Új lakásfelújítási program jön? - Szakmai szereplőkkel egyeztetett a kormány

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A találkozón Szemerey Samu országos főépítész

Tutervai Mátyással, a kamara elnökével és Kovács Zsófia főtitkárral tárgyalt.

A megbeszélés középpontjában azok a javaslatcsomagok álltak, amelyeket a szervezet munkacsoportjai dolgoznak ki, hogy reagáljanak az ágazat előtt álló kihívásokra.

Szemerey Samu Közlekedési és Beruházási Minisztérium, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész Építészmérnök, urbanista. Tervezőként és tanácsadóként az elmúlt évtizedekben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás … Tovább

Szemerey bejegyzésében elmondta, hogy az előkészítés alatt álló szakmai anyagok komoly támpontot és segítséget nyújtanak a tárca programjához: a kamara tevékenysége révén ugyanis hatékonyan összefoghatók és becsatornázhatók azok

a széles körben zajló szakmai viták és új kezdeményezések, amelyek az építésügy átfogó megújulását szolgálják.

Néhány napja pedig Juhász Attila, az Újház és a Piramis Építőház ügyvezetője a Gazdasági és Energetikai Minisztérium meghívására az ÉVOSZ képviseletében

Fábián Ágnes államtitkárral is egyeztetett Magyarország hosszú távú épületfelújítási stratégiájáról

– derül ki egy LinkedIn-bejegyzésből.

Juhász Attila elnök, ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat, igazgatóság elnök, Újház Zrt. Juhász Attila Magyarország piacvezető építőanyag kereskedelmi hálózatának az Újház Zrt-nek társtulajdonosa valamint az Igazgatóságának az elnöke, amely franchise rendszerben országosan több mint 80 he … Tovább

Fábián Ágnes Kapitány István mellett a gazdaságfejlesztésért felelős államtitkárság irányítását kapta meg, feladatai közé tartozik többek között a hazai vállalkozások fejlesztése, a belföldi kereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és a fogyasztóvédelem területe is.

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