Vitézy Dávid mérleget vont: uniós pénzek, vasúti fordulat és százmilliárdos átvilágítás az első 50 napban

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az új tárca első 50 napját értékelve több nagy horderejű döntésről és elindított folyamatról számolt be, ezek a korábban befagyasztott uniós források felszabadítása, a vasúti járműpark átfogó megújításának elindítása, valamint a korábbi nagyberuházások és autópálya-koncessziós szerződések átvilágítása.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

Vitézy szerint a következő időszakban terveik között szerepel

a vidéki úthálózat javítása,

a regionális vasút fejlesztése,

a MÁV működésének stabilizálása,

egy 10 ezer lakásos bérlakásprogram előkészítése, valamint

az uniós források gyors és átlátható felhasználása.

Az elmúlt időszak legnagyobb horderejű bejelentése Vitézy Dávid szerint egyértelműen az, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeként Magyarország hozzáférhet a korábban befagyasztott uniós forrásokhoz:

a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből, vagyis az RRF-ből 10 milliárd euró,

a Kohéziós Alapból pedig 6,4 milliárd euró

érkezhet Magyarországra, amelyek egy részét közlekedés- és városfejlesztésre használják majd fel.

Jönne a 10 ezer lakásos bérlakásprogram

A közlekedési és beruházási tárca a lakhatási programok előkészítésében is szerepet kap. Vitézy beszámolója szerint az állami Magyar Fejlesztési Bank irányítási struktúrájának uniós feltételek szerinti átalakítása megnyithatja az utat intézményi bérlakás- és kollégiumfejlesztési programok előtt. A bérlakásprojekt helyszíne elsősorban azokban az egyetemi és ipari nagyvárosok, ahol a lakhatási válság a legerősebben jelentkezik. A program kiemelt célterülete Budapest lehet, azon belül is Rákosrendező.

Új közlekedésszervező és vonatlízingcég jön

A járműbeszerzésekhez kapcsolódóan intézményi reform is indul. A kormány létrehozná a Nemzeti Közlekedésszervezőt, valamint egy állami gördülőállomány-eszközkezelő, vagyis vonatlízingcéget. Vitézy szerint erre azért van szükség, mert a vasúti piac 2033-as megnyitásával megszűnik a MÁV kizárólagossága. Az állami tulajdonú, lízingelhető járműpark célja az lenne, hogy a jövőbeli szolgáltatók egyenlő feltételekkel indulhassanak a közszolgáltatások üzemeltetéséért.

Átvilágítják a nagyberuházásokat, százmilliárdokat kérhetnek vissza

A miniszter beszámolója szerint az új tárca átvilágítása során jelentős költségvetési és beruházási problémákra derült fény, miután a korábbi tárcavezetés, Lázár János minisztersége alatt mintegy 286 milliárd forintot „kozmetikázott ki” a költségvetésből.

Az egyik legfontosabb vizsgált ügy a mohácsi Duna-híd projektje, erről itt írtunk. Napirenden van az autópálya-koncesszió felülvizsgálata is, miután az elmúlt négy évben az állam 1024 milliárd forintot fizetett ki a 35 évre szerződött koncesszornak, miközben az elvégzett műszaki tartalom értéke szerinte nincs arányban ezzel az összeggel.

A miniszter ezzel szembeállította, hogy a mintegy 30 ezer kilométernyi állami országos közúthálózat felújítására az autópályákra költött összeg negyede sem jutott, a magyar főúthálózat fele rendkívül rossz állapotban van, és 91 híd szorul azonnali, kritikus javításra, amihez éves szinten 22 milliárd forintra lenne szükség.

MÁV-reform: vezetőváltások, decentralizáció, késési adatok

A MÁV-csoportnál vezetőváltások és működési reformok indultak. A tárca célja a beszámoló szerint az alkatrészellátási és karbantartási folyamatok felgyorsítása, valamint egy decentralizáltabb menedzsment-szemlélet bevezetése.

A nyári közlekedési problémák enyhítésére:

Ausztriából béreltek használt kocsikat a békéscsabai és balatoni IC-vonalakra, valamint az Adria éjszakai járatra,

újraindították az IC- és hálókocsik fővizsgáit a Dunakeszi Járműjavítóban.

Emellett helyreállították az utastájékoztatási rendszerek átláthatóságát is. A tárca szerint az EMIG, a Vonatinfó és a Mávinform működésében ismét nyilvánossá váltak a késési adatok. A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése is a felülvizsgált ügyek között szerepel, és a miniszter kormányhatározat alapján kezdeményezte a projekt titkosításának feloldását.

A tárca több, korábban bezárt vagy szüneteltetett vasúti személyszállítási kapcsolat újraindítását is bejelentette, többek között a Dombóvár-Komló vonalon, és a Miskolc Tiszai pályaudvar és Tiszaújváros közötti villamosított szakaszon.

A Volánbusz üzemeltetésében július 1-jétől jelentős éjszakai agglomerációs buszfejlesztés lép életbe Budakeszire, Pécelre, Gyálra, Gödöllőre és Érdre.

Nagy vasúti járműcsere indulhat

Az uniós források egyik legfontosabb közlekedési felhasználási területe a vasúti járműpark megújítása lesz. Vitézy Dávid közlése szerint 1,8 milliárd eurót fordítanak vasúti járműfejlesztésre.

Ebből a keretből:

42 új HÉV-szerelvényt szereznének be a H5-ös, H6-os és H7-es, vagyis a szentendrei, csepeli és ráckevei vonalakra,

valamint 35 nagy kapacitású, emeletes InterCity motorvonatot vásárolnának.

Az új IC-járművek a tervek szerint a debreceni, nyíregyházi, miskolci Kör-IC, szegedi, pécsi és balatoni vonalak járműparkjának jelentős részét válthatják ki.

A miniszter szerint az első új járművek a beszerzési és gyártási folyamatok miatt

két-három éven belül jelenhetnek meg, a teljes flotta lecserélése pedig körülbelül négy évet vehet igénybe.

Új kézben az építészet, megújul a Városliget és Pesten lesz a Közlekedési Múzeum

Az építészeti minőségbiztosításért az újraalapított Országos Építészeti Tervtanács felel, Szemerey Samu országos főépítész vezetésével. A kormány a Városliget ügyében is irányváltást hirdetett, ahol leállítják a további építkezéseket, megkezdik a korábban beépítésre kijelölt területek parkosítását, zöldítik a Hősök terét és autómentesítik a Ligetet. A Budai Vár fejlesztését szolgáló Nemzeti Hauszmann Programot szintén átvilágítják.

A tárca külön vizsgálja a magas költségű, funkció nélküli historizáló rekonstrukciókat.

A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeumot nem Debrecenben, hanem az eredeti tervek szerint Budapesten, a kőbányai Északi Járműjavító területén építik meg.

A beszámoló szerint az Országgyűlés új szabályozást fogadott el, amelynek értelmében az év végéig teljes körűen betiltják a politikai gyűlöletpropagandát a reklámfelületeken. Megszűnnének a történelmi épületeket takaró politikai épülethálók, a városi óriásplakátok, valamint a választási kampányok idején a lámpaoszlopokra kihelyezett műanyag politikai hirdetőtáblák.

Címlapkép forrása: YouTube