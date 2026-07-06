Egyre élénkebb a dél-magyarországi ingatlanpiac

A térségben működő vállalatok és magánszemélyek részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a professzionális ingatlantanácsadás iránt. A hagyományos ingatlantranzakciók mellett
megnőtt a kereslet az értékbecslés, az épületek fenntarthatósági vizsgálata, valamint a projektmenedzsment iránt.
Jóllehet a megkeresések többsége továbbra is Szegedről és Csongrád-Csanád vármegyéből érkezik, a régió gazdasági beágyazottságát jelzi, hogy az ország más részeiből, sőt Ausztriából is érkeznek megbízások.
A dél-alföldi régió, és különösen Szeged ingatlanpiacát hosszabb távon a térségbe érkező jelentős ipari beruházások alakítják majd át. Más hazai nagyvárosok, például Debrecen, Kecskemét vagy Győr tapasztalatai azt mutatják, hogy az ilyen léptékű fejlesztések gazdasági hatásai fokozatosan, akár egy évtizedes távlatban bontakoznak ki. Ezzel párhuzamosan a befektetők, valamint az ellátási lánc szereplői folyamatosan keresik a megfelelő ipari és logisztikai helyszíneket, kiemelt figyelmet fordítva a fejlesztések ütemezésére.
A gazdasági élénkülés a többi részpiacra is jótékony hatással van. Bár a szegedi irodapiacon több új fejlesztés is megjelent, a kereslet jelenleg még a B kategóriás irodákra, valamint a kisebb, lakásiroda-jellegű megoldásokra összpontosul.
A lakóingatlanok piacán ugyanakkor egyre komolyabb kihívást jelent a megfizethetőség.
Az új építésű lakások ára jelentősen emelkedett, ami az értékesítési idő meghosszabbodását és a kereslet mérséklődését vonta maga után, így a piac jelenleg egy új egyensúlyi pontot keres. A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a város képes lesz-e elegendő és megfizethető lakhatást biztosítani a gazdasági növekedés hatására beáramló munkaerő számára. A szakértők szerint a helyzet kezelésében a bérlakás- és kollégiumépítéseknek, valamint a rozsdaövezetek rehabilitációjának és újrahasznosításának lehet döntő szerepe.
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