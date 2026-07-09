Vitézy Dávid bejelentése: újraindítják a korábban leállított kulcsfontosságú észak-balatoni vasúti projektet

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Az elmúlt két évtizedben a Budapestről induló 30-as számú vasúti fővonal több szakaszát is átépítették már, a Székesfehérvár és a Balaton közötti rész azonban eddig kimaradt az európai uniós forrásból megvalósuló korszerűsítésekből. A most induló projekt ezt a hiányosságot pótolja. A fejlesztés részeként megtervezik a második vágányt Szabadbattyán és Lepsény között, akadálymentesítik a polgárdi-tekerespusztai és a kiscséripusztai megállóhelyeket, illetve Székesfehérvár és Lepsény között

kiépítik a 160 kilométer/órás sebességhez szükséges ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszert.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

Bár ezen a szakaszon a sebesség növelése önmagában csak néhány perces menetidő-csökkenést eredményez, a zavarérzékeny egyvágányú pálya lerövidülésével lényegesen stabilabbá válik a menetrend, és több vonat közlekedhet Siófok felé. Külön tervezési munka keretében hamarosan egy új vasúti átkötés előkészítése is megkezdődik Lepsény és Balatonakarattya között.

Ennek köszönhetően a jövőben az északi partra tartó vonatok is használhatják majd a gyorsabb, új pályát Lepsényig, ami jelentősen lerövidíti az utazási időt, ráadásul Lepsénynél átszállási kapcsolatot teremt a tó két partja között közlekedő járatok számára.

A beruházás egyúttal a közlekedési ágazat irányításának új megközelítését is jelzi: Vitézy Dávid közlekedési miniszter közlése szerint az egyik legfontosabb cél az állami közlekedési vállalatok önálló fejlesztési képességének visszaépítése. A mostani tervezési tendert már a MÁV Pályaműködtetési Zrt. írta ki.

A nyertes Ring Mérnökiroda 1,474 milliárd forint értékben végzi el a teljes döntés-előkészítési, környezetvédelmi és engedélyezési folyamatot, egészen a kiviteli tervek elkészítéséig.

Bár egy ilyen léptékű beruházás a tervezéstől a megvalósításig átlagosan hét évet vesz igénybe, az új közlekedési tárca álláspontja szerint a jövőbeli fejlesztések alapfeltétele a korábban félbehagyott előkészítések haladéktalan újraindítása.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt