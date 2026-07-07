Újratervezés az ingatlanpiacon: jön a Portfolio Property Investment Forum 2026, ahol még él az early bird ár

A magyar ingatlanpiac az elmúlt évek egyik legösszetettebb időszaka után készülhet új szakaszra: változó gazdasági és szabályozási környezet, átalakuló finanszírozási feltételek, óvatosabb befektetői döntések, új fejlesztési logikák, valamint egyre erősebb technológiai, ESG- és energiahatékonysági elvárások formálják a következő ciklust.

Ezekre a kérdésekre keresi a választ 2026. szeptember 22-én a Portfolio Property Investment Forum 2026, amely idén is a Hotel InterContinental Budapestben hozza össze az ingatlanpiac meghatározó szereplőit.

Az idei konferencia központi gondolata az „újratervezés”:

Hogyan lehet a megváltozott környezetben újrapozicionálni a befektetéseket, fejlesztéseket, üzleti modelleket és finanszírozási stratégiákat?

Elindult-e valóban az új befektetési ciklus, vagy továbbra is átmeneti időszakban van a piac?

Mely szektorok kerülhetnek pozícióelőnybe: a logisztika, a hotel, a lakáspiac, az iroda, a retail vagy az alternatív eszközosztályok?

És mit jelent mindez az értékelésekre, a hozamokra, a bérlői döntésekre és a fejlesztések finanszírozhatóságára nézve?

Ez vár ránk az új kormányzati ciklusban

A konferencia egyik kiemelt előadásában Szemerey Samu, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész ismerteti az állam ingatlanpiaccal kapcsolatos terveit. A téma különösen aktuális, hiszen az állami beruházási, szabályozási és városfejlesztési irányok alapvetően befolyásolhatják, milyen pályára állnak a következő években a hazai fejlesztések, a kivitelezési piac, a lakásstratégia és a nagyobb városi projektek.

A program reggeli nyitó szekciója stratégiai helyzetképet ad a magyar ingatlanpiacról: milyen új játékszabályokhoz kell alkalmazkodniuk a befektetőknek, fejlesztőknek, finanszírozóknak és bérlőknek, hol vannak valódi növekedési lehetőségek, és mely strukturális kihívások maradnak velünk 2026-ban is.

Külön blokkban lesz szó az új erőviszonyokról, a piaci átárazódásról, a finanszírozható projektek kritériumairól, a nemzetközi tőke visszatérésének esélyeiről, valamint arról is, hogy az ESG- és technológiai elvárások milyen tartós hatást gyakorolnak az ingatlanpiacra.

A délelőtti párhuzamos szekciók az irodapiac, a befektetési piac, a finanszírozás, a bérlakáspiac, a lakóingatlan-fejlesztés, a városfejlesztés és a hotelpiac legfontosabb kérdéseit járják körül.

A program egyik kulcskérdése, hogy mit árazhat rosszul ma a piac, és hol nyílhatnak meg olyan lehetőségek, amelyek elsőre nem feltétlenül látszanak.

Az irodapiaci stratégiák, a befektetési aktivitás újraindulása, a banki finanszírozás mozgástere, a bérlakáspiac üzleti és szabályozási feltételei, valamint a lakáspiac stabilitása mind terítékre kerülnek.

Merre megy a makrokörnyezet?

Délután a fókusz tovább szélesedik: logisztika, ipari ingatlanok, infrastruktúra, üzemeltetés, energia, funkcióváltás, barnamezős fejlesztések, mixed-use projektek, városközpontok, retail és építőipari szabályozás is szerepel a programban. A konferencia külön figyelmet szentel annak, hogy mely erőforrások válhatnak a következő évtized szűk keresztmetszetévé, hogyan alakul az energiaelérés, az üzemeltetés szerepe, milyen jövő vár az elavult épületek újrapozicionálására, és milyen várost építünk 2035-re.

A nap egyik legfontosabb gazdasági blokkjának fókuszában a makrokörnyezet lesz, ahol a piacot formáló legfontosabb erőket — kamatok, infláció, költségvetés, geopolitika, választási ciklusok, jegybanki és tőkepiaci üzenetek — értelmezik vezető szakemberek az ingatlanbefektetők szempontjából. A makrokörnyezetet Banai Ádám, Madár István és Zsiday Viktor tekinti át.

Egyszerűen megkerülhetetlen

A Portfolio Property Investment Forum nemcsak szakmai konferencia, hanem a hazai ingatlanpiac egyik legfontosabb találkozási pontja is: egész napos programmal, networking lehetőségekkel, piaci véleményvezérekkel és döntéshozókkal várja mindazokat, akik első kézből szeretnék megérteni, milyen irányba mozdulhat a magyar befektetési és kereskedelmi ingatlanpiac.

A rendezvény különösen ajánlott ingatlanpiaci vezetőknek, fejlesztőknek, finanszírozóknak, bankoknak, intézményi és magánbefektetőknek, tanácsadóknak, építőipari szereplőknek, FM-, PM- és AM-szakembereknek, valamint mindazoknak, akik üzleti kapcsolatokat építenének a szakma meghatározó szereplőivel.

A napirenden szereplő főbb témák egy pillantásra:

az állam tervei és prioritásai az ingatlanpiacon;

makrogazdasági kilátások, kamatkörnyezet, infláció és befektetői döntések;

új befektetési ciklus, hozamok, értékelések és tranzakciós piac;

irodapiaci stratégiák, bérlői igények és kihasználtság;

lakóingatlan-fejlesztés, bérlakáspiac és városfejlesztés;

banki finanszírozás és fejlesztési projektek finanszírozhatósága;

logisztikai, ipari és infrastruktúra-fejlesztések;

hotelpiac, retail és alternatív ingatlanpiaci eszközosztályok;

ESG, energiahatékonyság, üzemeltetés és technológiai innováció;

Regisztráció most

A részvételre most még early bird áron lehet regisztrálni, így aki nem szeretne lemaradni az év egyik legfontosabb hazai ingatlanpiaci eseményéről, annak érdemes mielőbb biztosítania a helyét a Portfolio Property Investment Forum 2026-on.

Címlapkép forrása: Portfolio