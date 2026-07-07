Közel 900 lakás, tórehabilitáció és új zöld városnegyed – így épül tovább a Lake11

Most indult el a Lake11 fejlesztés második üteme. Milyen tapasztalatokat hozott az első ütem értékesítése, és ezeket milyen módon tudták hasznosítani?
Kicsit távolabbról indítanék, ha megengeded: az Atenor 2008 óta van jelen fejlesztőként Magyarországon. Projektjeit fejlesztőként az építészeti minőség, a fenntarthatóság és a felhasználói élmény együttes fókusza jellemzi. A Váci Greens, az Aréna Business Campus / Olympia, a BakerStreet és a RoseVille irodaházak jól példázzák ezt a szemléletet. A Váci Greens 2011-ben elsőként kapott Magyarországon BREEAM Excellent minősítést, ami fontos szakmai mérföldkő volt a piacon. A Lake11 lakóprojekt is ehhez a minőségi sztenderdhez igazodott:
egy Újbuda központjához közeli zöld városnegyed, nyugodt elhelyezkedéssel, magas minőségű, világos, alacsony rezsijű lakásokkal, nagy teraszokkal, kertvárosi és vízközeli környezetben.
Szerencsére a vásárlóink is ezt a minőséget igazolták vissza. Nagyon szeretik azt az életformát, ahol a természetközeli környezet (Kána-tó, Kamaraerdő), a közösség, a sport és a kényelmes városi elérés egyszerre van jelen. Fontosnak tartják még a jó autós és közösségi közlekedési infrastruktúrát (M0/M1,M7, kerékpárút, 187-es busz, 41-es villamos), a környező szolgáltatások gyors elérhetőségét (bevásárlóközpontok, gyógyszertár, benzinkút, edzőterem, iskola, óvoda, bölcsőde, uszoda). De elsőként említik még a közelben található szabadidős és sportolási lehetőségeket is (játszótér, Sport11, foci, tenisz, kerékpáros egyesület a tónál, futási lehetőség).
Végezetül pedig nagyon szeretik, hogy környezetbe illeszkedőek az épületek, nincsen átmenő forgalom, tágasak a lakások, használható méretűek a teraszok, kedves, fiatalos a lakóközösség és persze közel a Balaton.
Persze további részletes visszajelzéseket is kaptunk a lakáselrendezésekről, a közösségi funkciókról és az ügyfelek mindennapi igényeiről is. Ezeket a tapasztalatokat a második ütem megvalósítása során is felhasználtuk annak érdekében, hogy a kínálat még jobban igazodjon a vásárlói elvárásokhoz.
Az elmúlt években jelentős változások történtek a lakáspiaci finanszírozásban. Mit látnak, milyen hatással van a hitelkörnyezet a vásárlói érdeklődésre és a döntési folyamatokra?
A lakáspiaci keresletet ma már nem kizárólag a piaci kamatszintek alakítják, hanem a finanszírozási környezet egészének változása. Az állami lakhatási programok és támogatott hitelkonstrukciók megjelenése is bizonyos szegmensben élénkülést hozott.
A vásárlói döntések ugyanakkor jelentősen megváltoztak.
A vevők ma sokkal tudatosabban vizsgálják a teljes életciklust: nemcsak a vételárat és a havi hiteltörlesztőt, hanem a fenntartási költségeket, az energiahatékonyságot és az ingatlan hosszú távú értékállóságát is. Emiatt az új generációs, fenntartható fejlesztések, mint a Lake11 Flow is versenyelőnybe kerülnek.
Milyen arányban jelennek meg a projektben saját célra vásárlók, illetve befektetési céllal érkező ügyfelek, és hogyan változott ez az arány az elmúlt időszakban?
A vásárlóinkra összességében jellemző, hogy csendes helyet keresnek, amely kellően prémium környezetet biztosít, de nincs túl messze a belvárostól. A pénzéért pedig egy minőségi, korszerű, értéktartó otthont szeretne megbízható fejlesztővel. Tudatosan mérlegelnek és több szempont alapján döntenek: lokáció, minőség, fenntarthatóság, közlekedés, szolgáltatások. A Lake11 esetében jelenleg a saját célra vásárlók adják a vevők többségét.
Ugyanakkor a befektetői érdeklődés is fokozatosan erősödik. A családbarát, nyugodt, élhető sűrűségű parkosított lakókörnyezet, a panorámás otthonok, a magas műszaki tartalom, a fenntarthatóság és a smart-home előkészítés, a minőségi anyaghasználat és az időtálló építészeti szemlélet továbbra is vonzó alternatívát jelentenek azok számára, akik hosszú távú értékmegőrzésben és stabil bérbeadhatóságban gondolkodnak.
Milyen lakásméretek és lakástípusok iránt mutatkozik jelenleg a legnagyobb kereslet a fejlesztésen belül?
A lakáskínálatunk széles skálán mozog, a nettó alapterület 33 és 133 négyzetméter között alakul. A kompakt, másfél szobás otthonoktól egészen akár a többgenerációs igényeket is kiszolgáló, nappali plusz négy hálószobás ingatlanokig, és penthouse-okig. A nagyobb lakásoknál jacuzzi-előkészítés is elérhető, míg a földszinti otthonok saját kertkapcsolattal rendelkeznek majd.
A legnagyobb érdeklődés továbbra is a jól kihasználható, két- és háromszobás lakások iránt mutatkozik.
Ezek egyszerre jelentenek vonzó megoldást első lakást vásárlók, a fiatal családok és befektetők számára is. Emellett egyre erősebben jelenik meg az igény a nagyobb alapterületű, többszobás, többfunkciós otthonok iránt. A hibrid munkavégzés elterjedése óta sok vásárló külön dolgozószobát, rugalmasan alakítható tereket keres. A lakások tervezésénél kiemelt szempont volt az élhető térszervezés és a használható méretű helyiségek kialakítása is. A tizenhárom egyedi belsőépítészeti koncepció mentén tervezett lakás mindegyikében pedig gépesített konyha beépítés található, egységes külső árnyékolás, illetve alap okosotthon funkciók: világítás, kültéri árnyékolók és hűtés-fűtés vezérlés.
A teljes projekt közel 900 lakást foglal magában. Milyen időtávon valósulhat meg a teljes városnegyed kiépítése, milyen tényezők befolyásolják leginkább az ütemezést?
Egy ilyen léptékű fejlesztés természetéből adódóan több ütemben valósul meg. Kiemelt szempont, hogy a piac aktuális igényeihez igazodva, magas minőségi sztenderdek mellett építsük fel a teljes projektet. A megvalósítás időtávját elsősorban a kapacitások, a piaci kereslet alakulása, a finanszírozási környezet befolyásolják.
Fejlesztőként nem rövid távú piaci ciklusokban gondolkodunk, hanem egy olyan városrész létrehozásában, amely évtizedek távlatában is értéket képvisel.
De számokra fordítva a szót: öt ütemben 2034-ig tervezzük megvalósítani a teljes beruházást 8,2 hektár fejlesztési területen 897 lakás készül majd el a tervek szerint, melyből 736 parkházi lakás, 161 pedig tóparti villalakás. 17 üzlethelyiség, 1240 parkoló is kivitelezésre kerül, ami pedig a közterületet érinti: a projekt keretében a tervek szerint megvalósul 2,15 hektár zöldfelület rehabilitáció, 2,35 km sétány és promenád kivitelezése, közterületi ülőbútorok telepítése, 2,25 km hosszú futópálya a Kánai-tó körül, játszótér, egyedi fa játszószobrok, fitneszpark, illetve kutyafuttató külön kis és nagytestű kutyáknak.
A Kána tó revitalizációja a tervek szerint megvalósul a második ütem végéig a Lake11 Flow ütemben, illetve ebben a szakaszban kivitelezésre kerül a közös kert, közösségi fűszerkert, szerszámtároló, kültéri grill, játszótér, kültéri kondipark is. A kutyafuttató, promenád, sétány, futó körút, pihenőpark, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő számára alkalmas helyiségcsoport, illetve a magán napközis otthononok üzemeltetésére alkalmas helyiségek kialakítása pedig a harmadik és ötödik ütemek feladatai lesznek.
A projekt hangsúlyosan épít a zöld környezetre és a tó közelségére. Mit tapasztalnak, a vásárlói döntésekben ma mekkora szerepet játszanak ezek a szempontok?
Azt gondoljuk, hogy ez a szemlélet a fenntartható és időtálló lakófejlesztés ma és a hazai vásárlóknál is egyre nagyobb az igény a zöld, harmonikus otthonra. A vásárlók egy része - kisgyermekes családok, életszakasz váltásban lévők, kisállat tulajdonosok és az idősebb generáció - egyre tudatosabban keresi az olyan életteret, ahol a városi infrastruktúra és a természet közelsége egyszerre érhető el.
A Kána-tó és a közelben található kirándulóhelyek ebből a szempontból különleges adottságok a projekt számára. A kezdetektől az a célunk, hogy a Kána-tó környékén jól használható, ugyanakkor fenntartható közösségi környezet jöjjön létre. A tó rehabilitációja és a közösségi fejlesztések is szorosan kapcsolódnak a lakópark fejlesztési ütemeihez, így biztosítva a természeti és épített környezet harmonikus együttélését.
A Lake11 Flow esetében kiemelt elem a szellős beépítés és a nagy épülettávolságok alkalmazása. Hogyan lehet ezt összehangolni a jelenlegi piaci környezettel, ahol a telekhasznosítás hatékonysága és a költséghatékonyság is fontos szempont?
A Lake 11 Flow esetén a legfontosabb építészeti alapgondolat az volt, hogy a természet körbeölelje az épületeket. A tervezés során nem egy zárt, sűrű beépítés létrehozása volt a cél, hanem olyan lakókörnyezet kialakítása, amely kihasználja a Kána-tó, a Hosszúréti-patak, a nádas, a Kamaraerdő és a környező táj adottságait, így az épületek és a természet közötti kapcsolat erős lehessen, a belső és külső terek összeérjenek, és a lakókörnyezet ne elszigetelt épülettömegként, hanem tájba illesztett életformaként jelenhessen meg.
A kerületi szabályozás is támogatta ezt az emberléptékű megközelítést: nem engedte a túlzott beépítést, így
olyan épületek születhettek, amelyekben van tér, levegő és természetes kapcsolódás a környezethez.
Az épületek pedig lépcsőzetesen ereszkednek a tó irányába, nagyobb távolságot hagyva egymás között, mint amit sok budapesti lakóparkban megszokhattunk. Fontos volt, hogy a kertek, a fény és a levegő is helyet kapjon az épületek között. Az épületek között belső kertek vannak, a tágasabb terek biztosítják a természetes fényt.
Ez a szellősebb fejlesztői koncepció valóban szokatlan lehet egy olyan piacon, ahol a fejlesztések hatékonysága és a költségszempontok kiemelt szerepet játszanak. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a hosszú távú értékteremtés szempontjából a minőségi lakókörnyezet nem kompromisszum kérdése. A nagyobb épülettávolságok, a benapozottság és a privát szféra megteremtése közvetlenül hozzájárulnak a lakók életminőséghez és az ingatlanok értékállóságához. Egyre több vásárló keresi ezeket a szempontokat, ezért mi inkább hatékony befektetésként tekintünk ezekre a lehetőségekre.
A projekt számos korszerű, energiahatékony technológiát alkalmaz. Mennyire tudatosak a vásárlók ezen a téren és milyen információkat keresnek leginkább döntés előtt?
A vásárlók tájékozottsága az elmúlt években látványosan nőtt. Míg korábban elsősorban a vételár és az elhelyezkedés voltak a fő kérdések, ma már rendszeresen érintik az energiafelhasználást, a várható rezsiköltségeket, a gépészeti rendszereket vagy akár az épület hosszú távú fenntarthatóságát is. Fontos számukra, hogy egy adott műszaki megoldás miként hat a mindennapi költségekre és a lakás jövőbeni értékére.
Az energiahatékonyság a környezetvédelmi szempont mellett fokozatosan gazdasági és életminőségi kérdéssé is vált.
A Flow épületeiben levegő-víz hőszivattyús rendszer működik, a lakásokban pedig mennyezeti hűtés-fűtés található. Ez nemcsak energiahatékonysági kérdés: kiemelt előnye, hogy nincs szükség a hagyományos légkondicionálók folyamatos működésére, miközben a hőérzet egyenletesebb marad és több hely marad a bútorok számára is.
A lakások okosotthon-rendszerrel és redőnyökkel készülnek, a mélygarázsos parkolóhelyek közel felénél pedig már az induláskor biztosított lesz a töltés lehetősége.
A budapesti lakásfejlesztések között egyre nagyobb hangsúlyt kap az életminőség kérdése. Önök szerint melyek azok a vásárlói elvárások, amelyek a következő években formálhatják a piacot?
A vásárlók egyre komplexebben gondolkodnak. Nem csupán lakóteret keresnek, hanem olyan környezetet, amely korszerű, értékálló, valamint támogatja a mindennapi életüket , a regenerációt és a közösségi élményeket is. A fenntarthatóság, az energiahatékonyság, a zöldfelületek, az élményalapú közösségi terek, a jó közlekedési kapcsolatok is fontosak. A népszerű fejlesztések ezért várhatóan azok lesznek, amelyek nem csak lakásokat kínálnak, hanem egyesítik a városi kényelmet és a természetközeli, regenerációs lehetőségeket és a közösségfejlesztést.
A Lake11 Flow épületei esetén az építészeti szempontok is aktívan hozzáadnak az életminőség növeléséhez. Az áramló tömegformálás, a színvilág természetes okkeres, barnás, bézses árnyalatai, a minőségi anyaghasználat, a nagy teraszok, a lakások racionális, élhető térszervezése, a normális méretű előszoba és beépített szekrény kialakítása, illetve a belső lépcsőházak tágas világos terei is erősítik a lakások élhetőségét.
Az ATENOR több európai piacon is jelen van. Milyen nemzetközi trendeket látnak a nagyobb városnegyed-fejlesztések területén, amelyek a magyar piacon is egyre inkább megjelennek?
Európa-szerte azt látjuk, hogy a városrész-fejlesztéseknél a fókusz a komplex, vegyes funkciójú projekteken van, ahol a lakó-, közösségi- és rekreációs funkciók szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A fejlesztők nem csupán ingatlanokat, hanem életkörnyezetet hoznak létre, kiemelt figyelmet fordítva a közösségi terekre, a zöldfelületekre, a fenntartható mobilitásra. Az ingatlanfejlesztés és természeti rehabilitáció összekapcsolása is meghatározó trend. A zöldfelületek meghatározzák a környezet karakterét, hatással vannak a lakosok életminőségére és közvetlenül befolyásolják az ingatlanfejlesztés értékét is. Ez jellemzi a Lake11 Flowt is:
környezetbe illeszkedő építészet, szellős beépítettség, használható méretű teraszok, korszerű műszaki tartalom, természetközeli lokáció.
Változatos, emberléptékű, építészetileg átgondolt lakókörnyezet, ahol az emberek tényleg flowban vannak és jelen tudnak lenni a saját és szeretteik életében.
A cikk megjelenését a Lake11 projekt fejlesztője, az Atenor támogatta.
Címlapkép és fotók forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ezzel a módszerrel csak bukni lehet: durva hibát követnek el a magyar lakáseladók
Súlyos milliókat veszítenek.
Egyre több részletet árulnak el: kiderült, hol találkozhat egymással Trump és Putyin
Trump járt már ott korábban.
Kísérleti alanyként kezdték kezelni a következő EU-tagállamot
Ursula von der Leyen középutat keres az uniós országok szigorú bővítési tervei között.
Akár áramütést is okozhatnak: rengeteg Magyarországon kapható töltő bukott meg a biztonsági teszteken
80% fölött buktak meg a minden otthonban megtalálható eszközök.
Esik a magyar tőzsde
A nagypapírok közül a Telekom van pluszban.
Újabb hőhullám érkezik Európába: már látszik, hogy érinti majd Magyarországot
Meteorológusok értékelték a helyzetet.
Visszatér a szolgáltatás, amire rengeteg magyar várt: újra élőben követhetjük a vonatokat
Nincs több összevont statisztika, működik a Vonatinfó.
Óvodától a startupvilágig - így nevelnek innovátorokat az Óbudai Egyetemen
Kovács Leventét, az Óbudai Egyetem rektorát kérdeztük.
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Nyári tábor, első diákmeló, zsebpénz: mikor érdemes bankszámlát nyitni a gyereknek?
A tanév véget ért, a zsebpénz eddig készpénzben ment, de nyáron sok gyerek először kerül olyan helyzetbe, ahol már jól jönne egy saját bankszámla. Tábor, önálló programok, első diákmun
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.
Melyik városrész lesz a következő évek nyertese Budapest ingatlanpiacán?
Rózsahegyi Zsanettel, a Láng Negyed projektigazgatójával beszlgettünk.
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!