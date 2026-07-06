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Új Nemzeti Galériát álmodtak valakik a Szabadság térre, az új kormány sem tudott a tervekről
Ingatlan

Új Nemzeti Galériát álmodtak valakik a Szabadság térre, az új kormány sem tudott a tervekről

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Egy olasz építésziroda nemrég közzétett látványterveiből derült ki, hogy egy korábbi elképzelés szerint a Magyar Nemzeti Galériát a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó egykori Tőzsdepalotába költöztették volna. Az új kormány nem tudott a luxusüzletekkel kombinált kulturális központ tervéről, Tarr Zoltán miniszter (címlapképünkön) tájékoztatása szerint jelenleg a budavári félkész épületek sorsa élvez elsőbbséget.

A Szabadság téren álló, korábban a Magyar Televízió székházaként is szolgáló műemlék épület újragondolt tervei Piero Lissoni olasz építész közösségi oldalán bukkantak fel. A közzétett részletgazdag grafikák és a tényszerű leírások arra utalnak, hogy

komoly kivitelezési tervek készültek az ingatlan átalakítására.

A 444.hu által hétfőn megírt koncepció szerint a Tőzsdepalota egy hosszan benyúló, nyitott és enyhén megdöntött előteret kapott volna a park felé, hogy minél természetesebben vonzza be a látogatókat. Az épület központi csarnokában a kiállítótermek és a kortárs kulturális terek alatt egy exkluzív üzletközpontot alakítottak volna ki. A tervek alapján a föld alatti szint egyfajta luxus-bevásárlóutcaként működött volna olyan világmárkákkal, mint a Louis Vuitton, a Hermès vagy a Gucci, miközben a felsőbb szintek a magaskultúrát és a kiállításokat szolgálták volna.

Az új kormányzat számára is meglepetést jelentett az elképzelés.

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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az RTL Híradónak úgy nyilatkozott, hogy mielőtt új kulturális beruházásokról döntenének,

elsőként a Budai Várban található, jelenleg félkészen álló épületek sorsát kell rendezniük.

A napvilágra került nagyszabású terv helyszínéül szolgáló épületet 2024 decemberében vásárolta meg a Diorit Magántőkealap egy ingatlanbefektető cégen keresztül. Bár a magántőkealapok tényleges tulajdonosai hivatalosan nem nyilvánosak, a Dioritot a Gránit Alapkezelő kezeli, amely Tiborcz István többségi érdekeltségébe tartozik.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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