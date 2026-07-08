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Váratlan fordulat a luxusingatlanok európai piacán: az Egyesült Államokból érkező gazdagok vették át az uralmat
Ingatlan

Váratlan fordulat a luxusingatlanok európai piacán: az Egyesült Államokból érkező gazdagok vették át az uralmat

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Jelentősen átrendeződik az európai luxusingatlanok piaca 2026 első felében, miután az amerikai és brit vásárlók térnyerésével párhuzamosan némileg visszaesett a kontinensen belüli kereslet - írja kutatásában a Knight Frank Research. A határokon átnyúló tranzakciókat és a relatív vásárlóerőt elsősorban a devizaárfolyamok, különösen az erős angol font alakítják, ami tovább fűti a legnépszerűbb dél-európai és nagyvárosi célpontok áremelkedését, ráadásul az előrejelzések szerint a drágulás a jövőben is folytatódik.
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Bár továbbra is az Egyesült Királyságon kívüli európaiak alkotják a legnagyobb vásárlói csoportot a kontinens luxusingatlan-piacán, arányuk a 2025 második felében mért 45 százalékról 2026 első felére 40 százalék alá esett, míg a brit és az amerikai befektetők egyre aktívabbá váltak.

A britek, akik jelenleg a külföldi kereslet mintegy harmadát adják, kiterjesztették jelenlétüket Madridra, Ibizára és Toszkánára, miközben megőrizték vezető szerepüket Monacóban és a francia Riviérán.

Az amerikaiak szintén növelték részesedésüket az olyan kiemelt üdülőhelyeken és nagyvárosokban, mint Milánó, Ibiza, valamint a portugáliai Algarve. Eközben a közel-keleti érdeklődés is élénkült, miközben a latin-amerikai, a kínai és a FÁK-tagállamokból érkező kereslet mérséklődött, ami a nyugati és a közel-keleti vásárlók felé történő egyértelmű elmozdulást mutatja.

Áremelkedés a tengerparton

Az elmúlt öt év erős nemzetközi kereslete drasztikus áremelkedést hozott a felkapott tengerparti régiókban – az Algarve térségében például több mint 60 százalékos drágulást regisztráltak 2020 óta –, de az olyan jelentős nagyvárosi központok is sokat drágultak, mint Zürich és Milánó. Ezt a határokon átnyúló keresletet alapvetően az árfolyammozgások határozzák meg. A brit vásárlók helyzetének kifejezetten kedvez a font euróval szembeni ereje, amelyet a brit jegybank eurózónáénál magasabb irányadó kamata is támogat. Mivel egy font nagyjából 1,15 eurót ér, ez a vásárlóerő-többlet fenntartja az euróalapú piacok, különösen az Algarve, Marbella és a Baleár-szigetek iránti élénk érdeklődést.

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Az amerikai vásárlók esetében vegyesebb a kép: a globális kereskedelmi feszültségek és az amerikai vámpolitika alakulása miatt a dollár némileg gyengült az euróhoz kárára, ám a kereslet továbbra is erős maradt. Ezt a jelentős tőkefelhalmozás és az európai eszközök felé irányuló diverzifikációs törekvés fűti. Mindeközben a menedékdevizák, mint például a svájci frank is erősödtek, ami közvetlen hatással van a relatív árazásra.

További árralira van kilátás

London kivételével az európai luxusingatlanok ára 2020 óta szinte mindenhol emelkedett,

a drágulás tényleges mértéke azonban erősen függ a vásárló hazai devizájától.

Milánóban például euróban számolva mintegy 36 százalékos az áremelkedés, ám az árfolyamhatások miatt ez egy brit vevőnek nagyjából 32, egy amerikainak 31, míg egy svájci frankkal fizető vásárlónak mindössze 17 százalékos növekedést jelent. Hasonló trend figyelhető meg Madridban, Lisszabonban és Párizsban is.

Az Oxford Economics előrejelzései szerint az árfelhajtó tényezők Európa nagy részén meghatározóak maradnak a jövőben is. Portugáliában és Spanyolországban az idei évre várt 10-11 százalékos áremelkedés 2027-re várhatóan 3-5 százalékra mérséklődik. Más piacokon szerényebb, egy számjegyű növekedéssel számolnak, bár Franciaországban és Németországban az idei 1-2 százalékos drágulás jövőre akár 4-5 százalékra is felgyorsulhat.

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