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Különös dolog történik az Egyesült Államok óriásvárosában: ezerrel építkeznek, miközben máshol leálltak
Ingatlan

Különös dolog történik az Egyesült Államok óriásvárosában: ezerrel építkeznek, miközben máshol leálltak

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New Yorkban 1965 óta nem tapasztalt lakásépítési hullám zajlott tavaly, amikor a város lakásállománya rekordmennyiségű, összesen 38 682 új ingatlannal bővült. Miközben az Egyesült Államok legtöbb nagyvárosában a lakóingatlan-fejlesztések az elmúlt években meredeken visszaestek – idén év elején például 15 éves mélypontra süllyedtek –, a metropoliszban éppen ellenkezőleg, valóságos fellendülés tapasztalható. A lendület ráadásul továbbra sem hagy alább, hiszen az idei első negyedévben az ingatlanfejlesztők 281 épületben összesen 16 815 új lakás megépítését tervezték el, ami a 2022-es csúcspont óta a legmagasabb negyedéves értéknek számít.
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A látványos növekedést több különböző tényező együttes hatása magyarázza. A stabil munkahelyteremtés – elsősorban a technológiai és a pénzügyi szektorban –, valamint az országosan is kiemelkedő, rendkívül magas bérleti díjak folyamatosan új projektek indítására ösztönzik a beruházókat. Ezt a folyamatot a város új övezeti szabályozása és a különféle adókedvezmények is jelentősen segítik. Ennek köszönhetően New Yorkban

a magas építési költségek és a megemelkedett jelzáloghitel-kamatok ellenére is folyamatosak a beruházások,

miközben ugyanezek a gazdasági tényezők az ország más részein szinte teljesen megbénították az építkezéseket.

A bővülő kínálat ugyanakkor még mindig elmarad a hatalmas kereslettől. A Zillow ingatlanpiaci platform becslése alapján a nagyvárosi térségből legalább 400 ezer lakás hiányzik a piaci igények kielégítéséhez. Még ha a város évente 40 ezer új lakással gazdagodna is – ami nagyjából kétezerrel haladná meg a tavalyi rekordot –, akkor is egy teljes évtizedre lenne szükség a hiány felszámolásához. A bérleti díjak eközben történelmi magasságokban járnak, májusban például egy kétszobás lakás medián bérleti díja New Yorkban elérte a 4000 dolláros rekordot.

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Az elemzők szerint a társasház-építések legfőbb motorja az övezeti szabályozás reformja volt. Kenny Lee, a StreetEasy vezető közgazdásza példaként említette a bronxi Mott Haven, a brooklyni Gowanus, valamint a queensi Long Island City városrészeket, ahol a telkek átminősítése utat nyitott több ezer új lakás felépítése előtt. A Domain Companies ingatlanfejlesztő társaság megerősítette, hogy az új szabályozási környezet tette lehetővé egy 360 lakásos gowanusi és egy 499 lakásos Long Island City-i projekt megvalósítását. Ez utóbbi fejlesztésben a lakások 30 százalékát ráadásul a megfizethető lakhatási kategóriába sorolták be.

A látványos fellendülés egy része ugyanakkor átmenetinek bizonyulhat.

A New York-i Egyetem Furman Központjának elemzése rámutat, hogy a tavalyi csúcsot részben egy kifutó adókedvezmény generálta, mivel a fejlesztők igyekeztek még a határidő lejárta előtt megszerezni a szükséges építési engedélyeket. A korábbi és az új ösztönzőprogram bevezetése közötti mintegy kétéves átmeneti időszakban a társasházi építkezések volumene érezhetően visszaesett.

Az építési engedélyek száma azután indult újra növekedésnek, hogy 2024-ben életbe lépett a 485-x elnevezésű új adókedvezmény-program. Ez a rendszer ugyanakkor a korábbinál lényegesen szigorúbb feltételeket szab meg, mivel

  • több megfizethető lakás kialakítását és
  • magasabb építőipari minimálbéreket ír elő a beruházók számára.

További bizonytalanságot okoz, hogy a múlt héten a városi lakbérszabályozó testület Zohran Mamdani polgármester egyik fő kampányígéretét teljesítve befagyasztotta a bérleti díjakat mintegy egymillió érintett lakás esetében. Az ingatlanfejlesztők szerint mindazonáltal

a piac szabályozáson kívül eső, jelentős része továbbra is rendkívül vonzó befektetési célpont marad.

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