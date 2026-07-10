A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK

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Az új kormány megalakulásával javultak az ingatlanfejlesztési piac kilátásai, a külföldi befektetők azonban egyelőre kivárnak a konkrét intézkedések meghozataláig. Az IFK a hazahozott uniós forrásokban, a bérlakásprogramokban és az energetikai hálózat fejlesztésében látja a fellendülés kulcsát, és átfogó javaslatcsomaggal készül a minisztériumi egyeztetésekre - mondta el Székely Ádám, az IFK elnöke.

Székely Ádám Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - elnök Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han … Tovább

Székely kiemelte a lakhatási és vállalkozásfejlesztési programot, amelynek bérlakás- és kollégiumépítési elemei új megrendeléseket hozhatnak a piacra, illetve az energetikai fejlesztési programot, amely a hálózatbővítést és a megújuló energiaforrások integrációját segíti. Ez utóbbi kritikus jelentőségű, hiszen jelenleg

a hiányos és kiszámíthatatlan energiakapacitás az ingatlanfejlesztések egyik legnagyobb gátja,

a megfelelő infrastruktúra megléte pedig ugyanolyan versenyképességi tényezővé vált, mint a finanszírozási lehetőségek vagy a közlekedési hálózat.

Az ágazat hosszú távú sikeréhez kiszámítható, normatív és versenysemleges szabályozásra van szükség: annak érdekében, hogy a szakmai szempontok már a jogalkotás korai szakaszában megjelenjenek, az IFK a napokban kezdődő kormányzati egyeztetésekre átfogó javaslatcsomagot állított össze. A szervezet szorgalmazza

az euró bevezetését és az ehhez szükséges költségvetési fegyelmet,

és az ehhez szükséges az új építésű lakások kedvezményes áfájának véglegesítését, valamint

véglegesítését, valamint az építési engedélyezési eljárások további gyorsítását és digitalizációját.

eljárások további és Javasolják továbbá a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházások körének érdemi szűkítését, és

jelentőségű körének és az olyan egyedi szabályozások felülvizsgálatát, mint a plázastop vagy a logisztikai parkok minősítési rendszere.

Az IFK álláspontja szerint az állami beavatkozásnak csak ott van helye, ahol azt valódi piaci hiányosságok indokolják, például az energetikai infrastruktúra vagy a megfizethető bérlakások építése területén. A fejlesztések finanszírozásához

elengedhetetlen a külföldi befektetői tőke bevonása és az intézményi tőkepiaci környezet fejlesztése is.

A forint erősödése bár rövid távon kedvezőtlenül érintheti az exportorientált ágazatokat – köztük az ipari-logisztikai fejlesztéseket, az irodapiac egy részét és a szállodaipart –, a lakáspiacra és a kiskereskedelemre kedvező hatást gyakorolhat. Az erősödéssel együtt járó, mérséklődő inflációs nyomás ráadásul növeli a kamatcsökkentések esélyét, ami kifejezetten előnyös a vállalkozások számára. Hosszabb távon a legfontosabb tényező az árfolyam stabilitása, amelyet a kormány egyértelmű euróbevezetési szándéka is támogat. Ez a stabil makrogazdasági környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy

a hosszú távú intézményi befektetői tőke nagyobb arányban térjen vissza a magyar ingatlanpiacra.

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