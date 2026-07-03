POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Elszabadultak a lakásárak Európában, csak néhány államban kezdődött csökkenés
Ingatlan

Elszabadultak a lakásárak Európában, csak néhány államban kezdődött csökkenés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unióban 2026 első negyedévében a lakásárak 5,1 százalékkal, a bérleti díjak pedig 3 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest - közölte legfrissebb adatait az eurostat. Ehhez képest Magyarországon éves alapon még 9%-kal nőttek az árak az első negyedévben, de negyedévről-negyedévre már csökkenést mutat a statisztika.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A 2025-ös év utolsó negyedévéhez viszonyítva a lakásárak EU-szerte még 1,2 százalékkal, a bérleti díjak pedig 0,7 százalékkal nőttek.

Ehhez képest Magyarországon az árak már több mint 2 százalékkal csökkentek.

Amennyiben a 2025-ös átlagot hasonlítjuk össze 2026 első negyedévével, a lakóingatlanok árai 2,9 százalékkal, a bérleti díjak pedig 1,8 százalékkal emelkedtek.

eu living

A tagállami adatokat vizsgálva ugyanebben az összevetésben – azaz a 2025-ös éves átlag és a 2026-os első negyedév viszonylatában – a lakásárak 19 uniós országban nagyobb ütemben nőttek, mint a bérleti díjak. A legjelentősebb áremelkedést Portugáliában regisztrálták 10,3 százalékkal, Bulgáriában 9,4 százalékkal, Szlovákiában pedig 9,1 százalékkal. A lakóingatlanok ára, ha így kalkulálunk, mindössze két tagállamban csökkent, Franciaországban 0,5 százalékos, Finnországban pedig 1,8 százalékos mérséklődést mértek.

Még több Ingatlan

Nagy bejelentést tett az ismert magyar ingatlanfejlesztő: teljesen átalakul a vezetés

Kipörgött az Otthon Start-hatás: 2022 vége óta először estek a lakásárak Magyarországon

Egykori bankfiókba költözik a Fortepanhoz kapcsolódó különleges múzeum

EUliving2

A bérleti díjak ugyanebben az időszakban egyetlen kivétellel szinte minden tagállamban emelkedtek, mivel Szlovéniában 0,9 százalékkal mérséklődtek a díjak, Finnországban pedig változatlanok maradtak. A legjelentősebb drágulást Horvátországban regisztrálták 21,9 százalékkal, amelyet Bulgária követett 6,4 százalékkal, majd Görögország következett 5,0 százalékos emelkedéssel.

Kapcsolódó cikkünk

Kipörgött az Otthon Start-hatás: 2022 vége óta először estek a lakásárak Magyarországon

MBH: fordulóponthoz érkezhetnek a lakásépítések Magyarországon

MBH: alábbhagyott a lakásdrágulás, de nagyon sokan vesznek fel lakáshitelt

Beindulnak a lakáspiaci programok? - Könnyebben lehetne otthonhoz jutni Budapesten

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Még a tech részvények esés ellenére is történelmi csúcs született az USA-ban
Nagy bejelentést tett az ismert magyar ingatlanfejlesztő: teljesen átalakul a vezetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility