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Vitézy döntött: 32 milliárd forintból épülhet új villamosvonal Dél-Budán
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Vitézy döntött: 32 milliárd forintból épülhet új villamosvonal Dél-Budán

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter aláírta a Budai Fonódó Villamoshálózat második ütemének támogatási szerződését, amelyre 32 milliárd forint uniós támogatás jut. Az új villamosvonal a Szent Gellért tér térségéből indulva a Duna-parton halad végig a Kopaszi-gát térségéig, végállomása a Budafoki útnál lesz.

Aláírtam a Budai Fonódó Villamoshálózat második ütemének megépítéséről szóló támogatási szerződést – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteki Facebook-bejelentésében.

A miniszter szerint a beruházásra 32 milliárd forint uniós támogatás jut, miután – megfogalmazása szerint – a kormány „hazahozta az uniós pénzeket”, és megkezdi azok felhasználását.

Vitézy elmondása szerint a projekt előkészítése már évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt hosszabb időre leállt. A beruházás ugyanakkor mostanra olyan állapotban van, hogy már az építés következhet, ezért a támogatási szerződés aláírásával a kivitelezési szerződés is hatályba lép. A miniszter jelezte, hogy a budapesti villamosfejlesztés az első olyan projekt, amelynél most hatályba tudják léptetni a támogatási szerződést, de a következő időszakban több más fejlesztés is indulhat az ország különböző részein, köztük vasúti beruházások is.

Az új villamoság a Szent Gellért tér térségéből indulna, és a Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt haladna végig a Duna-parton. A vonal a Petőfi híd alatt folytatódna az ELTE és az Infopark előtt, majd a Rákóczi híd budai hídfője alatt érné el a Kopaszi-gát térségében épülő új városnegyedet, a végállomás a Budafoki útnál lenne.

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A fejlesztés Vitézy szerint új közösségi közlekedési kapcsolatot adna a gyorsan fejlődő dél-budai térségnek, valamint a Nádorkertnél épülő új elővárosi vasútállomásnak is, amely a Déli Körvasút részeként valósul meg. A miniszter azt mondta,

innen új villamoshálózati kapcsolat nyílna egyrészt a Szabadság hídon át a belváros, a Deák Ferenc tér, később pedig akár a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonalon keresztül a Nyugati pályaudvar felé, másrészt a már működő budai fonódó villamoshálózat irányába.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a beruházás lebonyolítása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium feladata lesz, de a tárca szorosan együttműködik a Budapesti Közlekedési Központtal. Tájékoztatása szerint a kivitelezőnek még fel kell készülnie a munkákra, az első kisebb közműkiváltások azonban már idén ősszel elindulhatnak.

A látványosabb, nagyobb építkezéssel járó munkák 2027-ben kezdődnének a Műegyetem rakparton, a Pázmány Péter sétányon, illetve a Szent Gellért tértől a Budafoki útig tartó nyomvonalon. A szerződés szerint az új villamosvonalnak 2029-re kell teljes egészében elkészülnie.

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Címlapkép: A budai fonódó villamoshálózat 17-es vonalán közlekedõ új CAF villamos a menetrend szerinti forgalomba állása napján a Villányi úon 2025. március 22-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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