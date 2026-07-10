A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK

Az új kormány megalakulásával javultak az ingatlanfejlesztési piac kilátásai, a külföldi befektetők azonban egyelőre kivárnak a konkrét intézkedések meghozataláig. Az IFK a hazahozott uniós forrásokban, a bérlakásprogramokban és az energetikai hálózat fejlesztésében látja a fellendülés kulcsát, és átfogó javaslatcsomaggal készül a minisztériumi egyeztetésekre - mondta el Székely Ádám, az IFK elnöke.
Székely kiemelte a lakhatási és vállalkozásfejlesztési programot, amelynek bérlakás- és kollégiumépítési elemei új megrendeléseket hozhatnak a piacra, illetve az energetikai fejlesztési programot, amely a hálózatbővítést és a megújuló energiaforrások integrációját segíti. Ez utóbbi kritikus jelentőségű, hiszen jelenleg
a hiányos és kiszámíthatatlan energiakapacitás az ingatlanfejlesztések egyik legnagyobb gátja,
a megfelelő infrastruktúra megléte pedig ugyanolyan versenyképességi tényezővé vált, mint a finanszírozási lehetőségek vagy a közlekedési hálózat.
Az ágazat hosszú távú sikeréhez kiszámítható, normatív és versenysemleges szabályozásra van szükség: annak érdekében, hogy a szakmai szempontok már a jogalkotás korai szakaszában megjelenjenek, az IFK a napokban kezdődő kormányzati egyeztetésekre átfogó javaslatcsomagot állított össze. A szervezet szorgalmazza
- az euró bevezetését és az ehhez szükséges költségvetési fegyelmet,
- az új építésű lakások kedvezményes áfájának véglegesítését, valamint
- az építési engedélyezési eljárások további gyorsítását és digitalizációját.
- Javasolják továbbá a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházások körének érdemi szűkítését, és
- az olyan egyedi szabályozások felülvizsgálatát, mint a plázastop vagy a logisztikai parkok minősítési rendszere.
Az IFK álláspontja szerint az állami beavatkozásnak csak ott van helye, ahol azt valódi piaci hiányosságok indokolják, például az energetikai infrastruktúra vagy a megfizethető bérlakások építése területén. A fejlesztések finanszírozásához
elengedhetetlen a külföldi befektetői tőke bevonása és az intézményi tőkepiaci környezet fejlesztése is.
A forint erősödése bár rövid távon kedvezőtlenül érintheti az exportorientált ágazatokat – köztük az ipari-logisztikai fejlesztéseket, az irodapiac egy részét és a szállodaipart –, a lakáspiacra és a kiskereskedelemre kedvező hatást gyakorolhat. Az erősödéssel együtt járó, mérséklődő inflációs nyomás ráadásul növeli a kamatcsökkentések esélyét, ami kifejezetten előnyös a vállalkozások számára. Hosszabb távon a legfontosabb tényező az árfolyam stabilitása, amelyet a kormány egyértelmű euróbevezetési szándéka is támogat. Ez a stabil makrogazdasági környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy
a hosszú távú intézményi befektetői tőke nagyobb arányban térjen vissza a magyar ingatlanpiacra.
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