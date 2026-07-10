Régóta várt fejlesztés indul a vidéki nagyvárosban: több kilométernyi új kerékpárút és vízparti teraszok épülnek

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A tervezői pályázatokat 2026. augusztus 5-ig várják,

a nyertes feladata lesz a Nagyváthy utca és a Szent István tér közötti gyalogos, illetve kerékpáros kapcsolat megteremtése, amelyet forgalomtechnikai átalakításokkal és pontszerű fejlesztésekkel valósítanak meg. Az elképzelések szerint a kerékpáros útvonal a Dayka Gábor és a Nagyváthy utcákon halad majd keresztül, a Kalapács utcáig pedig közvetlenül a patakparton folytatódik, ahol egy új, egybefüggő gyalog- és kerékpárutat alakítanak ki.

Látványtervek. Forrás: Magyar Építők

A projekt

kiemelt célja a patakpart megnyitása és élhetőbbé tétele,

így az érintett csomópontokban és területeken új közösségi tereket hoznak létre. A Nagyváthy és a Thököly utca között, a Szinva bal partján egy forgalomcsillapított szakaszt építenek ki, a közeli panelházak közötti zöldterületeken található játszótereket pedig új eszközökkel bővítik.

A belvároshoz közeledve, a Vászonfehérítő utcánál új gyalogátkelőhelyek vezetnek majd a patak mentén kiépülő parti teraszokhoz. Ezek a pihenőhelyek padokkal, kiépített tűzrakóhelyekkel és esőbeállókkal várják majd a látogatókat. Egy ennél is nagyobb, természetes vízparti pihenőteraszt a Tímármalom és az Acél utca közötti szakaszra terveznek.

A mintegy kilenchektáros területet érintő fejlesztés során 1230 méter teljesen új kerékpárút épül, további 1990 méteren pedig kerékpáros nyomot jelölnek ki. Emellett

tízezer négyzetméternyi zöldfelületet alakítanak ki,

4400 négyzetméteren hoznak létre közösségi tereket, valamint

négy közlekedési csomópontot is átépítenek a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedés érdekében.

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