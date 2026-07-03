Új terepen csatáznak a magyar élelmiszerláncok: a raktárakban dőlhet el az árverseny
A kapacitásbővítés ezért ma már stratégiai kérdés a szektorban. Egy nagyobb, modernebb raktárbázis nem pusztán több áru tárolását jelenti, hanem gyorsabb kiszállítást, pontosabb készletgazdálkodást és kiszámíthatóbb bolti ellátást is. Különösen fontos ez a frissáru-kategóriában, ahol a minőség, az időzítés és a veszteségek csökkentése közvetlenül hat a vásárlói elégedettségre és a vállalatok eredményességére. A nagy értékű logisztikai beruházások azt mutatják, hogy a szereplők hosszabb távon is növekedésre készülnek, miközben a hatékonyság javítása nélkül egyre nehezebb fenntartani az alacsony árakat és a széles kínálatot.
Az élelmiszerláncok versenyképességét egyre inkább az határozza meg, mennyire tudják összehangolni a beszerzést, a készletezést, az akciós tervezést és a bolti kiszolgálást.
A vásárló ebből végül csak annyit érzékel, hogy van-e áru a polcon, friss-e a kínálat, gyorsan reagál-e a lánc az igényekre, és valóban elérhetők-e a meghirdetett kedvezmények. A logisztika így a háttérből a kiskereskedelmi növekedés egyik legfontosabb motorjává vált.
Ebbe a folyamatba kapcsolódik, hogy a diszkontpiac meghatározó szereplője, a PENNY jelentősen bővíti alsónémedi raktárbázisát, amely 14 500 négyzetméterrel nagyobb területen, havi 150 ezer raklapnyi áru kezelésére készül fel. A 13,5 milliárd forintos beruházás célja a kapacitásbővítésen túl a gyorsabb kiszállítás, a stabilabb termékelosztás, az akciók pontosabb kiszolgálása és a frissáru-kezelés hatékonyságának javítása.
A Portfolio Reis Viktor logisztikai osztályvezetőt kérdezte arról, hogyan alakítja át a beruházás a vállalat ellátási láncát, és mit jelent mindez a vásárlók, a munkavállalók és a kiskereskedelmi növekedés szempontjából.
A cikk megjelenését a PENNY támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
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