Aggasztó fordulat az albérletpiacon: hirtelen fogyni kezdtek a kiadó lakások Magyarországon

Bár a felsőoktatási felvételik közeledtével idén is élénkül az albérletpiac, a drágulás üteme a 2020-as járványidőszak óta most júniusban a legvisszafogottabb. A mérséklődő áremelkedés mellett ugyanakkor a kiadó lakások kínálata is szűkül, ami gyorsabb döntésre kényszeríti a leendő bérlőket. Budapesten jelenleg 260 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, a nagyobb vidéki egyetemvárosokban pedig 200 ezer forint körül alakulnak az árak.

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A KSH és az ingatlan.com közös lakbérindexe szerint júniusban országosan 0,9, Budapesten pedig 1,1 százalékkal nőttek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves szinten az országos emelkedés 5,2, a fővárosi pedig 4,7 százalékos volt, ami a reállakbérek 3,4, illetve 2,9 százalékos növekedését jelenti. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője rámutatott, hogy a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése előtt hagyományosan felpörög a piac, ám a mostani drágulás az elmúlt négy év legvisszafogottabb nyár eleji adata, ami a

z áremelkedés folyamatos lassulását jelzi az év eleje óta.

A mérséklődő árdinamika mellett a kínálat szűkülése is meghatározza a jelenlegi helyzetet. Június és július eleje között országosan 2,6, ezen belül Budapesten 3,4 százalékkal csökkent a kiadó lakáshirdetések száma. Bár a bérlők még így is több mint 15 ezer ingatlan közül választhatnak, a korábbi évektől eltérően idén elmaradt a nyár eleji kínálatbővülés. Ennek oka, hogy a lassuló áremelkedés miatt a lakáskiadás már nem biztosít akkora hozamot a befektetőknek, a bérlők számára viszont épp ez teremt kedvezőbb feltételeket, így a kereslet gyorsan felszívja az elérhető lakásokat. Ez különösen a diákoknak jelenthet nehézséget, akiknek így kevesebb idejük marad a legjobb ár-érték arányú albérletek kiválasztására.

Ami az árakat illeti, a fővárosban a kiadó lakások havi bérleti díjának középértéke a tavaly nyári 270 ezer forintról 260 ezer forintra mérséklődött, miközben a legolcsóbb és a legdrágább kerületek közötti különbség is csökkent. A legmagasabb, 350 ezer forintos átlagár a II. és az V. kerületet jellemzi, míg a legkedvezőbb bérleti díjakkal a XIX., XV., XVIII. és XX. kerületekben találkozhatunk, ahol havonta 210-220 ezer forintot kérnek a tulajdonosok. Jelenleg nincs olyan fővárosi kerület, ahol a bérleti díj átlagosan 200 ezer forint alatt maradna.

A legnépszerűbb vidéki egyetemvárosokban a bérleti díjak a 200 ezer forintos lélektani határ körül mozognak. Debrecenben 220 ezer, míg Szegeden, Győrben és Veszprémben átlagosan kereken 200 ezer forintba kerül egy albérlet. A legolcsóbb nagy egyetemváros Miskolc, 130 ezer forintos átlaggal, míg a megyeszékhelyek listájának végén Békéscsaba és Szekszárd áll, 115 ezer, illetve 125 ezer forintos középértékkel.

Balogh László szerint a következő évek kulcskérdése az albérletpiac egyensúlyának fenntartása lesz. Mivel a nagyvárosokban a bérbeadásból származó bruttó hozamok 3,5-4 százalékra csökkentek, és az ingatlanok értéknövekedése is lassult, a piac veszített a vonzerejéből a befektetők szemében. Az emiatt elmaradó kínálati utánpótlás középtávon hiányt, ezáltal pedig ismételt bérletidíj-emelkedést okozhat. A fenntartható működéshez megfelelő mennyiségű kiadó lakásra, a bérlők számára kiszámítható díjakra, a tulajdonosoknak pedig előre kalkulálható megtérülésre van szükség. A szakértő szerint

ezen a helyzeten egy olyan jól felépített kormányzati bérlakásprogram segíthetne érdemben, amely a bérlők és a bérbeadók érdekeit egyaránt figyelembe veszi.

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