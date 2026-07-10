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Több mint tízezer négyzetméteres új komplexum épült fel: befejeződött a kétütemű logisztikai beruházás Magyarországon
Ingatlan

Több mint tízezer négyzetméteres új komplexum épült fel: befejeződött a kétütemű logisztikai beruházás Magyarországon

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Két ütemben, több mint 10 300 m²-en valósította meg a Merkbau az Anda Present  gyártó- és logisztikai telephelyét Kalocsán - közölte az építőipari cég Facebook-oldalán.
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A beruházás első ütemében egy közel 5300 m²-es gyártó- és raktárcsarnok készült el irodai és szociális blokkal, a második ütemben pedig egy további 5000 m²-es raktárcsarnok-bővítés valósult meg. A projekt részeként

a teljes kiszolgáló infrastruktúrát is kialakították, a közlekedési kapcsolatoktól és parkolóktól kezdve a dokkolókon át egészen a közművekig.

Címlapkép forrása: Merkbau Facebook-oldala 

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