Több mint tízezer négyzetméteres új komplexum épült fel: befejeződött a kétütemű logisztikai beruházás Magyarországon

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A beruházás első ütemében egy közel 5300 m²-es gyártó- és raktárcsarnok készült el irodai és szociális blokkal, a második ütemben pedig egy további 5000 m²-es raktárcsarnok-bővítés valósult meg. A projekt részeként

a teljes kiszolgáló infrastruktúrát is kialakították, a közlekedési kapcsolatoktól és parkolóktól kezdve a dokkolókon át egészen a közművekig.

Címlapkép forrása: Merkbau Facebook-oldala