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Vitézy Dávid mérleget vont: uniós pénzek, vasúti fordulat és százmilliárdos átvilágítás az első 50 napban
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Vitézy Dávid mérleget vont: uniós pénzek, vasúti fordulat és százmilliárdos átvilágítás az első 50 napban

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Első 50 napjának eredményeiről számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy youtube-videóban. A részletekről azok bejelentésekor is beszámoltunk, most álljon itt egy összefoglaló a tárcavezető szerinti legfontosabb fejleményekről, illetve a következő lépésekről.
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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az új tárca első 50 napját értékelve több nagy horderejű döntésről és elindított folyamatról számolt be, ezek a korábban befagyasztott uniós források felszabadítása, a vasúti járműpark átfogó megújításának elindítása, valamint a korábbi nagyberuházások és autópálya-koncessziós szerződések átvilágítása.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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Vitézy szerint a következő időszakban terveik között szerepel

  • a vidéki úthálózat javítása,
  • a regionális vasút fejlesztése,
  • a MÁV működésének stabilizálása,
  • egy 10 ezer lakásos bérlakásprogram előkészítése, valamint
  • az uniós források gyors és átlátható felhasználása.

Az elmúlt időszak legnagyobb horderejű bejelentése Vitézy Dávid szerint egyértelműen az, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeként Magyarország hozzáférhet a korábban befagyasztott uniós forrásokhoz:

  • a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből, vagyis az RRF-ből 10 milliárd euró,
  • a Kohéziós Alapból pedig 6,4 milliárd euró

érkezhet Magyarországra, amelyek egy részét közlekedés- és városfejlesztésre használják majd fel.

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Jönne a 10 ezer lakásos bérlakásprogram

A közlekedési és beruházási tárca a lakhatási programok előkészítésében is szerepet kap. Vitézy beszámolója szerint az állami Magyar Fejlesztési Bank irányítási struktúrájának uniós feltételek szerinti átalakítása megnyithatja az utat intézményi bérlakás- és kollégiumfejlesztési programok előtt. A bérlakásprojekt helyszíne elsősorban azokban az egyetemi és ipari nagyvárosok, ahol a lakhatási válság a legerősebben jelentkezik. A program kiemelt célterülete Budapest lehet, azon belül is Rákosrendező.

Új közlekedésszervező és vonatlízingcég jön

A járműbeszerzésekhez kapcsolódóan intézményi reform is indul. A kormány létrehozná a Nemzeti Közlekedésszervezőt, valamint egy állami gördülőállomány-eszközkezelő, vagyis vonatlízingcéget. Vitézy szerint erre azért van szükség, mert a vasúti piac 2033-as megnyitásával megszűnik a MÁV kizárólagossága. Az állami tulajdonú, lízingelhető járműpark célja az lenne, hogy a jövőbeli szolgáltatók egyenlő feltételekkel indulhassanak a közszolgáltatások üzemeltetéséért.

Átvilágítják a nagyberuházásokat, százmilliárdokat kérhetnek vissza

A miniszter beszámolója szerint az új tárca átvilágítása során jelentős költségvetési és beruházási problémákra derült fény, miután a korábbi tárcavezetés, Lázár János minisztersége alatt mintegy 286 milliárd forintot „kozmetikázott ki” a költségvetésből.

Az egyik legfontosabb vizsgált ügy a mohácsi Duna-híd projektje, erről itt írtunk. Napirenden van az autópálya-koncesszió felülvizsgálata is, miután az elmúlt négy évben az állam 1024 milliárd forintot fizetett ki a 35 évre szerződött koncesszornak, miközben az elvégzett műszaki tartalom értéke szerinte nincs arányban ezzel az összeggel.

A miniszter ezzel szembeállította, hogy a mintegy 30 ezer kilométernyi állami országos közúthálózat felújítására az autópályákra költött összeg negyede sem jutott, a magyar főúthálózat fele rendkívül rossz állapotban van, és 91 híd szorul azonnali, kritikus javításra, amihez éves szinten 22 milliárd forintra lenne szükség.

MÁV-reform: vezetőváltások, decentralizáció, késési adatok

A MÁV-csoportnál vezetőváltások és működési reformok indultak. A tárca célja a beszámoló szerint az alkatrészellátási és karbantartási folyamatok felgyorsítása, valamint egy decentralizáltabb menedzsment-szemlélet bevezetése.

A nyári közlekedési problémák enyhítésére:

  • Ausztriából béreltek használt kocsikat a békéscsabai és balatoni IC-vonalakra, valamint az Adria éjszakai járatra,
  • újraindították az IC- és hálókocsik fővizsgáit a Dunakeszi Járműjavítóban.

Emellett helyreállították az utastájékoztatási rendszerek átláthatóságát is. A tárca szerint az EMIG, a Vonatinfó és a Mávinform működésében ismét nyilvánossá váltak a késési adatok. A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése is a felülvizsgált ügyek között szerepel, és a miniszter kormányhatározat alapján kezdeményezte a projekt titkosításának feloldását.

A tárca több, korábban bezárt vagy szüneteltetett vasúti személyszállítási kapcsolat újraindítását is bejelentette, többek között a Dombóvár-Komló vonalon, és a Miskolc Tiszai pályaudvar és Tiszaújváros közötti villamosított szakaszon.

A Volánbusz üzemeltetésében július 1-jétől jelentős éjszakai agglomerációs buszfejlesztés lép életbe Budakeszire, Pécelre, Gyálra, Gödöllőre és Érdre.

Nagy vasúti járműcsere indulhat

Az uniós források egyik legfontosabb közlekedési felhasználási területe a vasúti járműpark megújítása lesz. Vitézy Dávid közlése szerint 1,8 milliárd eurót fordítanak vasúti járműfejlesztésre.

Ebből a keretből:

  • 42 új HÉV-szerelvényt szereznének be a H5-ös, H6-os és H7-es, vagyis a szentendrei, csepeli és ráckevei vonalakra,
  • valamint 35 nagy kapacitású, emeletes InterCity motorvonatot vásárolnának.

Az új IC-járművek a tervek szerint a debreceni, nyíregyházi, miskolci Kör-IC, szegedi, pécsi és balatoni vonalak járműparkjának jelentős részét válthatják ki.

A miniszter szerint az első új járművek a beszerzési és gyártási folyamatok miatt

két-három éven belül jelenhetnek meg, a teljes flotta lecserélése pedig körülbelül négy évet vehet igénybe.

Új kézben az építészet, megújul a Városliget és Pesten lesz a Közlekedési Múzeum

Az építészeti minőségbiztosításért az újraalapított Országos Építészeti Tervtanács felel, Szemerey Samu országos főépítész vezetésével. A kormány a Városliget ügyében is irányváltást hirdetett, ahol leállítják a további építkezéseket, megkezdik a korábban beépítésre kijelölt területek parkosítását, zöldítik a Hősök terét és autómentesítik a Ligetet. A Budai Vár fejlesztését szolgáló Nemzeti Hauszmann Programot szintén átvilágítják.

A tárca külön vizsgálja a magas költségű, funkció nélküli historizáló rekonstrukciókat.

A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeumot nem Debrecenben, hanem az eredeti tervek szerint Budapesten, a kőbányai Északi Járműjavító területén építik meg.

A beszámoló szerint az Országgyűlés új szabályozást fogadott el, amelynek értelmében az év végéig teljes körűen betiltják a politikai gyűlöletpropagandát a reklámfelületeken. Megszűnnének a történelmi épületeket takaró politikai épülethálók, a városi óriásplakátok, valamint a választási kampányok idején a lámpaoszlopokra kihelyezett műanyag politikai hirdetőtáblák.

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