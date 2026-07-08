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További brutális értékvesztést hozott 2025 az MNB-Ingatlan épületeiben
Ingatlan

További brutális értékvesztést hozott 2025 az MNB-Ingatlan épületeiben

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Tovább zuhant az az MNB-Ingatlan Kft. alapvető vagyontárgyainak, az ingatlanoknak az értéke a cég friss, 2025-ös mérlege alapján: a társaság saját tőkéje a 2024 végi 181 milliárd forintról 162 milliárdra csökkent – írta meg a HVG. A cég már a 2024-es mérlegben is egy 47 milliárdos értékvesztést kellett, hogy elszámoljon Matolcsy György ex-jegybankelnök terhes örökségeként.
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Mindezen felül a könyvvizsgáló korlátozó véleményt adott ki a tavalyi mérlegről, mert azt állapította meg, hogy a több mint hétmilliárd forintos értéken szereplő képzőművészeti alkotások – amelyek a cég tavaly év végi mérlegfőösszegének a 4,2 százalékát adják –

valós és megbízható értékéről” nem tudtak teljes bizonyossággal meggyőződni,

annak ellenére sem, hogy piaci szakértőket vontak be a munkába. A könyvvizsgáló végül nem számolt el értékcsökkenést azokra a műtárgyakra, amelyek zömét mostanra díjmentesen átadtak múzeumoknak.

Az MNB ingatlancégében az alábbi épületek találhatóak:

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  • a Krisztina körúti egykori Postapalota (a Pénzmúzeum),
  • az úgynevezett Budai Központ, ahová a Szabadság téri műemléképület rekonstrukciója idejére költözött be az MNB,
  • a régi budai városháza épülete, az oktatási célokra használt, várbeli, Úri utcai Bölcs Vár,
  • valamint a balatonakarattyai oktatási és konferenciaközpont. (Utóbbi kettőt értékesítik, amint lesz rá vevő).
  • Ezeken kívül az MNB-Ingatlan koordinálta a Szabadság téri székház minden költségkorlátot meghaladó rekonstrukcióját is.

A 2024-es vagyonvesztéskor az akkori könyvvizsgáló korlátozó véleményt adott, mondván: „…nem értünk egyet a 2023. december 31-re meghatározott piaci értékkel. Véleményünk szerint a könyvekben szereplő ingatlanok vonatkozásában 9,8 milliárd forinttal több terven felüli értékcsökkenést kellett volna elszámolni. A HVG írása szerint ezt már 2023-ban meg kellett volna tenni, ám

akkoriban Matolcsy György még igyekezett nem felfedni a valóságot az ingatlancégben, sem a Pallas Athéné alapítványban.

Mintegy hétmilliárdot vesztettek a társaság egyik leánycégén is: az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft., amelyben a Szentháromság-téri régi városháza – a Pallas Athéné Konferencia Központ – található, a könyvvizsgálói beszámoló alapján a telekkönyv szerinti értéke 7,3 milliárd forinttal meghaladta a piaci értéket – ezért a cég saját tőkéje tízmilliárdról háromra csökken.

Az MNB székházában lévő – az ingatlancég tulajdonában maradt – biztonságtechnikai eszközökre mintegy egyharmados, 1,8 milliárdnyi értékvesztést kellett elszámolni, holott már 2024-ben is több mint 15 milliárddal leértékelték őket.

Visszásságok a székházfelújítás körül

A beszámoló azt is rögzíti, hogy az MNB-Ingatlan Kft. perben áll a generálkivitelezővel a jegybanki székház felújításának túlárazása, illetve hiányosságai miatt. A kivitelező az ex-jegybankelnök elnök fia, Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Somlai Bálint Raw Development Kft.-je.

Az MNB Ingatlan több mint 70 milliárdos tavalyi árbevételének a nagyobb része a székházfelújítás jegybank által fedezett költsége, s csak mintegy tízmilliárdnyi abból a saját ingatlangazdálkodás bevétele, és ez is csak négymilliárd forintos veszteséget jelentett év végére. A per kapcsán a társaság a módosított szerződéses ár és az alapszerződésben meghatározott szerződéses ár közötti különbözet, azaz 27 milliárd forint visszafizetését követeli – olvasható a beszámolóban. A HVG úgy tudja, hogy az ügyészség a Raw Developmentnél is lefoglalt iratokat - a nyomozás legfrissebb állásáról itt írtunk.

A 2021-ben 54 milliárd forintos költségkeretből elkezdett székház-rekonstrukció 2024-ben fejeződött csak be, és áfa nélkül 82,6 milliárd forintba került. A felújítás után a munkálatokban 4436 hibát talált a jegybank, amely, immár Varga Mihály vezetésével tavaly októberben tett feljelentést az ügyben.

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