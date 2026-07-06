Hűtlen kezelés gyanújával indult nyomozás a Magyar Táncművészeti Egyetem új épületszárnya miatt

Jóllehet a Magyar Táncművészeti Egyetem új balett-termeket és öltözőket magában foglaló C épületének áprilisi átadása ünnepélyes keretek között zajlott, ahol Kiss János, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke név szerint is méltatta a kivitelezőket,

a színfalak mögött súlyos pénzügyi visszásságok árnyékolták be a beruházást.

Kevesebb mint egy évvel az esemény előtt ugyanis Kiss János azonnali hatállyal menesztette az intézmény gazdasági főigazgatóját egy belső utóellenőrzés eredményei miatt.

A független igazságügyi szakértői vélemény megállapította, hogy az új emelet acélszerkezetének kivitelezését

szabálytalanul, a hivatalos közbeszerzési eljárás megkerülésével bonyolították le.

Az egyetem nem kért be több ajánlatot, hanem egy korábban kisebb karbantartási munkákra kötött keretszerződésbe foglalta bele a nagyszabású emeletráépítést. A feladattal megbízott Laki Épületszobrász Zrt. bruttó 278 millió forintot kapott a munkáért, ami a szakértő szerint jelentős túlárazást jelent, mivel a reális piaci érték mindössze 158 millió forint lett volna. Emellett a társaság jogosulatlanul számolt el közel 750 ezer forintnyi olyan rezsiköltséget is, amelyet valójában az egyetem fizetett ki.

A kapkodást részben az indokolta, hogy az épület korszerűsítése egy határidős, európai uniós, valamint állami és alapítványi forrásokból finanszírozott projekt keretében zajlott, így sürgetett az idő. A feltárt szabálytalanságok nyomán a gazdasági főigazgatót elbocsátották, a szerződéseket ellenjegyző rektor azonban a helyén maradhatott, és mindössze szigorú megrovásban részesült. Kiss János kuratóriumi elnök ezt azzal indokolta, hogy a rektor nem gazdasági szakember, az intézmény zökkenőmentes működése érdekében pedig nem tartott indokoltnak súlyosabb fegyelmi büntetést. A kuratóriumi elnök rendőrségi feljelentést sem tett, mivel elégségesnek ítélte meg a belső munkáltatói intézkedéseket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azonban időközben megerősítette, hogy

feljelentés alapján nyomozást indítottak ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés gyanújával.

Az egyetem rektori hivatala ugyanakkor vitatja a túlfizetés tényét, és megkérdőjelezi a szakértői vélemény megalapozottságát. Álláspontjuk szerint a beszerzést a jelentős időnyomás és az épület beázása miatti azonnali állagmegóvás indokolta. Úgy vélik, hogy a jogászok és a közbeszerzési tanácsadó jóváhagyásával teljesen jogszerűen jártak el a folyamat során, a végül elfogadott ajánlatot pedig a piaci viszonyoknak megfelelőnek tartják.

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