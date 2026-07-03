Új lakásfelújítási program jön? - Szakmai szereplőkkel egyeztetett a kormány

A találkozón Szemerey Samu országos főépítész
Tutervai Mátyással, a kamara elnökével és Kovács Zsófia főtitkárral tárgyalt.
A megbeszélés középpontjában azok a javaslatcsomagok álltak, amelyeket a szervezet munkacsoportjai dolgoznak ki, hogy reagáljanak az ágazat előtt álló kihívásokra.
Szemerey bejegyzésében elmondta, hogy az előkészítés alatt álló szakmai anyagok komoly támpontot és segítséget nyújtanak a tárca programjához: a kamara tevékenysége révén ugyanis hatékonyan összefoghatók és becsatornázhatók azok
a széles körben zajló szakmai viták és új kezdeményezések, amelyek az építésügy átfogó megújulását szolgálják.
Néhány napja pedig Juhász Attila, az Újház és a Piramis Építőház ügyvezetője a Gazdasági és Energetikai Minisztérium meghívására az ÉVOSZ képviseletében
Fábián Ágnes államtitkárral is egyeztetett Magyarország hosszú távú épületfelújítási stratégiájáról
– derül ki egy LinkedIn-bejegyzésből.
Fábián Ágnes Kapitány István mellett a gazdaságfejlesztésért felelős államtitkárság irányítását kapta meg, feladatai közé tartozik többek között a hazai vállalkozások fejlesztése, a belföldi kereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és a fogyasztóvédelem területe is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Még egy hónapig lehet pályázni a Green Awards elismerésekre
Díjazzuk a fenntartható vállalatokat, programokat.
Új terepen csatáznak a magyar élelmiszerláncok: a raktárakban dőlhet el az árverseny
Reis Viktort, a PENNY logisztikai osztályvezetőjét kérdeztük.
Dallmayr cégcsoport tulajdonos-ügyvezetői: Nem az elmúlt háromszáz éven gondolkodunk, hanem mindig a következőn
Johannes Denglerrel és Florian Randlkoferrel beszélgettünk.
Megszállták a BKK-járatokat az ellenőrök és a rendőrök, vallottak a számokról
Körözött személyt is elfogtak az akció során.
Nehéz megérteni, mit esznek a befektetők a SpaceX kötvényein
A mánia diktál a piacon.
Csúnyán megsértődött Trump a NATO-ra - Páros lábbal szállt bele a szövetségeseibe
Igen, még mindig Irán miatt haragszik az elnök.
A Kifli.hu-n már a ChatGPT-vel is intézhetjük a bevásárlást
Termékeket keres, recepteket ajánl a modell.
Feloldották az eddigi legerősebbnek tartott AI-modell korlátozását: egyből rá is ugrottak az internetezők
Újra használható a várva várt modell.
Nem szégyellem bevallani: személyi kölcsönből rendeztem a pénzügyi káoszomat
Mindenki azt mondja: ne vegyél fel hitelt. Spórolj, oszd be, várj. De mi van, ha már így is bajban vagy, és a várakozás csak rontja a helyzetet? Dóra 29 éves, és egy évvel ezelőtt pontosan ezz
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.