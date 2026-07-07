Közel 900 lakás, tórehabilitáció és új zöld városnegyed – így épül tovább a Lake11

A vásárlók ma már nem csupán lakást keresnek, hanem hosszú távon élhető, fenntartható és értékálló környezetet – mondja Martin János, az ATENOR magyarországi ügyvezetője. A Lake11 Flow, a Lake11 projekt most induló második üteme erre az igényre épít: Újbudán, a Kána-tó és a Kamaraerdő közelében kínál szellős beépítésű, energiahatékony, nagy teraszos otthonokat. A teljes fejlesztés 2034-ig közel 900 lakással, zöldfelület-rehabilitációval, sétányokkal, futópályával és közösségi funkciókkal formálhat új városnegyedet. A beszélgetésben a szakembert többek között a projekt második üteméről, a vásárlói igények változásáról, a finanszírozási környezet hatásairól, valamint a fenntartható, zöld városnegyed-fejlesztések jövőjéről kérdeztük.

Most indult el a Lake11 fejlesztés második üteme. Milyen tapasztalatokat hozott az első ütem értékesítése, és ezeket milyen módon tudták hasznosítani?

Kicsit távolabbról indítanék, ha megengeded: az Atenor 2008 óta van jelen fejlesztőként Magyarországon. Projektjeit fejlesztőként az építészeti minőség, a fenntarthatóság és a felhasználói élmény együttes fókusza jellemzi. A Váci Greens, az Aréna Business Campus / Olympia, a BakerStreet és a RoseVille irodaházak jól példázzák ezt a szemléletet. A Váci Greens 2011-ben elsőként kapott Magyarországon BREEAM Excellent minősítést, ami fontos szakmai mérföldkő volt a piacon. A Lake11 lakóprojekt is ehhez a minőségi sztenderdhez igazodott:

egy Újbuda központjához közeli zöld városnegyed, nyugodt elhelyezkedéssel, magas minőségű, világos, alacsony rezsijű lakásokkal, nagy teraszokkal, kertvárosi és vízközeli környezetben.

Szerencsére a vásárlóink is ezt a minőséget igazolták vissza. Nagyon szeretik azt az életformát, ahol a természetközeli környezet (Kána-tó, Kamaraerdő), a közösség, a sport és a kényelmes városi elérés egyszerre van jelen. Fontosnak tartják még a jó autós és közösségi közlekedési infrastruktúrát (M0/M1,M7, kerékpárút, 187-es busz, 41-es villamos), a környező szolgáltatások gyors elérhetőségét (bevásárlóközpontok, gyógyszertár, benzinkút, edzőterem, iskola, óvoda, bölcsőde, uszoda). De elsőként említik még a közelben található szabadidős és sportolási lehetőségeket is (játszótér, Sport11, foci, tenisz, kerékpáros egyesület a tónál, futási lehetőség).

Végezetül pedig nagyon szeretik, hogy környezetbe illeszkedőek az épületek, nincsen átmenő forgalom, tágasak a lakások, használható méretűek a teraszok, kedves, fiatalos a lakóközösség és persze közel a Balaton.

Persze további részletes visszajelzéseket is kaptunk a lakáselrendezésekről, a közösségi funkciókról és az ügyfelek mindennapi igényeiről is. Ezeket a tapasztalatokat a második ütem megvalósítása során is felhasználtuk annak érdekében, hogy a kínálat még jobban igazodjon a vásárlói elvárásokhoz.

Martin János Atenor, magyarországi ügyvezető … Tovább

Az elmúlt években jelentős változások történtek a lakáspiaci finanszírozásban. Mit látnak, milyen hatással van a hitelkörnyezet a vásárlói érdeklődésre és a döntési folyamatokra?

A lakáspiaci keresletet ma már nem kizárólag a piaci kamatszintek alakítják, hanem a finanszírozási környezet egészének változása. Az állami lakhatási programok és támogatott hitelkonstrukciók megjelenése is bizonyos szegmensben élénkülést hozott.

A vásárlói döntések ugyanakkor jelentősen megváltoztak.

A vevők ma sokkal tudatosabban vizsgálják a teljes életciklust: nemcsak a vételárat és a havi hiteltörlesztőt, hanem a fenntartási költségeket, az energiahatékonyságot és az ingatlan hosszú távú értékállóságát is. Emiatt az új generációs, fenntartható fejlesztések, mint a Lake11 Flow is versenyelőnybe kerülnek.

Milyen arányban jelennek meg a projektben saját célra vásárlók, illetve befektetési céllal érkező ügyfelek, és hogyan változott ez az arány az elmúlt időszakban?

A vásárlóinkra összességében jellemző, hogy csendes helyet keresnek, amely kellően prémium környezetet biztosít, de nincs túl messze a belvárostól. A pénzéért pedig egy minőségi, korszerű, értéktartó otthont szeretne megbízható fejlesztővel. Tudatosan mérlegelnek és több szempont alapján döntenek: lokáció, minőség, fenntarthatóság, közlekedés, szolgáltatások. A Lake11 esetében jelenleg a saját célra vásárlók adják a vevők többségét.

Ugyanakkor a befektetői érdeklődés is fokozatosan erősödik. A családbarát, nyugodt, élhető sűrűségű parkosított lakókörnyezet, a panorámás otthonok, a magas műszaki tartalom, a fenntarthatóság és a smart-home előkészítés, a minőségi anyaghasználat és az időtálló építészeti szemlélet továbbra is vonzó alternatívát jelentenek azok számára, akik hosszú távú értékmegőrzésben és stabil bérbeadhatóságban gondolkodnak.

Milyen lakásméretek és lakástípusok iránt mutatkozik jelenleg a legnagyobb kereslet a fejlesztésen belül?

A lakáskínálatunk széles skálán mozog, a nettó alapterület 33 és 133 négyzetméter között alakul. A kompakt, másfél szobás otthonoktól egészen akár a többgenerációs igényeket is kiszolgáló, nappali plusz négy hálószobás ingatlanokig, és penthouse-okig. A nagyobb lakásoknál jacuzzi-előkészítés is elérhető, míg a földszinti otthonok saját kertkapcsolattal rendelkeznek majd.

A legnagyobb érdeklődés továbbra is a jól kihasználható, két- és háromszobás lakások iránt mutatkozik.

Ezek egyszerre jelentenek vonzó megoldást első lakást vásárlók, a fiatal családok és befektetők számára is. Emellett egyre erősebben jelenik meg az igény a nagyobb alapterületű, többszobás, többfunkciós otthonok iránt. A hibrid munkavégzés elterjedése óta sok vásárló külön dolgozószobát, rugalmasan alakítható tereket keres. A lakások tervezésénél kiemelt szempont volt az élhető térszervezés és a használható méretű helyiségek kialakítása is. A tizenhárom egyedi belsőépítészeti koncepció mentén tervezett lakás mindegyikében pedig gépesített konyha beépítés található, egységes külső árnyékolás, illetve alap okosotthon funkciók: világítás, kültéri árnyékolók és hűtés-fűtés vezérlés.

A teljes projekt közel 900 lakást foglal magában. Milyen időtávon valósulhat meg a teljes városnegyed kiépítése, milyen tényezők befolyásolják leginkább az ütemezést?

Egy ilyen léptékű fejlesztés természetéből adódóan több ütemben valósul meg. Kiemelt szempont, hogy a piac aktuális igényeihez igazodva, magas minőségi sztenderdek mellett építsük fel a teljes projektet. A megvalósítás időtávját elsősorban a kapacitások, a piaci kereslet alakulása, a finanszírozási környezet befolyásolják.

Fejlesztőként nem rövid távú piaci ciklusokban gondolkodunk, hanem egy olyan városrész létrehozásában, amely évtizedek távlatában is értéket képvisel.

De számokra fordítva a szót: öt ütemben 2034-ig tervezzük megvalósítani a teljes beruházást 8,2 hektár fejlesztési területen 897 lakás készül majd el a tervek szerint, melyből 736 parkházi lakás, 161 pedig tóparti villalakás. 17 üzlethelyiség, 1240 parkoló is kivitelezésre kerül, ami pedig a közterületet érinti: a projekt keretében a tervek szerint megvalósul 2,15 hektár zöldfelület rehabilitáció, 2,35 km sétány és promenád kivitelezése, közterületi ülőbútorok telepítése, 2,25 km hosszú futópálya a Kánai-tó körül, játszótér, egyedi fa játszószobrok, fitneszpark, illetve kutyafuttató külön kis és nagytestű kutyáknak.

A Kána tó revitalizációja a tervek szerint megvalósul a második ütem végéig a Lake11 Flow ütemben, illetve ebben a szakaszban kivitelezésre kerül a közös kert, közösségi fűszerkert, szerszámtároló, kültéri grill, játszótér, kültéri kondipark is. A kutyafuttató, promenád, sétány, futó körút, pihenőpark, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő számára alkalmas helyiségcsoport, illetve a magán napközis otthononok üzemeltetésére alkalmas helyiségek kialakítása pedig a harmadik és ötödik ütemek feladatai lesznek.

A projekt hangsúlyosan épít a zöld környezetre és a tó közelségére. Mit tapasztalnak, a vásárlói döntésekben ma mekkora szerepet játszanak ezek a szempontok?

Azt gondoljuk, hogy ez a szemlélet a fenntartható és időtálló lakófejlesztés ma és a hazai vásárlóknál is egyre nagyobb az igény a zöld, harmonikus otthonra. A vásárlók egy része - kisgyermekes családok, életszakasz váltásban lévők, kisállat tulajdonosok és az idősebb generáció - egyre tudatosabban keresi az olyan életteret, ahol a városi infrastruktúra és a természet közelsége egyszerre érhető el.

A Kána-tó és a közelben található kirándulóhelyek ebből a szempontból különleges adottságok a projekt számára. A kezdetektől az a célunk, hogy a Kána-tó környékén jól használható, ugyanakkor fenntartható közösségi környezet jöjjön létre. A tó rehabilitációja és a közösségi fejlesztések is szorosan kapcsolódnak a lakópark fejlesztési ütemeihez, így biztosítva a természeti és épített környezet harmonikus együttélését.

A Lake11 Flow esetében kiemelt elem a szellős beépítés és a nagy épülettávolságok alkalmazása. Hogyan lehet ezt összehangolni a jelenlegi piaci környezettel, ahol a telekhasznosítás hatékonysága és a költséghatékonyság is fontos szempont?

A Lake 11 Flow esetén a legfontosabb építészeti alapgondolat az volt, hogy a természet körbeölelje az épületeket. A tervezés során nem egy zárt, sűrű beépítés létrehozása volt a cél, hanem olyan lakókörnyezet kialakítása, amely kihasználja a Kána-tó, a Hosszúréti-patak, a nádas, a Kamaraerdő és a környező táj adottságait, így az épületek és a természet közötti kapcsolat erős lehessen, a belső és külső terek összeérjenek, és a lakókörnyezet ne elszigetelt épülettömegként, hanem tájba illesztett életformaként jelenhessen meg.

A kerületi szabályozás is támogatta ezt az emberléptékű megközelítést: nem engedte a túlzott beépítést, így

olyan épületek születhettek, amelyekben van tér, levegő és természetes kapcsolódás a környezethez.



Az épületek pedig lépcsőzetesen ereszkednek a tó irányába, nagyobb távolságot hagyva egymás között, mint amit sok budapesti lakóparkban megszokhattunk. Fontos volt, hogy a kertek, a fény és a levegő is helyet kapjon az épületek között. Az épületek között belső kertek vannak, a tágasabb terek biztosítják a természetes fényt.

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Ez a szellősebb fejlesztői koncepció valóban szokatlan lehet egy olyan piacon, ahol a fejlesztések hatékonysága és a költségszempontok kiemelt szerepet játszanak. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a hosszú távú értékteremtés szempontjából a minőségi lakókörnyezet nem kompromisszum kérdése. A nagyobb épülettávolságok, a benapozottság és a privát szféra megteremtése közvetlenül hozzájárulnak a lakók életminőséghez és az ingatlanok értékállóságához. Egyre több vásárló keresi ezeket a szempontokat, ezért mi inkább hatékony befektetésként tekintünk ezekre a lehetőségekre.

A projekt számos korszerű, energiahatékony technológiát alkalmaz. Mennyire tudatosak a vásárlók ezen a téren és milyen információkat keresnek leginkább döntés előtt?

A vásárlók tájékozottsága az elmúlt években látványosan nőtt. Míg korábban elsősorban a vételár és az elhelyezkedés voltak a fő kérdések, ma már rendszeresen érintik az energiafelhasználást, a várható rezsiköltségeket, a gépészeti rendszereket vagy akár az épület hosszú távú fenntarthatóságát is. Fontos számukra, hogy egy adott műszaki megoldás miként hat a mindennapi költségekre és a lakás jövőbeni értékére.

Az energiahatékonyság a környezetvédelmi szempont mellett fokozatosan gazdasági és életminőségi kérdéssé is vált.

A Flow épületeiben levegő-víz hőszivattyús rendszer működik, a lakásokban pedig mennyezeti hűtés-fűtés található. Ez nemcsak energiahatékonysági kérdés: kiemelt előnye, hogy nincs szükség a hagyományos légkondicionálók folyamatos működésére, miközben a hőérzet egyenletesebb marad és több hely marad a bútorok számára is.

A lakások okosotthon-rendszerrel és redőnyökkel készülnek, a mélygarázsos parkolóhelyek közel felénél pedig már az induláskor biztosított lesz a töltés lehetősége.

A budapesti lakásfejlesztések között egyre nagyobb hangsúlyt kap az életminőség kérdése. Önök szerint melyek azok a vásárlói elvárások, amelyek a következő években formálhatják a piacot?

A vásárlók egyre komplexebben gondolkodnak. Nem csupán lakóteret keresnek, hanem olyan környezetet, amely korszerű, értékálló, valamint támogatja a mindennapi életüket , a regenerációt és a közösségi élményeket is. A fenntarthatóság, az energiahatékonyság, a zöldfelületek, az élményalapú közösségi terek, a jó közlekedési kapcsolatok is fontosak. A népszerű fejlesztések ezért várhatóan azok lesznek, amelyek nem csak lakásokat kínálnak, hanem egyesítik a városi kényelmet és a természetközeli, regenerációs lehetőségeket és a közösségfejlesztést.

A Lake11 Flow épületei esetén az építészeti szempontok is aktívan hozzáadnak az életminőség növeléséhez. Az áramló tömegformálás, a színvilág természetes okkeres, barnás, bézses árnyalatai, a minőségi anyaghasználat, a nagy teraszok, a lakások racionális, élhető térszervezése, a normális méretű előszoba és beépített szekrény kialakítása, illetve a belső lépcsőházak tágas világos terei is erősítik a lakások élhetőségét.

Az ATENOR több európai piacon is jelen van. Milyen nemzetközi trendeket látnak a nagyobb városnegyed-fejlesztések területén, amelyek a magyar piacon is egyre inkább megjelennek?

Európa-szerte azt látjuk, hogy a városrész-fejlesztéseknél a fókusz a komplex, vegyes funkciójú projekteken van, ahol a lakó-, közösségi- és rekreációs funkciók szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A fejlesztők nem csupán ingatlanokat, hanem életkörnyezetet hoznak létre, kiemelt figyelmet fordítva a közösségi terekre, a zöldfelületekre, a fenntartható mobilitásra. Az ingatlanfejlesztés és természeti rehabilitáció összekapcsolása is meghatározó trend. A zöldfelületek meghatározzák a környezet karakterét, hatással vannak a lakosok életminőségére és közvetlenül befolyásolják az ingatlanfejlesztés értékét is. Ez jellemzi a Lake11 Flowt is:

környezetbe illeszkedő építészet, szellős beépítettség, használható méretű teraszok, korszerű műszaki tartalom, természetközeli lokáció.

Változatos, emberléptékű, építészetileg átgondolt lakókörnyezet, ahol az emberek tényleg flowban vannak és jelen tudnak lenni a saját és szeretteik életében.

A cikk megjelenését a Lake11 projekt fejlesztője, az Atenor támogatta.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio

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