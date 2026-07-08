Meglépte a magyar vállalat: régiós terjeszkedéssel indítják el az új növekedési stratégiát

A cég 2026 júliusában alapította meg a varsói székhelyű Faedra Group Polska leányvállalatot, amely a cégcsoport nemzetközi növekedési stratégiájának első mérföldköve. A lengyel egység
elsősorban a lakóingatlan-szektorban keresi a piacra lépési lehetőségeket, emellett további fejlesztési és befektetési projekteket is vizsgál az országban.
A Faedra Polska élén Paweł Kozakiewicz áll, aki tizenöt éves pályafutása során lakó-, kereskedelmi és vegyes funkciójú fejlesztésekkel foglalkozott. Korábban vezető pozíciókat töltött be a Skanskánál, a Bouygues Immobilier Polandnál és a Periskop Partners magántőke-alapnál, legutóbb pedig az egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett lengyel ingatlanfejlesztő, a Develia projektigazgatójaként dolgozott. Eddigi munkája során összesen több mint 500 ezer négyzetméternyi értékesíthető területet magában foglaló fejlesztési portfólió megvalósításához járult hozzá.
Boronkay Bence, a Faedra Group alapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy a lengyel piacra lépés egy tudatos terjeszkedési stratégia eredménye. A cégcsoport célja, hogy
a helyi menedzsment szakértelmére támaszkodva építsen ki erős pozíciót a régió legnagyobb piacán.
Vecsey Bence, a befektetésekért és tőkepiacokért felelős partner hangsúlyozta, hogy a lengyel gazdaság teljesítménye, a helyi ingatlanpiac stabil alapjai és kedvező megítélése, valamint a nemzetközi tőkéhez való könnyebb hozzáférés egyaránt arra ösztönözte a vállalatot, hogy Lengyelországra fókuszálja az erőforrásait.
A tervezett beruházásokról és fejlesztésekről a társaság a későbbiekben nyújt majd részletesebb tájékoztatást.
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