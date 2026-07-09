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A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK
Ingatlan

A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK

MTI
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Az új kormány megalakulásával javultak az ingatlanfejlesztési piac kilátásai, a külföldi befektetők azonban egyelőre kivárnak a konkrét intézkedések meghozataláig. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal a hazahozott uniós forrásokban, a bérlakásprogramokban és az energetikai hálózat fejlesztésében látja a fellendülés kulcsát, és átfogó javaslatcsomaggal készül a következő napokban esedékes minisztériumi egyeztetésekre - mondta el a szervezet új elnöke, Székely Ádám. A szakember előadónk lesz a Property Investment Forum konferencián, mindenképp érdemes lesz velünk tartani!
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Az IFK elnöke szerint az ágazatnak komoly lendületet adhatnak a hazahozott uniós források, és kiemelte a kormány tervezett lakhatási és vállalkozásfejlesztési programját, amelynek bérlakás- és kollégiumépítési elemei új megrendeléseket hozhatnak a piacra.

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Szintén elengedhetetlen a másfél milliárd eurós energetikai fejlesztési program, amely a hálózatbővítést és a megújuló energiaforrások integrációját segíti: ez utóbbi kritikus jelentőségű, hiszen

jelenleg a hiányos és kiszámíthatatlan energiakapacitás az ingatlanfejlesztések egyik legnagyobb gátja,

a megfelelő infrastruktúra megléte pedig ugyanolyan versenyképességi tényezővé vált, mint a finanszírozási lehetőségek vagy a közlekedési hálózat.

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Székely az MTI-nek írt válaszaiban hozzátette, hogy az ágazat hosszú távú sikeréhez kiszámítható, normatív és versenysemleges szabályozásra van szükség. Annak érdekében, hogy a szakmai szempontok már a jogalkotás korai szakaszában megjelenjenek,

az IFK a napokban kezdődő kormányzati egyeztetésekre átfogó javaslatcsomagot állított össze.

  • A szervezet szorgalmazza az euró bevezetését és az ehhez szükséges költségvetési fegyelmet,
  • az új építésű lakások kedvezményes áfájának véglegesítését, valamint
  • az építési engedélyezési eljárások további gyorsítását és digitalizációját.
  • Javasolják továbbá a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházások körének érdemi szűkítését, és
  • az olyan egyedi szabályozások felülvizsgálatát, mint a plázastop vagy a logisztikai parkok minősítési rendszere.

Az IFK álláspontja szerint az állami beavatkozásnak csak ott van helye, ahol azt valódi piaci hiányosságok indokolják, például az energetikai infrastruktúra vagy a megfizethető bérlakások építése területén.

A fejlesztések finanszírozásához elengedhetetlen a külföldi befektetői tőke bevonása és az intézményi tőkepiaci környezet fejlesztése. Székely Ádám a forint erősödésével kapcsolatban megjegyezte, hogy bár ez rövid távon kedvezőtlenül érintheti az exportorientált ágazatokat – köztük az ipari-logisztikai fejlesztéseket, az irodapiac egy részét és a szállodaipart –, a lakáspiacra és a kiskereskedelemre kedvező hatást gyakorolhat. Az erősödéssel együtt járó, mérséklődő inflációs nyomás ráadásul növeli a kamatcsökkentések esélyét, ami kifejezetten előnyös a vállalkozások számára.

Hosszabb távon azonban a legfontosabb tényező az árfolyam stabilitása, amelyet a kormány egyértelmű euróbevezetési szándéka is támogat.

Ez a stabil makrogazdasági környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a hosszú távú intézményi befektetői tőke nagyobb arányban térjen vissza a magyar ingatlanpiacra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images  

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