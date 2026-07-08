Lépett az ismert magyar építőipari csoport - A Promenade Gardensbe költözött és arculatot váltott a DVM

A Promenade Gardensbe költözött és arculatot váltott az integrált építészeti és építőipari szolgáltatást nyújtó magyar cég, a DVM – írta közleményében a vállalat, amely a korábbi DVM Group helyett a DVM nevet használja mostantól. A megújulás részeként megszületett nyolc almárkája is, ami így jobban tükrözi a tevékenységi köröket: a műemléki rekonstrukcióktól a kereskedelmi, szálloda-, lakó-, ipari, logisztikai és egészségügyi fejlesztéseken át az egyedi, speciális projektekig.

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A nyolc almárka a DVM Heritage, a DVM Hotel, a DVM Retail, a DVM Healthcare, a DVM Logistics, a DVM Home, a DVM Office és a DVM Beyond – ezeken keresztül a vállalat a projekteket teljes életciklusukon át kezeli, az igények megfogalmazásától a tervezésen át a kulcsrakész átadásig.

Működése három pillérre épül: Design & Build, tervezés és generálkivitelezés.

A DVM az következő évtizedek legnagyobb iparági átalakulásaira is készül, amelyek várakozása szerint

a fenntarthatósági elvárások,

az építési technológiák és

a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése, amelyek gyökeresen átformálják ma a szektort.

Címlapkép forrása: DVM