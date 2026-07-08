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Lépett az ismert magyar építőipari csoport - A Promenade Gardensbe költözött és arculatot váltott a DVM
Ingatlan

Lépett az ismert magyar építőipari csoport - A Promenade Gardensbe költözött és arculatot váltott a DVM

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A Promenade Gardensbe költözött és arculatot váltott az integrált építészeti és építőipari szolgáltatást nyújtó magyar cég, a DVM – írta közleményében a vállalat, amely a korábbi DVM Group helyett a DVM nevet használja mostantól. A megújulás részeként megszületett nyolc almárkája is, ami így jobban tükrözi a tevékenységi köröket: a műemléki rekonstrukcióktól a kereskedelmi, szálloda-, lakó-, ipari, logisztikai és egészségügyi fejlesztéseken át az egyedi, speciális projektekig.
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Információ és jelentkezés

A nyolc almárka a DVM Heritage, a DVM Hotel, a DVM Retail, a DVM Healthcare, a DVM Logistics, a DVM Home, a DVM Office és a DVM Beyond – ezeken keresztül a vállalat a projekteket teljes életciklusukon át kezeli, az igények megfogalmazásától a tervezésen át a kulcsrakész átadásig.

Működése három pillérre épül: Design & Build, tervezés és generálkivitelezés.

A DVM az következő évtizedek legnagyobb iparági átalakulásaira is készül, amelyek várakozása szerint

  • a fenntarthatósági elvárások,
  • az építési technológiák és
  • a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése, amelyek gyökeresen átformálják ma a szektort.
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Címlapkép forrása: DVM

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