évek ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást.
A Kelenföldi Erőmű régi kéményének acélszerkezeti bontása és a terület helyreállítása augusztus végéig tart. A munkában ipari alpinisták is részt vesznek. Az elbontott vasszerkezeteket darabolják majd a vashulladékot erre specializált kamionokkal elszállítják. A szakemberek szerint
az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát, az acélvázat rögzítő 3 darab betontuskóból pedig 134 tonna betontörmelék keletkezhet.
A munkafolyamat idejére egyedi biztonsági előírásokat is bevezettek a Kelenföldi Erőműben. A bontást az időjárás is befolyásolja, például 9 m/s-os szélsebesség felett már a magasban nem lehet biztonságosan dolgozni, ezért ilyenkor le kell állítani a munkát.
Nem a 70-es évekbeli ipari építmény az első, amelytől búcsúznak Kelenföldön: az 1914-ben épült, széntüzelés korszakából származó kisebb kéményeket és ipari műemléki besorolásból kimaradt toldaléképületeket, régi kazánokat a 2005-ös leállítás után szintén elbontották.
A fővárosi erőművek – Újpesti, Kispesti, Kelenföldi – technológiái 2002-2005 között megújultak. A Kelenföldi Erőmű új gőzkazánt, forróvíz kazánt és gőzturbinát (49 MW) kapott a hozzájuk tartozó új technológiai rendszerekkel együtt. A Kelenföldi Erőmű ma már az átalakított gázturbina és a korszerűsített kazán tüzelőberendezéseinek köszönhetően környezetvédelmi szempontból kimagaslóan jó emissziós jellemzőkkel üzemel, és korábbi technológiákhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamosenergiát, valamint a Főváros számára a távhőt.
Címlapkép forrása: Veolia
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