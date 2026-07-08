Megteltek a HelloParks fóti raktárai

Történelmi csúcsot ért el tavaly a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac a CBRE adatai szerint: a bérlői kereslet 1,1 millió négyzetméter fölé emelkedett 2025-ben, ami több mint 30 százalékos növekedés az előző évhez képest. A trend további erősödését mutatják 2026-ban a HelloParks fóti megaparkjának eredményei is, ahol mind a négy kész csarnoka már teljesen megtelt 164 ezer négyzetméteren, miközben az FT3 második üteme csak májusban szerezte meg a használatbavételi engedélyt.
A bérlők ma már nem csak korszerű, jó elhelyezkedésű épületeket keresnek, legalább ilyen fontos számukra, hogy a működési környezet hosszú távon is biztonságos, kiszámítható legyen, követve a változó üzleti igényeket
– emelte ki Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója. A vele készült interjúnk itt olvasható.
A kedvező bérbeadási trend Budapest teljes vonzáskörzetében érezhető
A HelloParks pátyi parkjában a PT5 épület februárban megszerezte a használatbavételi engedélyt, Maglódon a már teljes kihasználtsággal működő csarnokok mellett az épülő MG4 csarnok is jelentős érdeklődés mellett készül: az ingatlan már most mintegy 30 százalékos előbérlettel rendelkezik. A park legújabb szerződései között szerepel a logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Booklog megállapodása is, amely 3500 négyzetméter területet kötött le a maglódi helyszínen.
A testreszabott megoldásokat igénylő bérlők gyakran már az átadás előtt lekötik a számukra leginkább megfelelő területeket. Alsónémediben a 60 ezer négyzetméteres AN1 csarnok legújabb bérlője, a gépjárműalkatrész-gyártással foglalkozó Conexal 20 ezer négyzetméter területről írt alá megállapodást. Így a HelloParks legnagyobb ipari ingatlana már közel 50 százalékos kihasználtsággal működik.
A piaci kereslet szerkezete jelentősen átalakulóban van a HelloParks szakértői szerint: a bérlők egyre gyakrabban igényelnek a működésükhöz igazított, egyedi műszaki megoldásokat – például megnövelt elektromos kapacitást, szabályozott hőmérsékletű tereket, speciális technológiát vagy egyedi térkialakítást.
A HelloParks négy, Budapest környékén elhelyezkedő megaparkja:
- Fót a térség nagy gyártó- és összeszerelő üzemeit támogató hubbá vált, míg
- Páty az M1-es autpálya mentén az európai irányú logisztikai forgalom számára biztosít hatékony elérést.
- Maglód a reptér közelsége miatt különösen vonzó az időérzékeny logisztikai tevékenységek számára,
- Alsónémedi pedig a legnagyobb ipari alpiacon kínál lehetőséget a nagyobb területigényű bérlőknek.
A HelloParks egy innovatív ipari ingatlanfejlesztő és befektető cég, amely a telekfejlesztéstől kezdve az épület kivitelezésen át egészen a létesítményfenntartásig kínál megoldásokat, környezettudatos, fenntartható és minőségi műszaki technológiák ötvözésével. Indulása óta összesen 200 hektáron több mint 1 millió négyzetméter raktár- és ipari terület fejlesztésén dolgozik, az átadott és folyamatban lévő projektek teljes fejlesztési értéke megközelíti a 600 millió eurót. A HelloParks a Futureal-csoport tagja, amely a kelet-közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, Európa 10 legnagyobb ingatlanfejlesztője között tartják számon.
Címlapkép forrása: HelloParks
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