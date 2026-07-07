Közel háromszáz hibát találtak a Fradi-stadionban tavaly, ökölnyi betondarabok hullottak a lelátókról

A stadiont üzemeltető Sportfive Hungary Kft. felkérésére a Haris és Illés Mérnök Kft. által készített vizsgálat

a tízéves garanciális bejárást követően egy 291 tételből álló hibalistát vett górcső alá.

A szakértők arra jutottak, hogy ebből

245 probléma egyértelműen a kivitelezési hiányosságokra, vagyis a tervektől való eltérésre vezethető vissza.

A legriasztóbb eset 2023 tavaszán történt, amikor a lelátó felső kerengőjét tartó vasbeton szerkezetről dió- és ökölnyi méretű betondarabok zuhantak az alsó szintre. A jelentés külön kiemelte, hogy a leesési magasság és a darabok mérete miatt ezek a leválások akár halálos sérülést is okozhattak volna.

A vizsgálat rámutatott, hogy a tartószerkezet bizonyos részeiből hiányzik a szükséges vasalás, ami miatt a beton a hőmérséklet-ingadozás és a mozgások hatására hamarabb megreped, ez pedig a darabok leválásához vezet. Emellett a hőtágulást kezelő dilatációs hézagokat is hibásan alakították ki, így a szerkezeti elemek összefeszülnek, a korlátok pedig rozsdásodnak. Bár a stadion összeomlásától nem kell tartani, a hibás kivitelezés miatt a szerkezet a tervezettnél jóval gyorsabban használódik el, és az időjárás viszontagságai miatt folyamatosan morzsolódik.

A Ferencváros stadionját 2014-ben, az akkori stadionépítési hullám legnagyobb beruházásaként adták át. A létesítmény alapkövét 2013 tavaszán rakta le Kubatov Gábor klubelnök, Kocsis Máté akkori alelnök, valamint Simicskó István és Fürjes Balázs. A generálkivitelező az abban az időben még Scheer Sándor, ma már Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Zrt. volt. A hasonló külföldi projektekhez képest rendkívül gyorsan felhúzott épületnél a sietségnek megvolt az ára, hiszen a dokumentumok szerint már az átadás előtt jelentkeztek olyan tartószerkezeti károsodások, amelyeket menet közben kellett megerősíteni. A betonszerkezet hibái ezt követően a három-, az öt- és a tízéves garanciális bejárásokon is rendszeresen visszatérő problémaként jelentkeztek - írta a Telex.

A Market Zrt. a felmerült hibákat az egyik partnerük által gyártott, előregyártott vasbeton elemek pontatlanságával magyarázta. A társaság hangsúlyozta, hogy a 2025-ös jelentés csupán egy köztes állapotot rögzített, és azóta minden érintett problémát saját költségükön, a garanciális kötelezettségeknek megfelelően rendeztek. A kivitelező szerint a stadion statikai és műszaki állapota jelenleg megfelelő, a létesítmény biztonságos, és a jövőben is folyamatosan nyomon követik az épület állapotát, hogy szükség esetén azonnal beavatkozhassanak.

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