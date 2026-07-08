Meglépte a magyar vállalat: régiós terjeszkedéssel indítják el az új növekedési stratégiát

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A cég 2026 júliusában alapította meg a varsói székhelyű Faedra Group Polska leányvállalatot, amely a cégcsoport nemzetközi növekedési stratégiájának első mérföldköve. A lengyel egység

elsősorban a lakóingatlan-szektorban keresi a piacra lépési lehetőségeket, emellett további fejlesztési és befektetési projekteket is vizsgál az országban.

A Faedra Polska élén Paweł Kozakiewicz áll, aki tizenöt éves pályafutása során lakó-, kereskedelmi és vegyes funkciójú fejlesztésekkel foglalkozott. Korábban vezető pozíciókat töltött be a Skanskánál, a Bouygues Immobilier Polandnál és a Periskop Partners magántőke-alapnál, legutóbb pedig az egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett lengyel ingatlanfejlesztő, a Develia projektigazgatójaként dolgozott. Eddigi munkája során összesen több mint 500 ezer négyzetméternyi értékesíthető területet magában foglaló fejlesztési portfólió megvalósításához járult hozzá.

Boronkay Bence, a Faedra Group alapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy a lengyel piacra lépés egy tudatos terjeszkedési stratégia eredménye. A cégcsoport célja, hogy

a helyi menedzsment szakértelmére támaszkodva építsen ki erős pozíciót a régió legnagyobb piacán.

Boronkay Bence Faedra Alapkezelő Zrt., alapító-tulajdonos Boronkay Bence a Faedra Group alapítója és ügyvezetője, valamint a Faedra Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója. Több mint tízéves szakmai tapasztalattal rendelkezik az ingatlanfejlesztés és bef … Tovább

Vecsey Bence, a befektetésekért és tőkepiacokért felelős partner hangsúlyozta, hogy a lengyel gazdaság teljesítménye, a helyi ingatlanpiac stabil alapjai és kedvező megítélése, valamint a nemzetközi tőkéhez való könnyebb hozzáférés egyaránt arra ösztönözte a vállalatot, hogy Lengyelországra fókuszálja az erőforrásait.

Partner I Capital Markets Vécsey Bence Faedra Group, Partner, Investment and Capital Director Vécsey Bence az elmúlt 20 év során befektetési tanácsadóként dolgozott a DTZ különböző regionális irodáiban, illetve a közelmúltig - 12 éven át - vezette a Colliers Magyarország Tőkepiaci Igazgatóságá … Tovább

A tervezett beruházásokról és fejlesztésekről a társaság a későbbiekben nyújt majd részletesebb tájékoztatást.

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