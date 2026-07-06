Kivonul Magyarországról a Logicor

A Logicor logisztikai vállalat eladja hazai ingatlanportfólióját és helyi leányvállalatát a szingapúri Sino Logistics részére. A hatósági jóváhagyásokhoz kötött tranzakció a tervek szerint 2026 második felében zárul le - derült ki a cég közleményéből.

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Az adásvétel nyolc, együttesen mintegy 172 ezer négyzetméter alapterületű ingatlant érint, amelyek elsősorban Budapesten, a főbb közlekedési útvonalak mentén találhatók. Az ügylet nemcsak a létesítményekre, hanem a 2014 óta a hazai piacon tevékenykedő cég Joó Domonkos által irányított helyi vezetőségére is kiterjed.

A vevő szingapúri központú Sino Logistics kifejezetten logisztikai parkokba történő befektetésekkel és azok üzemeltetésével foglalkozik. Ronald van der Waals, a Logicor kelet-közép-európai régióért felelős ügyvezető igazgatója a döntést azzal indokolta, hogy a vállalat a jövőben azokra a piacokra csoportosítja át a tőkét, ahol nagyobb növekedési lehetőséget lát, így európai stratégiájukkal a továbbiakban más országokra fókuszálnak majd.

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