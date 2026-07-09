A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK

Az IFK elnöke szerint az ágazatnak komoly lendületet adhatnak a hazahozott uniós források, és kiemelte a kormány tervezett lakhatási és vállalkozásfejlesztési programját, amelynek bérlakás- és kollégiumépítési elemei új megrendeléseket hozhatnak a piacra.
Szintén elengedhetetlen a másfél milliárd eurós energetikai fejlesztési program, amely a hálózatbővítést és a megújuló energiaforrások integrációját segíti: ez utóbbi kritikus jelentőségű, hiszen
jelenleg a hiányos és kiszámíthatatlan energiakapacitás az ingatlanfejlesztések egyik legnagyobb gátja,
a megfelelő infrastruktúra megléte pedig ugyanolyan versenyképességi tényezővé vált, mint a finanszírozási lehetőségek vagy a közlekedési hálózat.
Székely az MTI-nek írt válaszaiban hozzátette, hogy az ágazat hosszú távú sikeréhez kiszámítható, normatív és versenysemleges szabályozásra van szükség. Annak érdekében, hogy a szakmai szempontok már a jogalkotás korai szakaszában megjelenjenek,
az IFK a napokban kezdődő kormányzati egyeztetésekre átfogó javaslatcsomagot állított össze.
- A szervezet szorgalmazza az euró bevezetését és az ehhez szükséges költségvetési fegyelmet,
- az új építésű lakások kedvezményes áfájának véglegesítését, valamint
- az építési engedélyezési eljárások további gyorsítását és digitalizációját.
- Javasolják továbbá a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházások körének érdemi szűkítését, és
- az olyan egyedi szabályozások felülvizsgálatát, mint a plázastop vagy a logisztikai parkok minősítési rendszere.
Az IFK álláspontja szerint az állami beavatkozásnak csak ott van helye, ahol azt valódi piaci hiányosságok indokolják, például az energetikai infrastruktúra vagy a megfizethető bérlakások építése területén.
A fejlesztések finanszírozásához elengedhetetlen a külföldi befektetői tőke bevonása és az intézményi tőkepiaci környezet fejlesztése. Székely Ádám a forint erősödésével kapcsolatban megjegyezte, hogy bár ez rövid távon kedvezőtlenül érintheti az exportorientált ágazatokat – köztük az ipari-logisztikai fejlesztéseket, az irodapiac egy részét és a szállodaipart –, a lakáspiacra és a kiskereskedelemre kedvező hatást gyakorolhat. Az erősödéssel együtt járó, mérséklődő inflációs nyomás ráadásul növeli a kamatcsökkentések esélyét, ami kifejezetten előnyös a vállalkozások számára.
Hosszabb távon azonban a legfontosabb tényező az árfolyam stabilitása, amelyet a kormány egyértelmű euróbevezetési szándéka is támogat.
Ez a stabil makrogazdasági környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a hosszú távú intézményi befektetői tőke nagyobb arányban térjen vissza a magyar ingatlanpiacra.
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