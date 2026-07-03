Különös dolog történik az Egyesült Államok óriásvárosában: ezerrel építkeznek, miközben máshol leálltak

A látványos növekedést több különböző tényező együttes hatása magyarázza. A stabil munkahelyteremtés – elsősorban a technológiai és a pénzügyi szektorban –, valamint az országosan is kiemelkedő, rendkívül magas bérleti díjak folyamatosan új projektek indítására ösztönzik a beruházókat. Ezt a folyamatot a város új övezeti szabályozása és a különféle adókedvezmények is jelentősen segítik. Ennek köszönhetően New Yorkban
a magas építési költségek és a megemelkedett jelzáloghitel-kamatok ellenére is folyamatosak a beruházások,
miközben ugyanezek a gazdasági tényezők az ország más részein szinte teljesen megbénították az építkezéseket.
A bővülő kínálat ugyanakkor még mindig elmarad a hatalmas kereslettől. A Zillow ingatlanpiaci platform becslése alapján a nagyvárosi térségből legalább 400 ezer lakás hiányzik a piaci igények kielégítéséhez. Még ha a város évente 40 ezer új lakással gazdagodna is – ami nagyjából kétezerrel haladná meg a tavalyi rekordot –, akkor is egy teljes évtizedre lenne szükség a hiány felszámolásához. A bérleti díjak eközben történelmi magasságokban járnak, májusban például egy kétszobás lakás medián bérleti díja New Yorkban elérte a 4000 dolláros rekordot.
Az elemzők szerint a társasház-építések legfőbb motorja az övezeti szabályozás reformja volt. Kenny Lee, a StreetEasy vezető közgazdásza példaként említette a bronxi Mott Haven, a brooklyni Gowanus, valamint a queensi Long Island City városrészeket, ahol a telkek átminősítése utat nyitott több ezer új lakás felépítése előtt. A Domain Companies ingatlanfejlesztő társaság megerősítette, hogy az új szabályozási környezet tette lehetővé egy 360 lakásos gowanusi és egy 499 lakásos Long Island City-i projekt megvalósítását. Ez utóbbi fejlesztésben a lakások 30 százalékát ráadásul a megfizethető lakhatási kategóriába sorolták be.
A látványos fellendülés egy része ugyanakkor átmenetinek bizonyulhat.
A New York-i Egyetem Furman Központjának elemzése rámutat, hogy a tavalyi csúcsot részben egy kifutó adókedvezmény generálta, mivel a fejlesztők igyekeztek még a határidő lejárta előtt megszerezni a szükséges építési engedélyeket. A korábbi és az új ösztönzőprogram bevezetése közötti mintegy kétéves átmeneti időszakban a társasházi építkezések volumene érezhetően visszaesett.
Az építési engedélyek száma azután indult újra növekedésnek, hogy 2024-ben életbe lépett a 485-x elnevezésű új adókedvezmény-program. Ez a rendszer ugyanakkor a korábbinál lényegesen szigorúbb feltételeket szab meg, mivel
- több megfizethető lakás kialakítását és
- magasabb építőipari minimálbéreket ír elő a beruházók számára.
További bizonytalanságot okoz, hogy a múlt héten a városi lakbérszabályozó testület Zohran Mamdani polgármester egyik fő kampányígéretét teljesítve befagyasztotta a bérleti díjakat mintegy egymillió érintett lakás esetében. Az ingatlanfejlesztők szerint mindazonáltal
a piac szabályozáson kívül eső, jelentős része továbbra is rendkívül vonzó befektetési célpont marad.
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