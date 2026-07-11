Ahová nem csak pihenni járunk már: tömegek költöznek végleg a népszerű magyar vízpartokra

Az üdülőépítés Magyarországon a hetvenes-nyolcvanas évek aranykorából mára töredékére zsugorodott, tavaly mindössze 243 új nyaraló épült Magyarországon. A meglévő állományt vizsgálva pedig azt látjuk: a balatoni ingatlanpiacon véget ért az extrém drágulás korszaka, a vevők kivárnak, az eladási idők hosszabbodnak, az alkupozíciók pedig erősödnek. A Velencei-tó kritikus vízállása ellenére az árak nem estek vissza, mivel a térség egyre inkább állandó lakhatási célponttá válik a Budapestről kiköltözők számára. Felértékelődnek az alternatív vízparti helyszínek is: egyre kevésbé szezonális nyaralókat, és egyre inkább négyévszakos lakhatást keresnek az emberek a dél-alföldi üdülőövezetektől a Dunakanyarig.

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A most frissült, 1970-2025 közötti KSH-adatok alapján az üdülőépítés fénykora Magyarországon egyértelműen a hetvenes-nyolcvanas évekre esett: a hetvenes években évente átlagosan mintegy 3600, a nyolcvanas években pedig már több mint 4000 üdülő épült. A csúcsot 1987 jelentette 5206 új üdülővel, ezt követően azonban tartós lejtmenet indult hazánkban: a rendszerváltás után látványosan visszaesett az építési kedv, a kilencvenes évek átlaga már csak nagyjából 1550, a kétezres éveké pedig 850 új üdülő körül alakult. A 2010 utáni időszakban a nyaralóépítés lényegében töredékére zsugorodott a korábbi csúcsévekhez képest.

A 2010-2025 közötti periódus az aranykorhoz képest már kifejezetten alacsony aktivitást mutatott: ebben a 16 évben évente átlagosan mindössze körülbelül 360 üdülő épült. A vizsgált időszak elején, 2010-ben még 806 új üdülőt adtak át, de 2013-tól tartósan 400 alatt maradt az éves szám. A mélypontot 2024 jelentette 191 épített üdülővel, majd a néhány napja publikált, legfrissebb adatok szerint 2025-ben 243-ra emelkedett a mutató – ez ugyan némi korrekciót jelez, de továbbra is rendkívül alacsony szint a korábbi évtizedekhez képest.

Újak tehát már nem nagyon épülnek: lássuk, mit kezdünk a már meglévőekkel! Az ingatlanpiaci elemzők a nyaraló-és üdülőpiacról az utóbbi hetekben publikált jelentései alapján most virtuálisan körbejárjuk az országot, kezdve természetesen a legfontosabbal, a magyar tengerrel, illetve kisebb testvérével, a Velencei-tóval, amelyek aggasztó vízszint-csökkenésével kapcsolatosan a Portfolión is sokat írtunk.

Korszakváltás a Balatonnál: vége az extrém drágulásnak, kivárnak a vevők

A korábbi évek látványos áremelkedése után új szakaszba lépett a balatoni ingatlanpiac: a tó körül továbbra is magasak az árak, de a kereslet már jóval megfontoltabb, az eladási idők hosszabbak, a kínálat pedig bővül. Az OTP Ingatlanpont és a Duna House friss elemzései alapján – amelyek mindenféle lakóingatlant vizsgáltak, nem kizárólag nyaraló funkciójú épületeket – a 2026-os nyári szezon nem újabb árrobbanásról, hanem stabilizációról, erősebb vevői alkupozícióról és egyre élesebb piaci szelekcióról szól.

A Balaton továbbra is drágább az országos átlagnál: a Duna House adatai szerint az év első öt hónapjában a tóparti és Balaton környéki ingatlanok medián négyzetméterára 890 ezer forint körül alakult, miközben országosan 750 ezer forint volt az irányadó szint. Ez közel 18 százalékos felárat jelent, igaz, a balatoni drágulás üteme valamelyest elmaradt az országos átlagtól: a régióban 16,8 százalékkal, országosan 18,7 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt.

A piac lassabb tempója azonban jól mutatja, hogy a vevők már nem kapkodnak. Egy balatoni ingatlan értékesítése január és május között átlagosan 144 napot vett igénybe, szemben az országos 95 nappal. Az alku mértéke is nagyobb: a Balatonnál jellemzően 5,6 százalékos engedménnyel zárultak az ügyletek, míg országosan 3,5 százalék volt az átlag. Ez arra utal, hogy

a vevők szélesebb kínálatból választhatnak, az eladóknak pedig egyre inkább reális árazással kell piacra lépniük.

Az OTP Ingatlanpont körképe szerint a tó két partja között komoly finanszírozási különbség alakult ki. Az északi part prémiumtelepülésein, például Balatonfüreden és Tihanyban a tranzakciók mintegy 90 százaléka készpénzből valósul meg, ezért a hitelpiaci változások és az Otthon Start Program négyzetméterár-plafonja kevésbé befolyásolják a keresletet. A déli parton és a régió egyéb részein viszont már 30-40 százalékos hitelarány látszik, így ott az állami támogatási feltételek jóval erősebben alakítják a vevői döntéseket.

Az árakban továbbra is jelentős szórás tapasztalható.

Tihany maradt a legdrágább balatoni lokáció, ahol az átlagos négyzetméterár 1,8-2,2 millió forint között mozog.

maradt a legdrágább balatoni lokáció, ahol az átlagos négyzetméterár 1,8-2,2 millió forint között mozog. A prémiummezőnyben Balatonszemes és Szántód is kiemelkedik, előbbi 1,55 millió, utóbbi 1,53 millió forintos átlagos négyzetméterárral.

és is kiemelkedik, előbbi 1,55 millió, utóbbi 1,53 millió forintos átlagos négyzetméterárral. A déli parton a használt ingatlanok jellemzően 900 ezer és 1,3 millió forint közötti négyzetméteráron forognak, az új építésű projekteknél pedig az 1,4-2,4 milliós sáv tekinthető általánosnak, de a közvetlen vízparti vagy prémium lakóparki ingatlanoknál a 3 millió forint feletti ár sem ritka.

A vételárak alapján a Balatonon a 100 millió forint körüli kategória már nem számít különlegesnek. Az OTP Ingatlanpont szerint az átlagosabb balatoni tranzakciók többsége 70-120 millió forint között történik, míg a prémiumszegmensben 120-220 millió forintos kosárérték jellemző. A kiemelt adottságú, panorámás vagy közvetlen vízparti luxusingatlanoknál a 250-400 millió forintos vételár sem számít már extrémnek.

A vevői oldal összetétele is eltér az országos lakáspiaci mintázattól. A Duna House adatai alapján a balatoni vásárlók 62 százaléka befektetési céllal vett ingatlant, miközben országosan ez az arány mindössze 20 százalék. Az első lakásvásárlók szerepe ezzel szemben marginális: a tónál a vevők mindössze 8 százaléka tartozik ebbe a csoportba, országosan viszont 34 százalék. A Balaton tehát továbbra is

elsősorban befektetési és második otthon piac, ahol a vevők jellemzően idősebbek, tőkeerősebbek és kevésbé sürgeti őket a költözési kényszer.

A Balaton nem lakáspiac, hanem nyaralópiac, és ez minden számban tükröződik

– idézte a cég elemzése Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki hozzátette: aki itt vásárol, ritkán szorítja az idő: nem költözni akar, hanem befektetni vagy második otthont szerezni. Ezért a vevő türelmesen kivár, az eladónak pedig reálisan kell áraznia, különben hónapokig állhat a hirdetés.

Éppen emiatt a hosszabb értékesítési idő és a nagyobb alku itt teljesen természetes

– tette hozzá.

A bővülő kínálat ugyanakkor nem minden ingatlannak kedvez egyformán. A szakértők szerint a piac egyre szigorúbban árazza be az elavult, rossz energetikai állapotú, szigetelés nélküli vagy korszerűtlen fűtésű nyaralókat. A vevők ma már alapelvárásként tekintenek a jó műszaki állapotra, az alacsony fenntartási költségre, a korszerű nyílászárókra és a jó energetikai adottságokra. A prémiumszegmensben különösen felértékelődtek a kisebb lakásszámú, privát kertes, wellness-szolgáltatást és portaszolgálatot kínáló lakóparkok.

Települési szinten továbbra is Tihany, Balatonfüred, Zamárdi, valamint a drágább északi parti települések, például Csopak, Alsóörs és Paloznak tartoznak a legértékesebb lokációk közé.

valamint a drágább északi parti települések, például és tartoznak a legértékesebb lokációk közé. A középmezőnyt Siófok, Fonyód, Balatonboglár és Balatonlelle adják, ahol a kereslet a szezon közeledtével érezhetően élénkülhet.

és adják, ahol a kereslet a szezon közeledtével érezhetően élénkülhet. A belépő szintet részben Keszthely, Tapolca, Balatonakali és a kevésbé frekventált háttértelepülések jelentik, ahol az árszint még a balatoni medián alatt maradhat.

A Balaton hosszabb távon egyre inkább négyévszakos lakhatási és befektetési térséggé válik, de a mostani piaci környezetben már nem az eladók diktálnak egyértelműen: a sikeres értékesítés kulcsa a reális ár, a jó állapot és a megfelelő lokáció lett.

A Velencei-tó: csak a tavat fenyegeti a kiszáradás

A Velencei-tó ingatlanpiacát egyelőre nem rengette meg látványosan a tó kritikus vízállása, noha a környezeti kockázat egyre erősebben jelen van a térség jövőjéről szóló vitákban. A vízszint 2026 nyarán 60 centiméter körül alakult, ami nagyjából egy méterrel marad el az ideális szinttől, és a nyári párolgás további 20-30 centiméteres csökkenést okozhat. A turizmus szerkezete már alkalmazkodni kezdett ehhez: a klasszikus strandforgalom visszaesett, ugyanakkor Budapest és Székesfehérvár közelsége miatt a kerékpáros, kiránduló és gasztronómiai célú látogatások továbbra is életben tartják a helyi szolgáltatások egy részét.

Velencei-tó. Forrás: Getty Images

Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint az ingatlanárakban a rossz hírek ellenére egyelőre nem látszik erőteljes negatív korrekció, sőt a Velencei-tó az elmúlt években jelentős áremelkedésen ment keresztül. Ebben szerepet játszott, hogy a térség nem pusztán nyaralópiacként működik, hanem egyre inkább állandó lakhatási célponttá vált a Budapestről kiköltözők és napi ingázók számára. A tóparti települések elérhetősége erős versenyelőny:

a főváros elővárosi vonatokkal akár egy órán belül, Székesfehérvár pedig körülbelül 15 perc alatt elérhető, ami csökkenti az ingatlanpiac függését a klasszikus vízparti turizmustól.

A piac ugyanakkor kétarcú: az új építésű és a használt ingatlanok között jelentős árszintkülönbség alakult ki. Sukorón a prémium új építésű ingatlanok négyzetméterára eléri az 1,5 millió forintot, a többi tókörnyéki településen az új lakások jellemzően 1,1 millió forint körül mozognak négyzetméterenként. A jó állapotú használt lakások 950 ezer és 1,2 millió forint közötti négyzetméteráron kelnek el, de már az alsó kategóriába tartozó ingatlanok négyzetméterára is meghaladja a 800 ezer forintot. A 60 millió forint alatti ingatlanok iránt különösen erős a kereslet: megfelelő árazás mellett ezek akár néhány nap alatt gazdára találhatnak, míg a nagyértékű ingatlanok értékesítési ideje 8-18 hónap is lehet.

A kínálat összességében bőséges, de nem ott, ahol a legerősebb a kereslet: sok a 70 millió forint feletti ingatlan, miközben a vevők elsősorban a 60 millió alatti, felújított, hitelezhető családi házakat és sorházakat keresik Gárdonyban, Agárdon és Velencén. A 40-55 millió forintos kategóriát gyakorlatilag korlátlan mennyiségben fel tudná szívni a piac, ezért ebben a sávban minimális az alku, legfeljebb 5 százalékos engedmény érhető el. A finanszírozás fele-fele arányban oszlik meg készpénzes és hiteles vásárlások között, ami szintén azt mutatja, hogy

a Velencei-tó már nem csak üdülőpiac, hanem egyre inkább lakhatási alternatíva is a fővárosi agglomerációban.

Kisebb tavak, vízparti alternatívák

A balatoni és velencei-tavi árak emelkedése egyre több vevőt terel az alternatív vízparti piacok felé, amelyek közül a dél-alföldi üdülőövezetek látványosan felértékelődtek. Az OTP Ingatlanpont friss körképe szerint a régióban mérsékelt élénküléssel indult a nyári szezon, de a piac már itt is kettészakadt: a hagyományos, szezonális hétvégi házak és a korszerű, négyévszakos használatra alkalmas ingatlanok között jelentős ár- és keresleti különbség alakult ki. A vásárlók többsége továbbra is helyi vagy régiós szereplő, de egyre több budapesti és nyugat-magyarországi érdeklődő jelenik meg.

Az árak széles sávban mozognak: a dél-alföldi vízparti tranzakciók többsége 25 és 60 millió forint között történik, miközben a felújítandó, klasszikus nyaralók jellemzően 350-700 ezer forintos négyzetméteráron érhetők el. A korszerű gépészettel, jobb műszaki tartalommal rendelkező üdülők ára már 800 ezer és 1,2 millió forint közé emelkedik négyzetméterenként, a saját stéggel, privát vízparttal vagy wellnessfunkcióval rendelkező prémiumingatlanoknál pedig a 2 millió forint feletti négyzetméterár sem számít ritkaságnak. A kínálat ugyan enyhén bővült, de a piac erősen szelektál: a jó állapotú, reálisan árazott ingatlanoknál kicsi az alku, míg a korszerűtlen vagy túlárazott nyaralók akár több szezonon át is beragadhatnak.

A kereslet középpontjában a 25-50 millió forintos, 50-90 négyzetméteres, saját kerttel vagy stégkapcsolattal rendelkező nyaralók állnak. A vevői gondolkodás ugyanakkor itt is hasonló irányba változik, mint a Balatonon: egyre kevesebben keresnek pusztán nyári hétvégi házat, és egyre fontosabb

a négyévszakos használhatóság,

az alacsony fenntartási költség,

a megfelelő szigetelés és

a gazdaságos fűtési rendszer.

A készpénzes vásárlók dominanciája továbbra is erős, mivel a nyaralók hitelezhetősége korlátozottabb, mint a hagyományos lakóingatlanoké. A kereslet mintegy kétharmadát a helyi és régiós vevők adják, a külföldi befektetők jelenléte egyelőre inkább csak szórványos.

Tisza-tó. Forrás: Getty Images

A régió legkeresettebb és legértékállóbb célpontjai továbbra is a Körös-holtágak, különösen Szarvas és Békésszentandrás, ahol a téliesített, négyévszakos ingatlanok aránya magasabb, így a piac a holtszezonban sem ürül ki teljesen. A Tisza-tónál Abádszalók emelkedik ki, ahol a családi nyaralók mellett már prémium wellness-szegmens is megjelent, míg Mártély, Tiszakécske és a Csongrád-Körös-torok inkább a természetközeli, családiasabb vízparti környezetet keresők körében népszerű. Emellett olyan kisebb üdülőterületek is felértékelődnek, mint a Szelidi-tó vagy a Vadkerti-tó, ahol a nyugalom, az alacsonyabb árszint és az infrastrukturális fejlesztések miatt már spekulatív befektetők is megjelentek.

Az eddigieken túl még egy új trend kezd kibontakozni az országban, a tömegturizmus elől menekülők körében megjelent a kereslet a kisebb, csendesebb vizek, a dél-dunántúli régióban például Orfű és Dombori iránt is

– idézte az elemzés Markó Ildikót, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetőjét.

Nem tó, mégis népszerű: a Dunakanyar és a Duna Budapesttől délre eső szakasza

A budapesti agglomeráció és a Dunakanyar vízparti ingatlanpiaca mára több ponton is megközelítette a balatoni árszintet, miközben a térség egyre kevésbé klasszikus nyaralópiacként működik. Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint a legdrágább szegmenst a Dunakanyar, Szentendre, Leányfalu, Budakalász, az Omszki-tó és a Római-part alkotja, ahol a vízparti házak és nyaralók reális négyzetméterára 700 ezer és 1,4 millió forint között mozog, a közvetlen vízkapcsolatos vagy új építésű prémiumingatlanoknál pedig ennél is magasabb árak jelennek meg. Ezzel szemben a Ráckevei-Soroksári Duna-ág, a Csepel-sziget, Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlacháza vagy Szigetcsép környéke elérhetőbb alternatívát kínál, ezért itt élénkebb a tranzakciós aktivitás.

A térségben a tényleges vételárak is széles sávban mozognak: a használt nyaralók és lakóházak jellemzően 55-85 millió forintért kelnek el, az új építésű vízközeli projektlakásoknál pedig 75-120 millió forintos árkategória jellemző. A közvetlen, privát vízparttal rendelkező prémiumingatlanoknál ugyanakkor a 150 millió forint feletti ügyletek sem ritkák. A finanszírozási szerkezet kiegyensúlyozottabb, mint a balatoni prémiumszegmensben: a tranzakciók 45-55 százaléka készpénzből, a fennmaradó rész hitelből valósul meg.

A vevői oldalon ugyanaz a minőségi szelekció látszik, mint a Balatonnál és a dél-alföldi vízpartokon: a korszerű, alacsony fenntartású, egész évben használható ingatlanok iránt erős a kereslet, míg az elavult, télen nehezen használható nyaralókat egyre szigorúbban árazza a piac.

Az átlagos alku a budapesti agglomeráció vízparti ingatlanjainál 3-6 százalék, de a túlárazott vagy korszerűtlen ingatlanoknál 8-10 százalékra is emelkedhet. Az elmúlt negyedévben az aktív megbízások 25-35 százalékánál volt szükség árcsökkentésre ahhoz, hogy érdemi érdeklődők jelenjenek meg, miközben a szigetelés hiánya, a korszerűtlen fűtés vagy a téli használhatatlanság akár 10-20 százalékos értékhátrányt is jelenthet.

A piac átalakulását leginkább az mutatja, hogy

a vevők kétharmada ma már Budapestről kiköltöző vásárló, és csak egyharmadot ad ki a helyi kereslet.

A home office elterjedése, a fővároshoz képest nyugodtabb környezet és a megfelelő közlekedési kapcsolatok miatt egyre többen nem hétvégi házat, hanem állandó lakhatásra alkalmas vízparti otthont keresnek. A legkeresettebb kategóriát az 50-90 négyzetméteres, téliesített, alacsony rezsijű, hőszivattyús vagy napelemes ingatlanok jelentik a 60-100 millió forintos sávban, Budapesttől 30-60 perces utazási távolságra. Ez a trend jól illeszkedik az országos vízparti piaci átrendeződésbe:

a Balaton mellett a kisebb, csendesebb tavak és folyóparti üdülőterületek is egyre fontosabb alternatívává válnak.

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