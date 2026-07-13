Döntöttek az új magyar építőipari rezsióradíjról

Rendeletben határozta meg az ajánlott építőipari rezsióradíj legkisebb mértékét Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek mértéke nettó 7830 forintra módosul, így reagálva az ágazatot érintő kedvezőtlen gazdasági változásokra.

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Az új összeg megállapítása az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság hivatalos ajánlásán alapul. A módosítás kifejezett célja, hogy

a szabályozás a gyakorlatban is igazodjon az építőipari szektor megváltozott körülményeihez és a nehezedő gazdasági környezethez.

A jogszabály a kihirdetését követő ötödik napon, azaz július 15-én lép hatályba. Az új értékek alkalmazásával egyidejűleg érvényét veszti a rezsióradíjat szabályozó korábbi, 2024 végén kiadott miniszteri rendelet.

Az óradíj részletes, egyes költségnemek szerinti bontása az alábbi táblázatban látható.

Az ajánlott építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei 1. Megnevezés A vállalkozások 2026. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra 2. Alapbér [a 2026. évben 373 200 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] 2 145 3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 738 4. Foglalkoztatói járulékok (SZOCHO adó 13%) 393 5. Szállásköltség 40 6. Csoportos személyszállítás 500 7. Védőruha, védőfelszerelés 30 8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 102 9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 128 10. Munkavédelmi költség 40 11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 1 849 12. Rezsianyag, munkahelyi energiaköltség 110 13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 25 14. Szerszámhasználat 32 15. Értékcsökkenési leírás 93 16. Nyomtatvány, írószer 6 17. Postaköltség 5 18. Telefonköltség 8 19. Bankköltség 30 20. Egyéb szolgáltatás: minőségbiztosítás, környezetvédelem 4 21. Kötelező adó, járulék: iparűzési adó 2% 113 innovációs járulék 0,3% 1 22. Biztosítások 20 23. 2–22. Összesen 6 412 24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 86,78% 25. Improduktív órák költsége [23. sor összesen × (1,00–0,8678)] 848 26. Veszteségidő aránya 6,50% 27. Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065) 417 28. Elvárt eredmény 2,00% 29. Elvárt eredmény értéke ((23+25+27). sor összesen × 0,02) 154 30. 23+25+27+29. Mindösszesen 7 830 Forrás: Magyar Közlöny

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