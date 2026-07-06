Új Nemzeti Galériát álmodtak valakik a Szabadság térre, az új kormány sem tudott a tervekről

Egy olasz építésziroda nemrég közzétett látványterveiből derült ki, hogy egy korábbi elképzelés szerint a Magyar Nemzeti Galériát a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó egykori Tőzsdepalotába költöztették volna. Az új kormány nem tudott a luxusüzletekkel kombinált kulturális központ tervéről, Tarr Zoltán miniszter (címlapképünkön) tájékoztatása szerint jelenleg a budavári félkész épületek sorsa élvez elsőbbséget.

A Szabadság téren álló, korábban a Magyar Televízió székházaként is szolgáló műemlék épület újragondolt tervei Piero Lissoni olasz építész közösségi oldalán bukkantak fel. A közzétett részletgazdag grafikák és a tényszerű leírások arra utalnak, hogy

komoly kivitelezési tervek készültek az ingatlan átalakítására.

A 444.hu által hétfőn megírt koncepció szerint a Tőzsdepalota egy hosszan benyúló, nyitott és enyhén megdöntött előteret kapott volna a park felé, hogy minél természetesebben vonzza be a látogatókat. Az épület központi csarnokában a kiállítótermek és a kortárs kulturális terek alatt egy exkluzív üzletközpontot alakítottak volna ki. A tervek alapján a föld alatti szint egyfajta luxus-bevásárlóutcaként működött volna olyan világmárkákkal, mint a Louis Vuitton, a Hermès vagy a Gucci, miközben a felsőbb szintek a magaskultúrát és a kiállításokat szolgálták volna.

Az új kormányzat számára is meglepetést jelentett az elképzelés.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az RTL Híradónak úgy nyilatkozott, hogy mielőtt új kulturális beruházásokról döntenének,

elsőként a Budai Várban található, jelenleg félkészen álló épületek sorsát kell rendezniük.

A napvilágra került nagyszabású terv helyszínéül szolgáló épületet 2024 decemberében vásárolta meg a Diorit Magántőkealap egy ingatlanbefektető cégen keresztül. Bár a magántőkealapok tényleges tulajdonosai hivatalosan nem nyilvánosak, a Dioritot a Gránit Alapkezelő kezeli, amely Tiborcz István többségi érdekeltségébe tartozik.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert