Kettészakadt a lakáspiac Magyarországon: amíg a fővárosban kivárnak, vidéken nagyot megy az üzlet

Tovább lassult a hazai ingatlanpiac, miközben Budapesten a felére esett vissza a kereslet, az olcsóbb vidéki régiókban viszont élénkülés tapasztalható. Az érdeklődők elsősorban a családi házakat, valamint a felújított, azonnal költözhető ingatlanokat keresik, a hirtelen megnőtt lakáskínálat pedig egyértelműen a vevőknek kedvez.

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A zenga.hu adatai alapján júniusban az előző hónaphoz képest 5 százalékkal, a tavalyi év havi átlagához viszonyítva pedig 24 százalékkal csökkent a lakóingatlanok iránti érdeklődés. A visszaesés Budapesten a leglátványosabb, ahol

a stagnáló árak ellenére a saját célra vásárlók és a befektetők is kivárnak, így a kereslet a legutóbbi hetekben már 50 százalékkal zuhant.

Futó Péter, a portál elemzési vezetője szerint a megfizethetőbb megyékben ezzel szemben kitart, sőt helyenként élénkül a piac.

Nógrádban 20 százalékkal nőtt az érdeklődés, de

20 százalékkal nőtt az érdeklődés, de Vas és Zala vármegyében is pozitív irányú változás figyelhető meg.

A területi különbségek főként az árazásra vezethetők vissza, hiszen míg a fővárosban 50 millió forintból csupán egy kisebb garzonlakásra futja, az említett vidéki térségekben ebből az összegből már egy kisebb családi ház vagy egy háromszobás lakás is megvásárolható.

Futó Péter zenga.hu, elemzési vezető A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez … Tovább

A vevői preferenciák átrendeződése az ingatlantípusok keresletében is megmutatkozik. A legstabilabbnak a családi házak piaca bizonyul, ahol csupán 10 százalékos az elmaradás a tavalyi átlaghoz képest. A lakások esetében viszont jelentős megtorpanás látható, mivel a téglaépítésű lakások iránt 42, a panellakások iránt pedig 44 százalékkal kevesebben érdeklődnek.

A lassuló forgalom miatt az ingatlanok hosszabb ideig maradnak a piacon, ami a kínálat érezhető bővüléséhez vezetett. Ez leginkább a panellakásoknál szembetűnő, amelyekből 88 százalékkal több hirdetés érhető el egy átlagos tavalyi hónaphoz képest. A téglaépítésű lakásoknál 18 százalékos növekedés tapasztalható, miközben a házak kínálata érdemben nem változott. A jelenlegi helyzet a nagyobb választék és a hosszabb döntési idő miatt kifejezetten a lakásvásárlóknak kedvez.

A bőséges kínálatban a vevők egyre tudatosabban választanak, így az ingatlan állapota kulcsfontosságú szemponttá vált.

A keresések több mint fele jó állapotú , felújított vagy újszerű otthonokra irányul, miközben

, vagy otthonokra irányul, miközben a felújítandó vagy átlagos állapotú ingatlanok iránt jelentősen megcsappant az érdeklődés.

A vásárlók ma már egyértelműen azokat a lakásokat és házakat keresik, amelyek komolyabb anyagi ráfordítás nélkül, egy egyszerű tisztasági festés után azonnal költözhetők.

Az ingatlan.com kereséseket feltérképező elemzése is hasonló megállapításokra jutott, az ő rendszerük alapján:

Júniusban az eladó lakásokra és házak iránti, telefonos érdeklődéseken alapuló kereslet 8 százalékkal csökkent, éves alapon viszont 1,4 százalékkal nőtt. Az első félévben 13 százalékkal mérséklődött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest.

A frissen feladott eladó lakáshirdetések száma júniusban 30,3 ezer volt, ami májushoz képest enyhe, 0,9 százalékos csökkenésnek, éves összevetésben viszont 2,4 százalékos bővülésnek felel meg.

A választék bővülőben van: a hónap végén 145,2 ezer eladó lakóingatlanból lehetett válogatni, szemben a május végi 143 ezerrel és az egy évvel korábbi 137 ezerrel.

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