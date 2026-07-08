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Radisson Individuals márkanév alatt működik tovább a Hotel Erzsébet
Ingatlan

Radisson Individuals márkanév alatt működik tovább a Hotel Erzsébet

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A Danubius Hotels és a Radisson Hotel Group franchise megállapodást kötött, amelynek eredményeként Magyarországon is megjelenik a Radisson Individuals márka - írta közleményében a Danubius Hotels. A megállapodás értelmében a közelmúltban felújított, 126 szobás Hotel Erzsébet 2026 nyár végétől Hotel Erzsébet City Center Budapest, a member of Radisson Individuals néven működik tovább.
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Információ és jelentkezés

A Danubius jelenleg több saját és nemzetközi márkához kapcsolódó szállodát üzemeltet. A vállalat portfóliójába tartozik többek között a Hilton Budapest és a Radisson Blu Béke Hotel is. A Hotel Erzsébet csatlakozásával a társaság által üzemeltetett szállodák között újabb nemzetközi márkanév jelenik meg.

A partnerség keretében

a szálloda üzemeltetését továbbra is a Danubius biztosítja, míg a Radisson Hotel Group a márkanévhez kapcsolódó nemzetközi értékesítési és foglalási rendszereket, valamint hálózati hátteret adja.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója szerint a megállapodás újabb lépés a vállalat nemzetközi franchise-együttműködéseinek sorában. Mint mondta, a Hotel Erzsébet a felújítást követően egy nemzetközi szállodamárkához csatlakozik. David Jenkins, a Radisson Hotel Group kelet-európai fejlesztési alelnöke közölte, hogy Budapest továbbra is fontos piac a nemzetközi szállodaipari szereplők számára.

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Kovács Balázs
Danubius Hotels, vezérigazgató
Kovács Balázs szakmai pályafutását 1993-ban a Danubius csoportnál értékesítőként kezdte. A szakmai ranglétrán végig haladva 1994-től a Hilton Budapestben értékesítőként, majd a szálloda értékesítési i
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A Hotel Erzsébet a márkaváltásig változatlan formában üzemel: a tervek szerint 2026 nyár végétől Hotel Erzsébet City Center Budapest, a member of Radisson Individuals néven fogadja vendégeit.

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