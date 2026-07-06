Vitézy Dávid: egy tömbben vitték el a Bartók Béla út feletti vasúti hidat

A több száz tonnás acélszerkezet kiemeléséhez és mozgatásához egy

700 tonna teherbírású darut, valamint speciális önjáró szállítójárműveket használtak.

A komplex mérnöki műveletet a közúti és a villamosforgalom teljes lezárása mellett hajtották végre. A kiemelt hidat a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították el, ahol a későbbiekben bontják majd szét.

A munkálatok szervesen illeszkednek a Déli Körvasút-beruházásba, amelynek célja, hogy Ferencváros és Kelenföld között a meglévő kettő helyett három, illetve négy vágány épüljön ki, megszüntetve ezzel a budapesti vasúti hálózat egyik jelentős szűk keresztmetszetét. A vasúti forgalom néhány hónapja már egy újonnan épült, kétvágányos hídon zajlik, amely mellé – a most kiemelt régi szerkezet helyére –

egy újabb, hasonló paraméterekkel rendelkező átkelőt emelnek.

A kapacitásbővítés eredményeként a jövőben több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet ezen a szakaszon, emellett új vasúti megállóhelyek létesülnek Nádorkert, Közvágóhíd és Népliget térségében.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala