Kettészakadt a lakáspiac Magyarországon: amíg a fővárosban kivárnak, vidéken nagyot megy az üzlet

A zenga.hu adatai alapján júniusban az előző hónaphoz képest 5 százalékkal, a tavalyi év havi átlagához viszonyítva pedig 24 százalékkal csökkent a lakóingatlanok iránti érdeklődés. A visszaesés Budapesten a leglátványosabb, ahol
a stagnáló árak ellenére a saját célra vásárlók és a befektetők is kivárnak, így a kereslet a legutóbbi hetekben már 50 százalékkal zuhant.
Futó Péter, a portál elemzési vezetője szerint a megfizethetőbb megyékben ezzel szemben kitart, sőt helyenként élénkül a piac.
- Nógrádban 20 százalékkal nőtt az érdeklődés, de
- Vas és Zala vármegyében is pozitív irányú változás figyelhető meg.
A területi különbségek főként az árazásra vezethetők vissza, hiszen míg a fővárosban 50 millió forintból csupán egy kisebb garzonlakásra futja, az említett vidéki térségekben ebből az összegből már egy kisebb családi ház vagy egy háromszobás lakás is megvásárolható.
A vevői preferenciák átrendeződése az ingatlantípusok keresletében is megmutatkozik. A legstabilabbnak a családi házak piaca bizonyul, ahol csupán 10 százalékos az elmaradás a tavalyi átlaghoz képest. A lakások esetében viszont jelentős megtorpanás látható, mivel a téglaépítésű lakások iránt 42, a panellakások iránt pedig 44 százalékkal kevesebben érdeklődnek.
A lassuló forgalom miatt az ingatlanok hosszabb ideig maradnak a piacon, ami a kínálat érezhető bővüléséhez vezetett. Ez leginkább a panellakásoknál szembetűnő, amelyekből 88 százalékkal több hirdetés érhető el egy átlagos tavalyi hónaphoz képest. A téglaépítésű lakásoknál 18 százalékos növekedés tapasztalható, miközben a házak kínálata érdemben nem változott. A jelenlegi helyzet a nagyobb választék és a hosszabb döntési idő miatt kifejezetten a lakásvásárlóknak kedvez.
A bőséges kínálatban a vevők egyre tudatosabban választanak, így az ingatlan állapota kulcsfontosságú szemponttá vált.
- A keresések több mint fele jó állapotú, felújított vagy újszerű otthonokra irányul, miközben
- a felújítandó vagy átlagos állapotú ingatlanok iránt jelentősen megcsappant az érdeklődés.
A vásárlók ma már egyértelműen azokat a lakásokat és házakat keresik, amelyek komolyabb anyagi ráfordítás nélkül, egy egyszerű tisztasági festés után azonnal költözhetők.
Az ingatlan.com kereséseket feltérképező elemzése is hasonló megállapításokra jutott, az ő rendszerük alapján:
- Júniusban az eladó lakásokra és házak iránti, telefonos érdeklődéseken alapuló kereslet 8 százalékkal csökkent, éves alapon viszont 1,4 százalékkal nőtt. Az első félévben 13 százalékkal mérséklődött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest.
- A frissen feladott eladó lakáshirdetések száma júniusban 30,3 ezer volt, ami májushoz képest enyhe, 0,9 százalékos csökkenésnek, éves összevetésben viszont 2,4 százalékos bővülésnek felel meg.
- A választék bővülőben van: a hónap végén 145,2 ezer eladó lakóingatlanból lehetett válogatni, szemben a május végi 143 ezerrel és az egy évvel korábbi 137 ezerrel.
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