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Elkészült az Innovinia új nyíregyházi gyáregysége: már be is költözött az autóipari vállalat
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Elkészült az Innovinia új nyíregyházi gyáregysége: már be is költözött az autóipari vállalat

Portfolio
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Az Innovinia befejezte az IGPark Nyíregyháza ipari-logisztikai csarnokának építését. A Portfolio által az „Év Raktárbérleti Tranzakciója” elismeréssel kitüntetett, prémium kategóriás létesítmény egy közel 31 000 m² alapterületű, teljesen testreszabott, Built-to-Suit (BTS) könnyűipari gyártóegységet foglal magában, amelyet a bérlő, a CAIP autóipari vállalat már birtokba is vett.
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Információ és jelentkezés

A beruházás az Innovinia és a bérlő együttműködésében valósult meg, a teljes folyamatot lefedve a tervezésen és az engedélyeztetésen át a kulcsrakész kivitelezésig. A létesítményt a CAIP specifikus technológiai és gyártási igényeihez igazították. Az átadott épület Nyíregyháza egyik fejlődő ipari övezetében található, a környezetben olyan globális nagyvállalatok vetették meg a lábukat, mint a Sunwoda, a Boysen vagy a Qvantum, a debreceni repülőtér közelsége pedig növeli a lokáció nemzetközi vonzerejét.

Az Innovinia portfóliójára ebben a fejlesztésben is a fenntarthatósági és környezettudatossági követelmények érvényesítése volt a jellemző, a gyártócsarnok kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottak az energiahatékony megoldásokra és az ESG-szempontok követésére.

A 15 hektáros nyíregyházi területen a fennmaradó, 7,5 hektáros előkészített fejlesztési területen

az Innovinia további 42 000 m²-nyi könnyűipari vagy logisztikai kapacitás kivitelezésére áll készen, rugalmasan alkalmazkodva a jövőbeli piaci és bérlői igényekhez.

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