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Vitézy Dávid: egy tömbben vitték el a Bartók Béla út feletti vasúti hidat
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Vitézy Dávid: egy tömbben vitték el a Bartók Béla út feletti vasúti hidat

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A Déli Körvasút fejlesztésének részeként a hétvégén egyetlen tömbben emelték ki és szállították el a budapesti Bartók Béla út felett átívelő, csaknem nyolcvanéves vasúti híd acélszerkezetét, hogy a helyét egy új, kétvágányos szerkezet vehesse át, jelentősen növelve az érintett vonalszakasz kapacitását - közölte Vitézy Dávid miniszter a Facebokon.

A több száz tonnás acélszerkezet kiemeléséhez és mozgatásához egy

700 tonna teherbírású darut, valamint speciális önjáró szállítójárműveket használtak.

A komplex mérnöki műveletet a közúti és a villamosforgalom teljes lezárása mellett hajtották végre. A kiemelt hidat a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították el, ahol a későbbiekben bontják majd szét.

A munkálatok szervesen illeszkednek a Déli Körvasút-beruházásba, amelynek célja, hogy Ferencváros és Kelenföld között a meglévő kettő helyett három, illetve négy vágány épüljön ki, megszüntetve ezzel a budapesti vasúti hálózat egyik jelentős szűk keresztmetszetét. A vasúti forgalom néhány hónapja már egy újonnan épült, kétvágányos hídon zajlik, amely mellé – a most kiemelt régi szerkezet helyére –

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egy újabb, hasonló paraméterekkel rendelkező átkelőt emelnek.

A kapacitásbővítés eredményeként a jövőben több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet ezen a szakaszon, emellett új vasúti megállóhelyek létesülnek Nádorkert, Közvágóhíd és Népliget térségében.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala

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