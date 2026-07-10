SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK
Ingatlan

A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A következő napokban megkezdődnek a személyes egyeztetések az illetékes minisztériumokkal annak érdekében, hogy a szakmai javaslatok a jogalkotási folyamat korai szakaszában is megjelenhessenek - mondta el az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal új elnöke, Székely Ádám az MTI kérdésére. A tárgyalásokra az ingatlanfejlesztők javaslatcsomag kidolgozásával készülnek. Az IFK elnöke is előadónk lesz a Property Investment Forum konferencián szeptemberben, érdemes lesz velünk tartani!
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Az új kormány megalakulásával javultak az ingatlanfejlesztési piac kilátásai, a külföldi befektetők azonban egyelőre kivárnak a konkrét intézkedések meghozataláig. Az IFK a hazahozott uniós forrásokban, a bérlakásprogramokban és az energetikai hálózat fejlesztésében látja a fellendülés kulcsát, és átfogó javaslatcsomaggal készül a minisztériumi egyeztetésekre - mondta el Székely Ádám, az IFK elnöke.

Székely Ádám
Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - elnök
Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han
Tovább

Székely kiemelte a lakhatási és vállalkozásfejlesztési programot, amelynek bérlakás- és kollégiumépítési elemei új megrendeléseket hozhatnak a piacra, illetve az energetikai fejlesztési programot, amely a hálózatbővítést és a megújuló energiaforrások integrációját segíti. Ez utóbbi kritikus jelentőségű, hiszen jelenleg

a hiányos és kiszámíthatatlan energiakapacitás az ingatlanfejlesztések egyik legnagyobb gátja,

a megfelelő infrastruktúra megléte pedig ugyanolyan versenyképességi tényezővé vált, mint a finanszírozási lehetőségek vagy a közlekedési hálózat.

Még több Ingatlan

Több mint tízezer négyzetméteres új komplexum épült fel: befejeződött a kétütemű logisztikai beruházás Magyarországon

Régóta várt fejlesztés indul a vidéki nagyvárosban: több kilométernyi új kerékpárút és vízparti teraszok épülnek

A holnap lecsúszó negyedei épülnek most? Komoly veszély fenyegeti a modern magyar lakóparkokat

Az ágazat hosszú távú sikeréhez kiszámítható, normatív és versenysemleges szabályozásra van szükség: annak érdekében, hogy a szakmai szempontok már a jogalkotás korai szakaszában megjelenjenek, az IFK a napokban kezdődő kormányzati egyeztetésekre átfogó javaslatcsomagot állított össze. A szervezet szorgalmazza

  • az euró bevezetését és az ehhez szükséges költségvetési fegyelmet,
  • az új építésű lakások kedvezményes áfájának véglegesítését, valamint
  • az építési engedélyezési eljárások további gyorsítását és digitalizációját.
  • Javasolják továbbá a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházások körének érdemi szűkítését, és
  • az olyan egyedi szabályozások felülvizsgálatát, mint a plázastop vagy a logisztikai parkok minősítési rendszere. 

Az IFK álláspontja szerint az állami beavatkozásnak csak ott van helye, ahol azt valódi piaci hiányosságok indokolják, például az energetikai infrastruktúra vagy a megfizethető bérlakások építése területén. A fejlesztések finanszírozásához

elengedhetetlen a külföldi befektetői tőke bevonása és az intézményi tőkepiaci környezet fejlesztése is.

A forint erősödése bár rövid távon kedvezőtlenül érintheti az exportorientált ágazatokat – köztük az ipari-logisztikai fejlesztéseket, az irodapiac egy részét és a szállodaipart –, a lakáspiacra és a kiskereskedelemre kedvező hatást gyakorolhat. Az erősödéssel együtt járó, mérséklődő inflációs nyomás ráadásul növeli a kamatcsökkentések esélyét, ami kifejezetten előnyös a vállalkozások számára. Hosszabb távon a legfontosabb tényező az árfolyam stabilitása, amelyet a kormány egyértelmű euróbevezetési szándéka is támogat. Ez a stabil makrogazdasági környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy

a hosszú távú intézményi befektetői tőke nagyobb arányban térjen vissza a magyar ingatlanpiacra.

Kapcsolódó cikkünk

Stop plázastop: súlyos következményei lehetnek, ha így marad a szabályozás

A holnap lecsúszó negyedei épülnek most? Komoly veszély fenyegeti a modern magyar lakóparkokat

Hatalmas különbségek a fővárosban: az egyik kerületben elúszik a vagyon, a másikban mintaszerűen épülnek az új lakások

Vitézy Dávid mérleget vont: uniós pénzek, vasúti fordulat és százmilliárdos átvilágítás az első 50 napban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék
Hatalmas különbségek a fővárosban: az egyik kerületben elúszik a vagyon, a másikban mintaszerűen épülnek az új lakások
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility