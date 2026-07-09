A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK

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Az IFK elnöke szerint az ágazatnak komoly lendületet adhatnak a hazahozott uniós források, és kiemelte a kormány tervezett lakhatási és vállalkozásfejlesztési programját, amelynek bérlakás- és kollégiumépítési elemei új megrendeléseket hozhatnak a piacra.

Szintén elengedhetetlen a másfél milliárd eurós energetikai fejlesztési program, amely a hálózatbővítést és a megújuló energiaforrások integrációját segíti: ez utóbbi kritikus jelentőségű, hiszen

jelenleg a hiányos és kiszámíthatatlan energiakapacitás az ingatlanfejlesztések egyik legnagyobb gátja,

a megfelelő infrastruktúra megléte pedig ugyanolyan versenyképességi tényezővé vált, mint a finanszírozási lehetőségek vagy a közlekedési hálózat.

Székely Ádám Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - elnök Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han … Tovább

Székely az MTI-nek írt válaszaiban hozzátette, hogy az ágazat hosszú távú sikeréhez kiszámítható, normatív és versenysemleges szabályozásra van szükség. Annak érdekében, hogy a szakmai szempontok már a jogalkotás korai szakaszában megjelenjenek,

az IFK a napokban kezdődő kormányzati egyeztetésekre átfogó javaslatcsomagot állított össze.

A szervezet szorgalmazza az euró bevezetését és az ehhez szükséges költségvetési fegyelmet,

és az ehhez szükséges az új építésű lakások kedvezményes áfájának véglegesítését, valamint

véglegesítését, valamint az építési engedélyezési eljárások további gyorsítását és digitalizációját.

eljárások további és digitalizációját. Javasolják továbbá a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházások körének érdemi szűkítését, és

körének érdemi és az olyan egyedi szabályozások felülvizsgálatát, mint a plázastop vagy a logisztikai parkok minősítési rendszere.

Az IFK álláspontja szerint az állami beavatkozásnak csak ott van helye, ahol azt valódi piaci hiányosságok indokolják, például az energetikai infrastruktúra vagy a megfizethető bérlakások építése területén.

A fejlesztések finanszírozásához elengedhetetlen a külföldi befektetői tőke bevonása és az intézményi tőkepiaci környezet fejlesztése. Székely Ádám a forint erősödésével kapcsolatban megjegyezte, hogy bár ez rövid távon kedvezőtlenül érintheti az exportorientált ágazatokat – köztük az ipari-logisztikai fejlesztéseket, az irodapiac egy részét és a szállodaipart –, a lakáspiacra és a kiskereskedelemre kedvező hatást gyakorolhat. Az erősödéssel együtt járó, mérséklődő inflációs nyomás ráadásul növeli a kamatcsökkentések esélyét, ami kifejezetten előnyös a vállalkozások számára.

Hosszabb távon azonban a legfontosabb tényező az árfolyam stabilitása, amelyet a kormány egyértelmű euróbevezetési szándéka is támogat.

Ez a stabil makrogazdasági környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a hosszú távú intézményi befektetői tőke nagyobb arányban térjen vissza a magyar ingatlanpiacra.

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