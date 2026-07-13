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Döntöttek az új magyar építőipari rezsióradíjról
Ingatlan

Döntöttek az új magyar építőipari rezsióradíjról

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Rendeletben határozta meg az ajánlott építőipari rezsióradíj legkisebb mértékét Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek mértéke nettó 7830 forintra módosul, így reagálva az ágazatot érintő kedvezőtlen gazdasági változásokra.
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Az új összeg megállapítása az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság hivatalos ajánlásán alapul. A módosítás kifejezett célja, hogy

a szabályozás a gyakorlatban is igazodjon az építőipari szektor megváltozott körülményeihez és a nehezedő gazdasági környezethez.

A jogszabály a kihirdetését követő ötödik napon, azaz július 15-én lép hatályba. Az új értékek alkalmazásával egyidejűleg érvényét veszti a rezsióradíjat szabályozó korábbi, 2024 végén kiadott miniszteri rendelet.

Az óradíj részletes, egyes költségnemek szerinti bontása az alábbi táblázatban látható.

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Az ajánlott építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei
1. Megnevezés A vállalkozások 2026. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra
2. Alapbér [a 2026. évben 373 200 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] 2 145
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 738
4. Foglalkoztatói járulékok (SZOCHO adó 13%) 393
5. Szállásköltség 40
6. Csoportos személyszállítás 500
7. Védőruha, védőfelszerelés 30
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 102
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 128
10. Munkavédelmi költség 40
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 1 849
12. Rezsianyag, munkahelyi energiaköltség 110
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 25
14. Szerszámhasználat 32
15. Értékcsökkenési leírás 93
16. Nyomtatvány, írószer 6
17. Postaköltség 5
18. Telefonköltség 8
19. Bankköltség 30
20. Egyéb szolgáltatás: minőségbiztosítás, környezetvédelem 4
21. Kötelező adó, járulék: iparűzési adó 2% 113
  innovációs járulék 0,3% 1
22. Biztosítások 20
23. 2–22. Összesen 6 412
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 86,78%
25. Improduktív órák költsége [23. sor összesen × (1,00–0,8678)] 848
26. Veszteségidő aránya 6,50%
27. Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065) 417
28. Elvárt eredmény 2,00%
29. Elvárt eredmény értéke ((23+25+27). sor összesen × 0,02) 154
30. 23+25+27+29. Mindösszesen 7 830
Forrás: Magyar Közlöny
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