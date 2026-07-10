SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Kettészakadt a lakáspiac Magyarországon: amíg a fővárosban kivárnak, vidéken nagyot megy az üzlet
Ingatlan

Kettészakadt a lakáspiac Magyarországon: amíg a fővárosban kivárnak, vidéken nagyot megy az üzlet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tovább lassult a hazai ingatlanpiac, miközben Budapesten a felére esett vissza a kereslet, az olcsóbb vidéki régiókban viszont élénkülés tapasztalható. Az érdeklődők elsősorban a családi házakat, valamint a felújított, azonnal költözhető ingatlanokat keresik, a hirtelen megnőtt lakáskínálat pedig egyértelműen a vevőknek kedvez.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A zenga.hu adatai alapján júniusban az előző hónaphoz képest 5 százalékkal, a tavalyi év havi átlagához viszonyítva pedig 24 százalékkal csökkent a lakóingatlanok iránti érdeklődés. A visszaesés Budapesten a leglátványosabb, ahol

a stagnáló árak ellenére a saját célra vásárlók és a befektetők is kivárnak, így a kereslet a legutóbbi hetekben már 50 százalékkal zuhant.

Futó Péter, a portál elemzési vezetője szerint a megfizethetőbb megyékben ezzel szemben kitart, sőt helyenként élénkül a piac.

  • Nógrádban 20 százalékkal nőtt az érdeklődés, de
  • Vas és Zala vármegyében is pozitív irányú változás figyelhető meg.

A területi különbségek főként az árazásra vezethetők vissza, hiszen míg a fővárosban 50 millió forintból csupán egy kisebb garzonlakásra futja, az említett vidéki térségekben ebből az összegből már egy kisebb családi ház vagy egy háromszobás lakás is megvásárolható.

Még több Ingatlan

Több mint tízezer négyzetméteres új komplexum épült fel: befejeződött a kétütemű logisztikai beruházás Magyarországon

A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK

Régóta várt fejlesztés indul a vidéki nagyvárosban: több kilométernyi új kerékpárút és vízparti teraszok épülnek

Futó Péter
zenga.hu, elemzési vezető
A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez
Tovább

A vevői preferenciák átrendeződése az ingatlantípusok keresletében is megmutatkozik. A legstabilabbnak a családi házak piaca bizonyul, ahol csupán 10 százalékos az elmaradás a tavalyi átlaghoz képest. A lakások esetében viszont jelentős megtorpanás látható, mivel a téglaépítésű lakások iránt 42, a panellakások iránt pedig 44 százalékkal kevesebben érdeklődnek.

1_ingatlanérdeklődések megyénként

A lassuló forgalom miatt az ingatlanok hosszabb ideig maradnak a piacon, ami a kínálat érezhető bővüléséhez vezetett. Ez leginkább a panellakásoknál szembetűnő, amelyekből 88 százalékkal több hirdetés érhető el egy átlagos tavalyi hónaphoz képest. A téglaépítésű lakásoknál 18 százalékos növekedés tapasztalható, miközben a házak kínálata érdemben nem változott. A jelenlegi helyzet a nagyobb választék és a hosszabb döntési idő miatt kifejezetten a lakásvásárlóknak kedvez.

A bőséges kínálatban a vevők egyre tudatosabban választanak, így az ingatlan állapota kulcsfontosságú szemponttá vált.

  • A keresések több mint fele jó állapotú, felújított vagy újszerű otthonokra irányul, miközben
  • a felújítandó vagy átlagos állapotú ingatlanok iránt jelentősen megcsappant az érdeklődés.

A vásárlók ma már egyértelműen azokat a lakásokat és házakat keresik, amelyek komolyabb anyagi ráfordítás nélkül, egy egyszerű tisztasági festés után azonnal költözhetők.

Az ingatlan.com kereséseket feltérképező elemzése is hasonló megállapításokra jutott, az ő rendszerük alapján:

  • Júniusban az eladó lakásokra és házak iránti, telefonos érdeklődéseken alapuló kereslet 8 százalékkal csökkent, éves alapon viszont 1,4 százalékkal nőtt. Az első félévben 13 százalékkal mérséklődött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest.
  • A frissen feladott eladó lakáshirdetések száma júniusban 30,3 ezer volt, ami májushoz képest enyhe, 0,9 százalékos csökkenésnek, éves összevetésben viszont 2,4 százalékos bővülésnek felel meg.
  • A választék bővülőben van: a hónap végén 145,2 ezer eladó lakóingatlanból lehetett válogatni, szemben a május végi 143 ezerrel és az egy évvel korábbi 137 ezerrel.
Kapcsolódó cikkünk

A kormánnyal egyeztet a következő napokban az ingatlanszakma - Javaslatcsomaggal készül az IFK

Hatalmas különbségek a fővárosban: az egyik kerületben elúszik a vagyon, a másikban mintaszerűen épülnek az új lakások

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék
Hatalmas különbségek a fővárosban: az egyik kerületben elúszik a vagyon, a másikban mintaszerűen épülnek az új lakások
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility