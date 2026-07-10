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Régóta várt fejlesztés indul a vidéki nagyvárosban: több kilométernyi új kerékpárút és vízparti teraszok épülnek
Ingatlan

Régóta várt fejlesztés indul a vidéki nagyvárosban: több kilométernyi új kerékpárút és vízparti teraszok épülnek

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Miskolc önkormányzata megkezdte a tervező kiválasztását a Szinva Zöld Folyosó projekthez, amely a Győri kapu városrészt köti össze a belvárossal. A beruházás keretében egy több mint három kilométer hosszú kerékpáros útvonal, valamint tizennégyezer négyzetméternyi megújult közösségi- és zöldterület jön létre a Szinva-patak mentén - írta meg a Magyar Építők.
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Információ és jelentkezés

A tervezői pályázatokat 2026. augusztus 5-ig várják,

a nyertes feladata lesz a Nagyváthy utca és a Szent István tér közötti gyalogos, illetve kerékpáros kapcsolat megteremtése, amelyet forgalomtechnikai átalakításokkal és pontszerű fejlesztésekkel valósítanak meg. Az elképzelések szerint a kerékpáros útvonal a Dayka Gábor és a Nagyváthy utcákon halad majd keresztül, a Kalapács utcáig pedig közvetlenül a patakparton folytatódik, ahol egy új, egybefüggő gyalog- és kerékpárutat alakítanak ki.

miskolc
Látványtervek. Forrás: Magyar Építők

A projekt

kiemelt célja a patakpart megnyitása és élhetőbbé tétele,

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így az érintett csomópontokban és területeken új közösségi tereket hoznak létre. A Nagyváthy és a Thököly utca között, a Szinva bal partján egy forgalomcsillapított szakaszt építenek ki, a közeli panelházak közötti zöldterületeken található játszótereket pedig új eszközökkel bővítik.

A belvároshoz közeledve, a Vászonfehérítő utcánál új gyalogátkelőhelyek vezetnek majd a patak mentén kiépülő parti teraszokhoz. Ezek a pihenőhelyek padokkal, kiépített tűzrakóhelyekkel és esőbeállókkal várják majd a látogatókat. Egy ennél is nagyobb, természetes vízparti pihenőteraszt a Tímármalom és az Acél utca közötti szakaszra terveznek.

A mintegy kilenchektáros területet érintő fejlesztés során 1230 méter teljesen új kerékpárút épül, további 1990 méteren pedig kerékpáros nyomot jelölnek ki. Emellett

  • tízezer négyzetméternyi zöldfelületet alakítanak ki,
  • 4400 négyzetméteren hoznak létre közösségi tereket, valamint
  • négy közlekedési csomópontot is átépítenek a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedés érdekében.
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