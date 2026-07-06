Debrecen húzza a vidéki új építésű lakások piacát, mutatjuk a többi várost is

A vidéki nagyvárosok új építésű lakáspiacán enyhe kínálatcsökkenés mellett is tovább emelkedtek az árak. Az Otthon Centrum legfrissebb adatai szerint a beruházások és az épülő lakások száma alapján továbbra is Debrecen a legaktívabb, míg a legdrágább településnek Érd számít, miközben a megyei jogú városok átlagos négyzetméterára már meghaladja az 1,3 millió forintot.

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A huszonöt megyei jogú városban jelenleg 293 lakóingatlan-fejlesztési projekt zajlik, amelyek keretében

összesen több mint 7300 lakás épül.

Bár az év elejéhez képest a projektek száma 1,7 százalékkal, a lakásoké pedig 4,3 százalékkal mérséklődött, a kínálat szűkülése nem fogta vissza a drágulást. Az új lakások átlagos négyzetméterára 1,32 millió forintra nőtt, ami negyedéves szinten 4 százalékos, éves összevetésben pedig 12,1 százalékos emelkedést jelent. Ezt a folyamatot a tartósan erős kereslet, valamint a beruházókat terhelő kivitelezési és finanszírozási költségek növekedése magyarázza.

A fejlesztések számát és volumenét tekintve egyértelműen

Debrecen vezeti a piacot, ahol jelenleg 57 projekt keretében több mint 1500 új lakás épül.

A második helyen Szeged áll 45 beruházással és mintegy 1200 lakással, míg a harmadik legaktívabb település Győr, közel 800 épülő ingatlannal. A kisebb városok közül Szombathely emelkedik ki, miközben Miskolcon, Békéscsabán és Esztergomban alig zajlik fejlesztés, Dunaújvárosban és Salgótarjánban pedig jelenleg egyetlen aktív társasházi beruházás sincs.

Az árszinteket vizsgálva továbbra is

Érd a legdrágább, ahol az új építésű lakások átlagos négyzetméterára eléri az 1,52 millió forintot.

A második legmagasabb átlagárat, 1,4 millió forintot Szegeden regisztrálták, amelyet holtversenyben Sopron és Székesfehérvár követ 1,39 millió forinttal. A vidéki nagyvárosok többségében a fajlagos árak jellemzően 1,2 és 1,4 millió forint között mozognak. Ez alól Baja az egyetlen kivétel, ahol az átlagos négyzetméterár a maga 948 ezer forintos szintjével még nem érte el, de már megközelítette az egymillió forintos lélektani határt.

A piac folyamatos aktivitását jelzi, hogy a második negyedévben országosan 24 új projekt indult el, amelyek több mint 300 új lakást jelentenek. Az új beruházások terén ismét Debrecen bizonyult a legdinamikusabbnak, hiszen a hajdúsági vármegyeszékhelyen egyetlen negyedév alatt hét új építkezés vette kezdetét.

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