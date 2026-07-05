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A Pentagon után megépült az Octagon, és sokkal nagyobb lett nála
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A Pentagon után megépült az Octagon, és sokkal nagyobb lett nála

MTI
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Nagyszabású ceremóniával avatták fel vasárnap az egyiptomi hadsereg új főparancsnokságát, amely megfigyelők szerint a világ legnagyobbja lehet a maga nemében.

A rendezvényen Abdel-Fattáh esz-Szíszi tábornokból lett egyiptomi elnök, aki több mint tíz év óta először mutatkozott katonai egyenruhában, az épületegyüttest "

a lehetetlent nem ismerő nemzet akarata bizonyítékaként

jellemezte.

Az Octagon nevet viselő létesítményhez katonai helikopterek kísérték az államfő útját, aki a helyszínen egyebek között katonai felszereléseket vett szemügyre. A név a létesítmény nyolc központi épületére utal, amelyek mindegyike nyolcszögletű, egyben utalás lehet az amerikai Pentagonra, az Egyesült Államok hadügyminisztériumának washingtoni épületére is, amely sokáig a világ legnagyobb ilyen jellegű épülete volt.

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Az OctAgon 90 négyzetkilométer összterületével nagyjából a portugál főváros, Lisszabon területének felel meg.

A létesítmény Kairótól keletre található a sivatagban, az ország új közigazgatási fővárosában, és becslések szerint átszámítva 50 milliárd euróba (17 ezer milliárd forint) került, ami Szíszi hatalomra kerülése óta az egyik legdrágább projekt. Ugyanakkor Egyiptom az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb gazdasági válságát éli át, és jelenleg 143 milliárd euró (50,5 ezer milliárd forint) összegű külföldi adóssággal rendelkezik. Sok egyiptomi az elnököt és óriási beruházásait tartja felelősnek a válságért.

Szíszi 2013-ban, a hadsereg által támogatott puccs során került hatalomra az észak-afrikai országban. Egyiptom évek óta érzi a szomszédos Gázai övezetben és Szudánban dúló háborúk, valamint a Líbiában zajló konfliktus következményeit. A 2011-es forradalmat követő zavargások után azonban magában Egyiptomban a biztonsági helyzet viszonylag stabil.

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