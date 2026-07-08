Két évtizedes rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: elkapkodják az irodákat az AI-cégek

Az év második negyedévében mintegy 1 millió négyzetméter irodaterületre kötöttek bérleti szerződést, ami 29 százalékkal haladja meg az elmúlt öt év, és 31 százalékkal az elmúlt tíz év negyedéves átlagát. Éves összevetésben a kereslet valamivel több mint 19 százalékkal nőtt, és bár az előző negyedévhez képest kissé mérséklődött, 2002 óta először fordult elő, hogy a bérbeadás volumene három egymást követő negyedévben is meghaladta az 1 millió négyzetmétert.
Az év első felében
a bérlői kereslet több mint húszéves csúcsot döntött, miközben a kínálat közel két évtizede nem látott mértékben maradt szűkös vagy változatlan.
A kínálati bérleti díjak szintén jelentősen emelkedtek, és 2016 óta a legnagyobb mértékű éves növekedést mutatták az év közepén.
A Colliers szakértője szerint az irodai munkavégzéshez való visszatérés, valamint a kulcsfontosságú ágazatok, például a technológiai és mesterségesintelligencia-vállalatok, az ügyvédi irodák, a média és a pénzügyi szolgáltatók növekvő igénye együttesen hajtotta fel a forgalmat. Ehhez hozzájárul az is, hogy több százezer négyzetméternyi irodát terveznek más célra átalakítani, ami újabb bérlési hullámot indított el a költözni kényszerülő cégek körében.
A mesterségesintelligencia-cégek bérlési volumene a második negyedévben mintegy 74 ezer négyzetméterre emelkedett az előző negyedévi mintegy 65 ezer négyzetméterről, és önmagában felülmúlta az összes 2025-ös manhattani AI-bérlést. A new yorki és a san franciscói piac egyaránt sokat profitál a mesterséges intelligenciából, miközben
az Egyesült Államok más részein továbbra is nehéz a helyzet.
Jól látható a prémium kategória iránti elköteleződés, hiszen a modern, kiváló felszereltségű A-kategóriás irodák iránt kiemelkedő a kereslet, miközben a régebbi épületek sokszor félig üresen állnak.
Manhattan ugyanakkor kivételnek számít abban is, hogy a B-kategóriás épületek is újra keresetté váltak. A CoStar jelentése szerint a B-kategóriás bérlések az idei első félévben 14 százalékkal haladták meg a járvány előtti szintet, és 28 százalékkal múlták felül a tavalyit. A CoStar elemzője szerint New York irodapiaci fellendülése új szakaszba léphet, mivel a több éve tartó, kizárólag a felső kategóriára összpontosuló időszak után az árérzékenyebb, középpiaci kereslet is visszatér. A régebbi épületekben ráadásul jelentősen szűkült a kínálat,
a B-kategóriás irodaállomány pedig rekordmagas átlagos kínálati bérleti díjjal zárta a második negyedévet.
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