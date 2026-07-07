Ezzel a módszerrel csak bukni lehet: durva hibát követnek el a magyar lakáseladók

A tapasztalat azt mutatja, hogy a magasabb induló ár nem hoz több pénzt, épp ellenkezőleg – hívja fel a figyelmet a Duna House.
A budapesti lakások több mint harmadánál menet közben csökkenteni kellett a meghirdetett irányárat, és ezek a hirdetések jártak a legrosszabbul.
Míg a reálisan árazott lakásoknál az induló árhoz képest a végső engedmény átlagosan mindössze 2-3 százalék volt, a túlárazott, majd korrigált hirdetéseknél ez elérte a 11 százalékot. Érdekesség, hogy a záró tárgyaláson adott engedmény mindkét csoportnál hasonló (nagyjából 3 százalék) – a különbséget a menet közbeni árcsökkentés és a jóval hosszabb értékesítési idő adja.
|Budapesti lakások medián értékesítési ideje, 2026. január–június
|Értékesítési idő
|Engedmény az induló árhoz képest
|Reálisan árazott
|44 nap
|~2-3%
|Túlárazott (később csökkentett)
|125 nap
|~11%
|Forrás: Duna House
Egy frissen meghirdetett lakás az első hetekben kapja a legtöbb figyelmet – ilyenkor a legnagyobb az esély a gyors, jó áras eladásra. Ha viszont az ár túl magas, ez az időszak kihasználatlanul telik el, a hirdetés lassan »beragad«, az ismételt árcsökkentés pedig a vevőknek is jelez: itt lehet még lejjebb menni. A túlárazás így épp azt a mozgásteret adja oda, amit megőrizni akart”
– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A reális árazás mellett szóló érvek különösen felértékelődnek egy lassuló piacon, ahol a vevők óvatosabbak, és a túlárazott hirdetéseket egyszerűen kivárják – figyelmeztet a cég.
- A közelmúlt tényleges adásvételi árai alapján érdemes árazni, és nem a hirdetések – gyakran szintén túlzó – induló árai szerint.
- Az első két-három hét a legértékesebb: a jól árazott lakás jellemzően ekkor kel el, a legnagyobb érdeklődés mellett.
- Érdemes kerülni az „indulj magasról, aztán majd engedj” stratégiát – a többszöri árcsökkentés hosszabb hirdetést és a végén nagyobb engedményt hoz.
„Lassuló piacon a reális árazás felértékelődik: aki jól méri be a kiindulóárat, gyorsabban és jobb feltételekkel zár, mint aki a piac fölé pozicionál és később kényszerül korrigálni” – tette hozzá Szegő Péter.
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